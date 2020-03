Qui joue Tommy dans The Good Karma Hospital? Scarlett Alice Johnson est un ajout bienvenu à la série 3 – HITC

Le Good Karma Hospital est de retour sur ITV mais qui joue le nouvel arrivant, Tommy?

Le premier épisode d’une nouvelle série télévisée apporte toujours une bande de nouveaux ajouts de casting.

La même chose peut être dite pour The Good Karma Hospital d’ITV alors que le drame basé en Inde revient pour sa troisième série en 2020 après deux ans loin de nos écrans.

La nouvelle série a commencé dimanche 15 mars, cinq mois après le début de la série 3 en Australie.

L’un des principaux nouveaux ajouts de la série 3 est le personnage Tommy, la fille de Greg McConnell, mais qui est l’actrice qui la joue?

The Good Karma Hospital série 3

Après la dernière diffusion sur ITV au printemps 2018, les fans de The Good Karma Hospital ont attendu longtemps la série 3.

Cette attente a finalement pris fin en mars 2020, alors que la troisième série est finalement arrivée avec Amanda Redman toujours en tête, le Dr Lydia Fonseca aux côtés de son partenaire Greg McConnell, joué par Neil Morrissey.

Le premier épisode de la série 3 se révèle turbulent pour Greg alors que son bar fait face à des temps troublants et que sa fille libre d’esprit, Tommy, effectue une visite inopinée.

Qui joue Tommy dans The Good Karma Hospital?

Tommy est joué dans The Good Karma Hospital par Scarlett Alice Johnson.

Après s’être présentée en plaisantant comme un client exigeant, Tommy est clairement la preuve que la pomme ne tombe pas loin de l’arbre car elle et son père s’entendent bien.

L’actrice née à Londres, âgée de 34 ans, ne fait qu’une brève apparition dans l’épisode 1, mais comme le montre la scène finale, il semble qu’elle soit là pour rester dans un avenir prévisible.

Scarlett Alice Johnson: Films et TV

Scarlett Alice Johnson travaille dans l’industrie du théâtre depuis la fin de son adolescence.

Née en 1985, elle a fait ses débuts en 2003 dans le feuilleton de la BBC EastEnders où elle a joué le personnage de Vicki Fowler dans plus de 200 épisodes jusqu’en 2004.

Après cela, elle est apparue dans un total de 20 rôles d’acteur, y compris les films Adulthood et Panic Button ainsi que la série télévisée Beaver Falls, Big Bad World, Call the Midwife et la comédie BBC trois Pramface où elle a joué le rôle de Laura Derbyshire.

La série 3 de The Good Karma Hosptial, mettant en vedette Scarlett Alice Johnson, se poursuivra à 20 heures le dimanche 22 mars et la série de six épisodes devrait se terminer le 19 avril.

