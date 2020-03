Qui joue le rôle de Yaro Hadley? Âge de l’acteur, Instagram et rôles précédents – HITC

Les fans de Noughts + Crosses pourraient reconnaître l’acteur de Yaro Hadley de Waterloo Road.

Lorsque Malorie Blackman a dévoilé pour la première fois sa série Noughts & Crosses, les fans de fiction dystopique ont immédiatement su qu’un nouveau phénomène était né.

Le premier des romans est arrivé en 2001 et a présenté aux lecteurs une romance inoubliable engloutie par un univers parallèle du 21e siècle. Cela a eu un impact énorme sur tant de lecteurs, se transformant en productions scéniques et en essais scolaires inspirants.

Des années plus tard, la plupart sont conscients de son héritage, avec les quatre suivis – Knife Edge, Checkmate, Double Cross, Crossfire – nous gardant à l’écoute de ce monde fascinant jusqu’en 2019.

Lorsqu’une série télévisée était annoncée, ceux qui admiraient tant le livre étaient ravis, mais il y avait toujours un certain scepticisme – l’adaptation ambitieuse pourrait-elle rendre justice à la source?

Finalement, il est arrivé grâce à la BBC, rehaussée par un casting formidable mettant en vedette Masali Baduza et Jack Rowan dans les rôles centraux de Sephy et Callum respectivement.

Noughts + Crosses: qui joue Yaro Hadley?

Yaro Hadley est joué par Luke Bailey.

Le nom complet du personnage est Yaro Baloyi-Hadley et il est le fils de race mixte illégitime de Kamal (joué par Paterson Joseph).

Quant à Luke, l’acteur de 36 ans est né dans l’Essex et est tout à fait le multi-talent, connu pour certains en tant qu’écrivain, réalisateur et musicien, pas seulement un interprète d’écran.

Si nous avons des passionnés de Total Wipeout curieux à propos de Luke, alors vous serez peut-être intéressé d’apprendre qu’il a proclamé le vainqueur en 2009!

Nous nous rendons compte que cela remonte à quelque temps, alors prenons un moment pour mettre en lumière sa carrière à l’écran avant qu’il ne marque le rôle de Yaro…

Luke Bailey: Films et séries télé

Selon IMDb, Luke Bailey est apparu pour la première fois sur les écrans du téléfilm 2003 The Illustrated Mum (il a joué Mark).

La même année, il aborde le rôle de Joe dans la série télévisée UGetMe, qu’il reprend pendant 49 épisodes impressionnants jusqu’en 2005, année où il incarne également Sam Bateman dans un épisode de Holby City.

D’autres travaux télévisés ultérieurs incluent Blue Murder (Caleb Kent), Waking the Dead (Paul Overton), The Wrong Door (divers), Moving On (Zach), Cuffs (Jaspar), Ordinary Lies (Ash) et Pitching In (Todd).

Cependant, il est surtout connu pour avoir joué dans Waterloo Road (Marley Kelly) et Casualty (Sam Bateman).

Les cinéphiles, en revanche, le reconnaîtront peut-être du film d’horreur 2019 The Cleansing (The Wanderer) réalisé par Antony Smith.

En ce qui concerne l’avenir, nous pouvons nous attendre à ce que Luke apparaisse dans The Entity et Nobody Girl de Nicholas Winter, qui sont tous deux en post-production.

