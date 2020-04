Qui ment – Seven24

Chaque fois que nous entendons des nouvelles, potins ou comme vous voulez l’appeler, il nous reste à savoir s’il faut croire ou non, grâce à ce qu’il les appelle Mon mignon vieil homme, The Blessed Social Networks, actuellement, il est plus facile pour ceux qui sont touchés par l’un de ces commentaires d’avoir la possibilité de se défendre et d’autre part, nous pouvons avoir plus d’informations pour nous aider à prendre une décision.

Dans cette crise à laquelle nous sommes confrontés à cause de tant d’informations que nous recevons chaque jour, nous sommes ceux qui nous avons la responsabilité de décider quoi croire et en quoi pas.

Et avec le problème de crédibilité auquel est confronté le 4T, qui se consacre au mensonge à droite et à gauche, un véritable chaos d’informations se crée.

Dans les réseaux sociaux bénis, nous devons être très prudents avec ce que nous lisons, nous devons toujours voir qui le dit, pourquoi ils le disent, ce qu’ils savent du sujet, quel intérêt personnel il peut avoir, dans quel support il a été publié, etc., et dès le départ, il faut douter tout jusqu’à preuve du contraire.

Parfois, la discussion devient floue, chose dans laquelle les 4T sont des spécialistes, comme dans le cas que je décris, l’intention était de demander de l’aide pour une clinique qui n’avait pas ce qui était nécessaire et qui a fini par être une enquête sur l’existence d’un médecin et d’une série d’auto-gardes.

Les dix sous et diretes qui ont été réunis quand Eugenio Derbez a lu une lettre demandant de l’aide pour la 20 clinique de l’IMSS à Tijuana, Baja California, où il a déclaré qu’ils manquaient de matériel pour travailler et a d’ailleurs laissé l’autorité de gestion sur le sol. de la crise, commentant qu’ils étaient déjà dépassés, et d’autre part, le Dr Desireé Sagarnaga, coordinateur administratif de l’IMSS en Basse-Californie, qu’elle a donné pour le nier.

Ni lent ni paresseux, le Dr Desireé Sagarnaga, qui fournit des informations très utiles, soulignant ses 30 années de travail ininterrompu à l’IMSS et clarifie comment l’os est tombé: “Depuis quelques mois, sur mes propres mérites, je suis le représentant de l’institut dans ce grand état de Baja California“, Où il envoie un message à Eugenio:” ses informations sont fausses, Je veux vous demander une faveur ne répandez pas de fausses nouvelles, comprenez que notre temps est consacré à sauver des vies et à faire passer ce message quand, cela me prend du temps que je devrais utiliser pour les patients qui ont besoin de nous, ont besoin de moi », puis le remercie de l’intérêt manifesté et l’informe qu’aucun Dr Faustino Ruvalcaba , dont Derbez a déclaré qu’il était l’auteur de la lettre, ne travaille pas dans cette clinique et que les hôpitaux de la Basse-Californie sont remplis de matériel.

Ici, nous entrons dans le dilemme de qui croire, d’une part il y a Eugenio Derbez, qui a toujours précisé qu’il s’agissait d’une lettre, qu’il a pratiquement lue à la lettre et qu’il n’a pas à faire cela ou le Dr Desireé, Qui à première vue, nous pouvons détecter un petit problème d’estime de soi, car il présume ses 30 ans de service et précise que le poste a été gagné avec la sueur de son front et en sachant qu’il ne devrait pas perdre de temps à répondre , si c’est le cas, aussi ce que Derbez a dénoncé dans sa vidéo si cela la concerne.

Le premier est de profiter de sa popularité en demandant de l’aide pour un troisièmes et pour le second est une qualification publique de son travail, que le Dr Rubalcaba existe ou non, s’il travaille ou a travaillé à l’IMSS, cela n’a pas d’importance pour ce qui est dénoncé, ce qui est vraiment important est de savoir si Y a-t-il ou non ce qui est nécessaire dans cette clinique?Permettez-moi de douter qu’il existe, si en plus d’un an il n’a pas été possible de fournir aux hôpitaux des traitements contre le cancer infantile, imaginez comment sont vos autres demandes pour d’autres fournitures.

Un autre exemple d’une part El Otro López (Gatell) félicite les journalistes de ne pas avoir utilisé de masques faciaux, et à plusieurs reprises, il a soutenu que l’embout buccal ne nous protège de rien et donne un certain nombre de raisons de ne pas l’utiliser, ce que nous n’avons pas à croire, et d’autre part, les réseaux sociaux bénis font circuler des informations où ils nous invitent à les utiliser et ils expliquent leurs raisons, et ils basent leur demande d’utilisation du masque buccal, en donnant la raison à l’autre López dans le sens où cela ne nous aide pas à ne pas tomber malade, mais que cela peut être utile dans le cas où nous sommes porteurs du virus, nous ne le marchons pas Partir partout, ce qui semble totalement logique, peu importe la qualité de l’embout buccal, car plus le degré de protection qu’il a est élevé, nous contaminons moins et si ce n’est pas un sort pour nous, quelque chose s’arrêtera.

Si nous l’analysons à fond, l’Autre Lopez ne dit pas de mensonges, son argument est simplement basé sur le fait de ne pas nous infecter, tandis que l’autre argument nous invite à protéger les autres.

Et comment croire l’autre López s’il nous informait quotidiennement du nombre de Mexicains infectés et il se trouve que ça n’a pas toujours été comme ça, La méthode Sentinelle a été retirée du chapeau comme un magicien d’une fête d’enfants et avec un coup et un coup il a multiplié par 8 les personnes infectées et “Alors tellement”.

Vous le croyez vraiment, je me demande: s’il nous a menti une fois, Qu’est-ce qui garantit que vous ne le faites pas maintenant?

Il ne fait aucun doute qu’El Otro López est un grand médecin, il a de nombreuses reconnaissances et ce n’est pas nous qui pouvons nous opposer à cela, et si nous pouvons dire avec certitude que la gestion qu’il a menée de la pandémie laisse beaucoup à désirer.

Non seulement dans ce 4T, les Mexicains nous sommes toujours habitués à vivre dans un régime de mensonges gouvernementaux, ce n’est que dans les cas violents que nous avons le meurtrier solitaire de Colosio, le cardinal Posadas confus et le squelette de la Paca de Ruiz Massieu, entre autres, ils ne croiront pas que Mon joli vieil homme a le brevet du mensonge.

Veuillez prendre soin de vous, ne quittez la maison que si cela est nécessaire et prenez toutes les précautions possibles, et soyons rationnels et analytiques avec les informations que nous recevons, notre vie peut en dépendre.

