Qui joue le Sami à la maison? Channel 4 accueille Youssef Kerkour dans une comédie poignante – HITC

Home of Channel 4 est une révélation depuis son arrivée sur nos écrans, tout comme l’acteur vedette Youssef Kerkour.

Il est toujours fascinant de suivre la carrière d’un acteur, de les rejoindre depuis leurs humbles débuts sur la route, espérons-le, jusqu’à la célébrité.

La plupart des acteurs commencent leur carrière d’acteur dans des rôles mineurs et progressent tandis qu’une poignée d’élus se retrouvent presque instantanément dans des rôles majeurs.

Dans le cas de Youssef Kerkour, cependant, c’est un acteur qui a explosé sur la scène ces derniers mois et qui connaît un excellent début 2020.

L’histoire de Home sur Channel 4

Home on Channel 4 est une série de comédie dramatique qui raconte l’histoire d’un réfugié syrien, Sami, qui s’introduit en contrebande au Royaume-Uni et se lie d’amitié avec une famille britannique accueillante.

Chaque épisode voit Sami en apprendre un peu plus sur la culture britannique tout en apprenant à accepter son passé troublé, le tout avec une pincée de comédie hilarante sur le dessus.

S’adressant à Channel 4 avant sa première apparition sur Home en 2019, l’acteur sami Youssef Kerkour a déclaré: “Pensez juste à Paddington, mais au lieu d’un ours en peluche, c’est un gros réfugié syrien câlin.”

Présentation de Youssef Kerkour en tant que Sami

Dans le rôle principal de Home, Youssef Kerkour, un acteur né au Maroc dont la carrière a été mise à plat depuis qu’il a fait sa première apparition en tant que Sami en 2019.

Après avoir fait ses débuts d’acteur professionnel en 2003, la carrière de Youssef s’est bien déroulée jusqu’à ce que son rôle dans Home arrive et qu’il soit catapulté dans certaines des plus grandes émissions de télévision.

Youssef Kerkour connaît un bon début 2020

Alors que plus tôt dans sa carrière, Youssef Kerkour est apparu dans Holby City, Doctors et la série Netflix Marcella, depuis ses débuts dans Home, il a été un acteur très occupé.

Au cours des derniers mois de 2019 et des premiers mois de 2020, Youssef Kerkour est apparu dans l’émission Netflix Criminal: UK aux côtés de David Tennant et Hayley Atwell, du Gavin & Stacey Christmas Special, Dracula et a même une brève apparition en camée dans Sex Éducation.

Et maintenant, Youssef est de retour avec Home et a également un rôle dans le drame de Channel 4 Bagdad Central.

Nous ne pouvons qu’attendre pour voir où apparaîtra Youssef Kerkour.

En attendant, les 12 épisodes de Home, même ceux qui ne sont pas encore diffusés sur Channel 4, sont disponibles en streaming sur All 4.

