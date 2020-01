Qui joue Sophie? Alexandra Breckenridge et Amanda Leighton dépeignent l’ex-femme de Kevin

Peu importe combien de fois ils se disent au revoir, Kevin et Sophie ne peuvent pas rester éloignés l’un de l’autre sur This Is Us. Les deux anciennes flammes se sont mariées pendant leurs années de collège. Puis les fans ont rattrapé le couple après leur divorce et Sophie est partie, fiancée à un autre homme. Mais maintenant, au milieu de la quatrième saison de la série NBC, Kevin et Sophie se réuniront une fois de plus. Alors, qui dépeint l’ex-femme de Kevin? Alexandra Breckenridge et Amanda Leighton jouent respectivement Sophie et l’adolescente actuelle sur This Is Us.

Qui est Alexandra Breckenridge, qui incarne l’actuelle Sophie dans «This Is Us»?

Étant donné son implication dans l’industrie du divertissement depuis la fin des années 90, il est probable que vous ayez vu Breckenridge dans l’un de ses nombreux projets. Selon son profil IMDb, Breckenridge est connue pour son rôle de jeune Moira O’Hara dans American Horror Story: Murder House.

Pendant ce temps, l’actrice de 37 ans est apparue dans des projets comme The Walking Dead, She’s the Man et True Blood. Il est également possible que vous ayez entendu Breckenridge dans Family Guy, car elle a prêté sa voix à plusieurs reprises pour différents rôles.

Maintenant, Breckenridge incarne Melinda Monroe dans Virgin River de Netflix, aux côtés de la star de Grey’s Anatomy, Martin Henderson. Elle jouera également dans Love in Store de The Hallmark Channel, en face de Robert Buckley.

Qui est Amanda Leighton, qui incarne la jeune Sophie dans ‘This Is Us’?

En février 2017, The Hollywood Reporter a révélé le casting de Leighton en tant qu’adolescente Sophie sur This Is Us après que les fans aient découvert que la jeune Sophie (Sophia Coto) avait grandi pour épouser Kevin pendant leurs années universitaires. Mais à part son travail d’adolescente Sophie, les fans ont probablement vu Leighton sur The Fosters de Freeform en tant que Emma Kurtzman. Elle est également apparue dans des projets comme Make It ou Break It, The Young and the Restless et Rosewood.

Cela dit, il est plus probable que vous ayez entendu la voix de Leighton. Selon la page IMDb de 26 ans, Leighton a exprimé Poppy dans Trolls: The Beat Goes On !, Polly Plantar in Amphibia et Blossom dans The Powerpuff Girls.

Ce que la saison 4 de «This Is Us» réserve à Kevin et Sophie

Dans This Is Us Saison 4 Episode 12, Kevin – joué par Justin Hartley – retrouvera son ex-femme, Sophie. Lors de l’épisode précédent, Kevin est retourné à Pittsburgh pour assister aux funérailles de la maman de Sophie. Il a également été vu au lit avec une blonde mystère.

Ensuite, dans la bande-annonce promotionnelle de l’épisode centré sur Kevin, This Is Us a donné un aperçu de «l’amour de toute une vie» de Kevin et Sophie qui atteindra «un tournant». Et à la fin du teaser, Sophie a demandé à Kevin de «me sortir d’ici.”

En parlant avec TVLine, la productrice exécutive Elizabeth Berger a confirmé que le nouvel épisode mettra en vedette “une très belle plongée profonde dans le passé de Kevin avec Sophie”.

Pendant ce temps, le showrunner Isaac Aptaker taquinera les fans qui découvriront l’identité de la femme dans le lit de Kevin – comme si c’était Sophie ou non.

Alexandra Breckenridge en Sophie, Justin Hartley en Kevin dans «This Is Us» | Ron Batzdorff / NBC

“Le prochain épisode de la trilogie est l’histoire de Kevin, donc tout sera révélé là-bas”, a déclaré Aptaker. “Nous allons le suivre à Pittsburgh et voir pourquoi il a décidé d’aller chez Sophie [mom’s] funérailles, s’il a une quelconque interaction avec Sophie, à quoi cela ressemble-t-il que Kevin soit de retour à la maison sur son ancien terrain de jeu. “

Bien sûr, cela signifie que les fans de This Is Us devront attendre et voir ce qui se passera ensuite pour Kevin et Sophie. Mais en 2017, Breckenridge avait de l’espoir pour le statut de fin de partie du couple, selon Today.

“Ils sont allés et venues depuis qu’ils sont enfants”, a déclaré Breckenridge. «Je pense que finalement, ça va marcher pour eux, ou du moins j’espère que ça le fera. Je pense qu’ils ont un lien qui est un peu incassable. “

Lire la suite: «C’est nous»: ce moment Randall et Kevin vous détruira une fois que vous réaliserez ce qui s’en vient