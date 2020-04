Qui Lalo Salamanca a-t-il tué dans Better Call Saul? JMM revisite la mort du personnage de la saison 4 – HITC

Better Call Saul a montré le véritable pouvoir des cartels mexicains après que Lalo Salamanca ait échappé à la prison pour meurtre.

Depuis que Breaking Bad a quitté nos écrans en 2013, Better Call Saul a donné aux fans leur correction d’univers Breaking Bad.

Alors que l’émission continue de se concentrer sur Jimmy McGill alors qu’il commence lentement à devenir Saul Goodman avant Breaking Bad, la série regorge de son propre drame.

La saison 5 est celle où nous en sommes actuellement et nous nous rapprochons énormément du point de départ de l’émission Breaking Bad originale.

L’épisode le plus récent de la série, le septième de la saison 5, présente une autre histoire qui est liée à de nombreux personnages hérités, avec Jimmy, Mike et Gus Fring, toujours menaçant, au cœur.

Un personnage qui est au centre de l’attention dans l’épisode 7 est Lalo Salamance, le seul mentionné qui ne figure pas dans Breaking Bad. L’épisode voit Lalo traduit en justice pour une liste considérable de crimes, dont le plus grave est le meurtre, mais qui a tué Lalo Salamanca?

Better Call Saul saison 5

La cinquième saison de Better Call Saul a commencé à être diffusée en février 2020 et la saison de 10 épisodes est diffusée chaque semaine depuis sur AMC aux États-Unis et sur Netflix dans le monde entier.

La nouvelle saison rapproche toujours plus Jimmy du point de départ de Breaking Bad alors que nous le voyons enfin prendre le nom de Saul Goodman.

L’épisode 7 suit Jimmy alors qu’il se marie non seulement avec Kim Wexley, mais le voit également représenter le tueur de cartels Eduardo ‘Lalo’ Salamanque, qui est en cour pour une multitude d’actes néfastes, dont le meurtre.

Jimmy se voit confier la tâche peu enviable d’essayer d’obtenir une caution pour le meurtrier présumé.

Qui a tué Lalo Salamanca?

Lalo Salamanca est jugée à JMM pour le meurtre de Fred Whalen.

Le meurtre a eu lieu dans le dernier épisode de la saison 4 après que Fred n’a pas donné à Lalo une information cruciale.

Le meurtre de Fred peut se produire hors écran, mais qui était-il?

Qui était Fred Whalen?

Fred Whalen est un personnage que Lalo Salamanca a tué hors écran à la fin de la saison 4.

Il est élevé à JMM lorsque Mike remet à Jimmy une photocopie du permis de conduire de Fred et de nouveau au tribunal où la famille de Fred est présente.

Le personnage, qui travaillait comme agent TravelWire, n’est apparu que dans un épisode de Better Call Saul, la finale de la saison 4, Winner, avant d’être tué par Lalo.

Incroyablement, avec l’aide des informations clés transmises par Mike, Jimmy réussit à obtenir une caution de Lalo, même si cela coûtera 7 millions de dollars.

Better Call Saul continue les lundis sur AMC et les mardis sur Netflix jusqu’à ce que la finale de la saison 5 arrive les 20 et 21 mai sur les plateformes respectives.

Dans d’autres nouvelles, Ant Farm est-il sur Disney Plus? Comment regarder une sitcom pour adolescents américains en ligne