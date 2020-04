Qui joue Sergei? Âge de l’acteur, Instagram et rôles précédents – HITC

Les développeurs font une telle impression sur les téléspectateurs, mais qui joue Sergei?

Peu de cinéastes ont exigé notre attention au cours de la dernière décennie, tout comme Alex Garland.

Nous avons vu arriver des artistes comme Robert Eggers avec The Witch, Ari Aster avec Hereditary, et même si ce sont de grands débuts, nous dirions que le premier long métrage de Garland a présenté le plus prometteur de ces efforts largement célébrés.

Il est revenu avec son deuxième effort – Annihilation – en 2018, qui l’a cimenté comme l’un des cinéastes émergents les plus ambitieux de mémoire récente, s’approchant de concepts de science-fiction audacieux que la plupart des cinéastes de genre rejetteraient ou fuiraient simplement.

Maintenant, il est entré dans le domaine de la télévision avec Devs et il n’est pas surprenant qu’un casting d’acteurs formidables saute à bord. En vedette, nous avons Nick Offerman, Sonoya Mizuno, Alison Pill et plus…

Devs: Qui joue Sergei?

Dans la mini-série télévisée Devs, Sergei est joué par Karl Glusman.

L’acteur américain de 32 ans offre une excellente performance, et Showbiz Junkies note qu’il a donné un aperçu de la série lors de leur interview en table ronde au New York Comic-Con.

Pesant sur les raisons pour lesquelles la série a résonné avec lui, il a exprimé: «… à la base, la pièce concerne les relations, la perte et l’amour», a offert Glusman. «Ce sont les choses auxquelles je pense que la plupart des téléspectateurs seront en mesure de s’attacher. Il y a encore des choses que je ne peux pas envelopper ma tête pendant que je traînais pendant sept mois. Mais les relations, c’est ce qui m’affecte. “

Nous sommes sûrs que beaucoup d’entre vous seront d’accord.

Karl Glusman: Rôles précédents

En réfléchissant à la carrière de Karl jusqu’à présent, il convient de mentionner qu’il a sans doute joué dans certains des meilleurs films des années 2010.

Selon IMDb, il est apparu pour la première fois sur des écrans dans le film The Iconographer de 2008 (il a joué Grown up save infant / Young thug) qui raconte l’histoire de frères séparés pris dans un triangle amoureux.

En 2011, il a fourni la voix de Takao à travers un certain nombre de projets Eternal Quon, de The Ephemeral Petal à Eternal Quon. Autre travail vocal autour de cette époque: la mini-série télévisée n ° 6 (Yoming) et Starship Troopers: Invasion (Gunfodder) en 2012.

Cependant, les choses ont vraiment repris en 2015. Après avoir joué dans le drame d’horreur Ratter (Brent), il décroche le rôle principal de Murphy dans Love de Gaspar Noé. Le long métrage explicite du réalisateur argentin controversé a divisé les critiques et le public, mais a été célébré par de nombreux fans. Karl donne une performance sans peur et émotionnelle qui a conduit à une multitude d’opportunités de travailler avec d’autres réalisateurs audacieux.

Cette même année, il a joué dans Stonewall (Joe Altman) et Embers (Chaos), mais en 2016, il a joué dans deux des projets les plus attendus pour les cinéphiles; Le néon démon de Nicolas Winding Refn (Dean) et les animaux nocturnes de Tom Ford (Lou).

En 2019, il a également remporté des rôles dans des films tels que Wounds (Jeffrey), Lux Eterna (Karl) et Above Suspicion (Joe-Bea).

Ce n’est pas que la télévision, car il a joué Sam Duffy dans la série Netflix Gypsy.

Karl Glusman assiste à la première de “Devs” FX au ArcLight Cinemas le 02 mars 2020 à Hollywood, Californie.

Suivez Karl Glusman sur Instagram

Si vous êtes un fan du travail de Karl dans Devs, ou de tout autre projet mentionné, cela vaut la peine de le suivre sur Instagram pour vous tenir au courant des projets à venir et ainsi de suite.

Vous pouvez le retrouver sur @karlglusman; il compte actuellement 154 000 abonnés.

Nous espérons que vous apprécierez les développeurs!

