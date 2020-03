Qui joue les jumeaux Kezzie et Josiah Beardsley?

La saison 5 d’Outlander apporte une foule de nouveaux personnages dans les vies de Claire (Caitriona Balfe) et Jamie (Sam Heughan). Mais les plus intéressants des nouveaux ajouts sont les jumeaux Kezzie et Josiah Beardsley. Le nouveau venu Paul Gorman joue le rôle des deux frères, et il devient rapidement un favori des fans.

[Spoiler alert: This article contains spoilers for Outlander season 5, episodes 1 to 5.]

Sam Heughan, Paul Gorman – Outlander | STARZ

Qui est Paul Gorman et dans quoi d’autre a-t-il été?

L’acteur écossais Paul Gorman ne fait que commencer sa carrière télévisuelle. Son rôle de Kezzie et Josiah Beardsley sur Outlander est son premier rôle majeur à l’écran, mais il a joué dans un certain nombre de productions scéniques au fil des ans.

Selon son profil United Agents, Gorman a joué dans de nombreuses productions théâtrales pour le Royal Conservatoire of Scotland, dont Middletown, A Midsummer Night’s Dream et Julius Caesar. Il a également joué divers rôles sur la production scénique de la BBC en Écosse, Now’s The Hour.

Gorman a joué le rôle de Dan sur le projet de radio de la BBC Scotland Whenever I Get Blown Up I Think Of You. Et dans le film du Royal Conservatoire of Scotland, Eavesdrop, l’acteur a joué le rôle de Miles.

Qui sont les personnages jumeaux de Gorman, Kezzie et Josiah Beardsley dans «Outlander»?

Josiah et Kezzie Beardsley sont les nouveaux résidents de Fraser’s Ridge. Josiah a été présenté pour la première fois dans l’épisode de la première de la saison 5. Il vient à la clinique de Claire pour trouver un traitement pour son mal de gorge.

Là, il rencontre Lizzie (Caitlin O’Ryan) et Jamie et révèle qu’il est un chasseur. Dans le troisième épisode de la saison, lorsque Jamie et ses troupes s’installent dans les bois pour la nuit, ils confondent Kezzie et Josiah.

Josiah explique que lui et son jumeau sourd et muet Kezzie sont des serviteurs sous contrat de M. Beardsley. Lorsque Jamie et Claire apprennent le tourment que M. Beardsley (Christopher Fairbank) a fait subir aux jumeaux, ils se rendent chez lui pour acheter leur liberté.

Après que Jamie ait réussi à obtenir leurs papiers de Mme Beardsley (Bronwyn James), il dit aux jumeaux de retourner à Fraser’s Ridge. Dans l’épisode 5, Claire fait de Kezzie et Josiah ses premiers sujets de test à la pénicilline avant de pratiquer une opération sur leurs amygdales.

Comment Paul Gorman passe-t-il d’un personnage à l’autre lors du tournage de “Outlander”?

Kezzie et Josiah sont peut-être des jumeaux, mais les deux sont très différents en termes de stature et de nature. Dans un extrait des coulisses de la série, Gorman explique comment il change de personnage sur le plateau.

“C’est une toute nouvelle aventure pour moi de jouer deux personnages”, explique Gorman dans le clip. «Josiah est un soldat, c’est un homme des bois. Keziah est sourd. »

Il a noté que jouer Kezzie est un défi. Mais la série a un expert nommé Bea qui l’aide à comprendre comment ce personnage sourd interagirait avec son environnement.

Mis à part le costume et les cheveux, Gorman a expliqué les différences psychologiques et émotionnelles entre ses deux personnages. «Josiah est très salué, il est assez fort parce qu’il est chasseur», explique Gorman. “Et Keziah, parce qu’il est à la ferme de Beardsley depuis si longtemps, il a en quelque sorte été battu un peu plus. Il est donc un peu plus vers l’intérieur. “

Lors du basculement entre les personnages sur le plateau, l’acteur a noté à quelle vitesse il devait se transformer. “Pour jouer avec deux jumeaux, je dois changer très très rapidement, et j’ai une équipe incroyable qui m’aide, cheveux, maquillage et costumes”, révèle Gorman. “C’était génial et tout le monde est adorable.”