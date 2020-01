Qui joue McWidow? Cormac Hayes de Richard Flood signifie des problèmes pour Meredith et DeLuca

La finale hivernale de Grey’s Anatomy Season 16 a laissé les fans accrochés au bord de leurs sièges après qu’une voiture s’est écrasée dans Joe’s. Mais franchement, nous ne pouvons pas arrêter de penser au «cadeau» de Cristina Yang (Sandra Oh) à Meredith Gray (Ellen Pompeo). Alors, qui est McWidow – alias Cormac Hayes? Le personnage joué par Richard Flood apportera certainement du drame à la relation de Meredith et DeLuca (Giacomo Gianniotti).

Richard Flood joue McWidow dans ‘Grey’s Anatomy’

Ellen Pompeo et Richard Flood dans le rôle de Meredith Gray et Cormac «McWidow» Hayes dans «Grey’s Anatomy» | Kelsey McNeal via .

En octobre 2019, Deadline a annoncé le casting de Flood dans Grey’s Anatomy Season 16. L’acteur de 37 ans a décroché un rôle récurrent en tant que Dr Cormac Hayes – maintenant connu sous le nom de McWidow – le nouveau chef de la chirurgie pédiatrique au Grey Sloan Memorial Hospital.

D’après son titre, il a été indiqué que McWidow remplacerait Alex Karev (Justin Chambers). Et au moment de l’annonce, les fans ont supposé que McWidow remplacerait simplement Alex après son licenciement et aurait rejoint le Pacific Northwest General Hospital avec Richard Webber (James Pickens Jr.). Cependant, avec le départ de Chambers de Grey’s Anatomy après 15 ans, il est possible que Flood’s McWidow reste un peu plus longtemps.

Quoi qu’il en soit, Flood a un certain nombre de rôles notables, selon sa page IMDb. Il est connu pour incarner Ford Kellogg dans Shameless, en face d’Emmy Rossum sous le nom de Fiona Gallagher. Vous pouvez également reconnaître Flood dans des émissions comme Red Rock et Crossing Lines ou des films tels que Killing Kennedy et Amaurosis.

Qu’est-il arrivé à Meredith et McWidow lors de la finale de la mi-saison ‘Grey’s Anatomy’?

Les fans de Grey’s Anatomy reçoivent leur premier aperçu de Cormac lors de la finale hivernale de la saison 16. Au début de l’épisode, Meredith revient au Grey Sloan Memorial pour la première fois depuis sa réembauche. En cours de route, Cristina envoie un SMS à Meredith au sujet d’un colis qu’elle a envoyé.

Meredith rencontre alors DeLuca, qui a rompu avec elle dans l’épisode précédent. Il est stupéfait et Meredith ironise: «J’allais te le dire, mais tu étais trop occupé à me vider.»

Pendant ce temps, Meredith rencontre Cormac alors qu’ils s’occupent ensemble d’un patient de 13 ans. Les deux parties s’affrontent sur leurs méthodes dans l’affaire Peds. Mais lorsque Cormac devient vulnérable avec son patient et se révèle être le père veuf de deux adolescents, Meredith semble lui donner plus de mou.

Plus tard – dans un ascenseur, car bien sûr – Meredith et Cormac ont un moment ensemble et Cormac offre un rameau d’olivier. «Écoute, Gray», dit-il. “Ceci est votre maison. Mais quelqu’un m’a donné une clé. Donc je pense que c’est mieux si on apprend à vivre ensemble. Bienvenue à nouveau, Dr Gray. Je peux voir pourquoi tu nous as manqué. »

Et à ce moment-là, Cristina envoie un message à Meredith à propos de son colis, taquinant que son cadeau n’est pas un “il” mais un “il”. Cristina écrit ensuite “McWidow” suivi de quelques trèfles, indiquant que McWidow est Cormac.

Krista Vernoff dit que le Dr Cormac Hayes est un «cadeau compliqué»

Naturellement, les fans se demandent si McWidow est le prochain amour de Meredith. Mais qu’en est-il de toute la situation DeLuca? Avant la première d’hiver de Grey’s Anatomy Saison 16 le 23 janvier, la showrunner Krista Vernoff a expliqué comment McWidow affecterait Meredith et DeLuca à l’avenir. Et comme toujours, cela semble compliqué. Dit-elle:

C’est un cadeau compliqué. C’est un cadeau compliqué. C’est un Irlandais sexy, veuf et père de deux enfants. C’est comme le personnage parfait pour Meredith de se poser les questions que beaucoup d’entre nous et de nombreux fans se posent depuis que “MerLuca” est devenu une chose. Cet homme pourrait-il finalement suffire à Meredith? Est-il assez adulte, est-il assez égal? Vous avez besoin que quelqu’un vienne jouer le rôle d ‘«adulte égal» pour poser cette question et répondre à cette question, et c’est tout ce que je peux vous dire.

Néanmoins, il y a encore de l’espoir pour Meredith et DeLuca, même avec la présence de McWidow à Gray Sloan en ce moment.

«Si c’était la dernière saison de l’émission. J’aurais peut-être pris un chemin différent », a déclaré Vernoff en parlant de la relation actuelle de Meredith et DeLuca. “Mais lorsque vous avez encore 50 heures au moins de télévision à remplir, le chaud dans un ascenseur ne répond pas au besoin d’un conteur dramatique de raconter des histoires dramatiques.”

