Qui joue Ted dans Last Tango à Halifax? Un acteur anglais légendaire reprend le rôle dans la série BBC – HITC

Après son retour, les fans se demandent qui joue Ted dans Last Tango à Halifax.

Nous sommes ravis de le retrouver!

La BBC a présenté de nombreux grands spectacles au fil des ans et Last Tango à Halifax se démarque comme ayant gagné l’un des plus cultes dévoués.

Il est arrivé en 2012 sur BBC One et était une adaptation assez lâche du deuxième mariage de la mère de la scénariste Sally Wainwright. Lors de sa première série, il a été salué comme un joyau britannique de la comédie et du drame, en partie grâce à une gamme de stars passionnantes, dont Derek Jacobi, Anne Reid, Sarah Lancashire et Nicola Walker.

Ils font des merveilles avec le dialogue très authentique et engageant qui leur est donné, qui est resté la plus grande force du spectacle depuis le tout début.

Il a remporté un British Academy Television Award (pour la meilleure série dramatique) et a reçu les éloges du grand public et des critiques, donc c’est merveilleux de voir la qualité maintenue pour la série 5, avec un visage familier arrivant sur la scène pour faire bouger les choses.

Qui joue Ted dans Last Tango à Halifax?

Dans Last Tango à Halifax, le personnage de Ted est interprété par le seul et unique Timothy West.

L’acteur anglais de 85 ans est apparu dans la série dès 2013, jouant le rôle de Ted dans l’épisode 6 de la série 2. C’est une surprise de le revoir, mais très bienvenue qui a été indiquée dans l’épisode précédent .

L’histoire du personnage est celle qui résonnera certainement avec beaucoup, car Ted est revenu avec la démence.

Quant au personnage à plus grande échelle, il est le frère d’Alan qui vit avec sa famille en Nouvelle-Zélande. Ils l’ont tous vu au mariage d’Alan et de Celia, mais pas depuis. Donc, les retrouvailles ont été assez importantes tout compte fait.

Timothy est un talent formidable, mais à part la série 2 de Last Tango à Halifax, où l’avons-nous déjà vu?

Timothy West: Films et séries télé

Selon IMDb, Timothy West est apparu pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 1959 de Theater Night (il a joué Talkie).

Avec une carrière s’étalant sur six décennies, il n’est pas surprenant qu’il dispose d’un large éventail de grands rôles. Conformément à la télévision, certains faits saillants évidents sont Coronation Street (Eric Babbage en 2013), Not Going Out (Geoffrey), Bleak House (Sir Leicester Dedlock), Bedtime (Andrew Oldfield) et Brass (Bradley Hardacre).

Les fans d’EastEnders se souviendront sûrement de lui pour le rôle de Stan Carter de 2014 à 2015 et il a également récemment joué le rôle de Jeremy Lister dans la série à succès Gentleman Jack.

En ce qui concerne les rôles au cinéma, il a joué dans des films comme Beyond Borders (Lawrence Bauford), Iris (Older Maurice), 102 Dalmations (Judge), Rough Cut (Nigel Lawton) et le plus célèbre de 1973, The Day of the Jackal (Berthier). réalisé par Fred Zinnemann.

Tim West assiste au photocall «Gentleman Jack» de la BBC One au Ham Yard Hotel le 07 mai 2019 à Londres, en Angleterre.

Timothy West parle du dernier tango à Halifax

Au cours d’une conversation avec The Telegraph, Timothy a parlé de son retour à la série bien-aimée: «J’ai été très heureux qu’on me le demande», admet-il.

La même source indique que sa femme – Prunella «Prue» Scales – est atteinte de démence, mais lorsqu’on lui a demandé s’il avait des difficultés potentielles à s’engager dans un tel scénario, il répond: «Pourquoi serait-il sensible? Je ne pense pas que c’est pourquoi elle m’a demandé de jouer Ted. “

Il poursuit: «Voici l’arc de son personnage. Cela ne ressemble en rien à la situation de Prue. “

La paire a en fait partagé une série de Channel 4 appelée Great Canal Journeys mais s’est récemment arrêtée. S’exprimant sur la raison de sa révérence, il a déclaré: «Je trouvais triste que cela devienne moins une question de canaux et plus de démence de Prue. C’était un bon moment pour s’arrêter. Nous avons notre propre bateau, donc nous continuons sans les caméras. “

Cela semble certainement être une bonne raison d’appeler cela un jour, mais néanmoins, c’est formidable de revoir Timothy sur les écrans de Last Tango à Halifax.

Dans d’autres nouvelles, The Split mérite d’être renouvelé.