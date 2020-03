Qui joue Lucy? Âge de la star, Instagram et rôles précédents – HITC

Le dîner du vendredi soir fait un retour très attendu, mais qui joue Lucy dans l’épisode 1?

Une des meilleures sitcoms de mémoire récente est enfin de retour!

Dans les circonstances actuelles, nous avons tous besoin de bien rire, et Channel 4 s’assure de les fournir. Au fil des ans, ils ont livré tant de programmes hilarants, avec Peep Show, The Inbetweeners et Derry Girls qui me viennent à l’esprit.

Il y en a beaucoup plus, mais on pourrait dire que le plus populaire est le dîner du vendredi soir. Sa réputation a notamment grimpé en flèche ces dernières années, de nombreux admirateurs la découvrant un peu plus tard grâce au streaming.

Créée par Robert Popper, nous avons fait connaissance avec la famille Goodman pour la première fois en 2011, et nous avons dîné avec eux depuis.

La saison 6 a commencé à être diffusée le vendredi 27 mars sur Channel 4 à 22 h. Dans l’épisode 1, une horreur d’une caravane fait son apparition, bloquant la route et fournissant des gags de rire. Mais ce n’est pas seulement une caravane nouvelle dans la série…

Dîner du vendredi soir: qui joue Lucy?

Dans Friday Night Dinner, Lucy est interprétée par Pearl Mackie.

IMDb note qu’elle apparaît dans un seul épisode, qui est le premier (intitulé «La caravane»). Bien sûr, l’ensemble régulier est de retour, mais il est toujours bon de voir certains visages tomber.

Le talent britannique de 32 ans est connu comme une actrice, danseuse et chanteuse. Diplômée de la Bristol Old Vic Theatre School en 2010, elle a décroché de nombreux rôles sur la scène depuis lors, jouant dans des productions de The Comedy of Errors, The Crucible, A Mad World, My Masters, The Curious Incident of the Dog in the Night. -Temps et au-delà.

Le grand public est plus susceptible de la reconnaître à partir de son travail sur écran, d’autre part…

Pearl Mackie: Films et séries télé

Selon IMDb, Pearl Mackie est apparue pour la première fois sur les écrans dans un court métrage de 2009 intitulé To Extremes (elle a joué Mia).

Avance rapide jusqu’en 2012 et elle a décroché le rôle de Katie dans une mini-série télévisée intitulée Fragments, qui apparaîtra dans plus de courts métrages – The Lady is a Tramp, I Who Have Nothing – avant de faire ses débuts au cinéma dans Svengali de 2013 (Foh Girl ), qui met en vedette Martin Freeman et Matt Berry.

Elle est sans doute mieux connue pour avoir joué Bill Potts dans la série de science-fiction bien-aimée Doctor Who, car elle a repris le rôle pour quatorze épisodes de 2016 à 2017.

Cependant, si ce n’est pas tout à fait votre truc, il convient également de noter qu’elle était dans Adulting (Charlotte), Forest 404 (Pan) et Docteurs (Anne-Marie Frasier) en 2019.

Si vous êtes un grand fan de Steve Coogan, vous la reconnaîtrez probablement dans le récent film Greed, réalisé par Michael Winterbottom. Elle a joué Cathy, rejoignant un casting de stars avec Isla Fisher, David Mitchell, Asa Butterfield et plus encore.

Pearl Mackie assiste à la soirée d’ouverture de Film4 Summer Screen à Somerset House avec la première britannique de «Pain and Glory» le 8 août 2019 à Londres, en Angleterre.

Suivez Pearl Mackie sur Instagram

Si vous êtes fan, cela vaut vraiment la peine de lui donner un suivi sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @therealpearlmackie; elle compte actuellement un nombre impressionnant de 90,7 000 abonnés.

Il y a un tas de clichés géniaux et inspirants à parcourir, ou bien vous pouvez la suivre sur Twitter à @ Pearlie-mack, où elle a 63,5k abonnés.

Nous espérons que vous apprécierez le reste du dîner du vendredi soir – c’est génial de le revoir!

