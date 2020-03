Qui meurt dans All American season 2? Des morts choquantes ont rencontré une réaction mitigée des fans! – HITC

Ça va de mieux en mieux, mais qui meurt dans All American saison 2?

Il se peut qu’il y ait beaucoup de choses en ce moment, mais au moins il y a beaucoup de super télévision à regarder.

Vivons-nous actuellement à l’âge d’or de la télévision?

Absolument! Bien sûr, bon nombre des émissions les plus acclamées de la mémoire récente sont terminées – Orange Is the New Black, Game of Thrones, etc. – mais il y a encore beaucoup de joyaux dans leurs premières saisons auxquelles le nouveau public afflue.

L’un des meilleurs vient d’April Blair…

Elle est connue de beaucoup comme la créatrice et productrice exécutive de la série télévisée Jane by Design, qui a fait sa première sur ABC en 2012. Plus récemment, elle a acquis une réputation admirable pour avoir créé l’incroyable All American, qui a fait surface en 2018 et a immédiatement attiré le public avec son histoire captivante d’un joueur de football américain.

All American season 2

En mars 2020, les fans ont été invités à assister à la finale de la saison 2.

Le seizième épisode de la saison – intitulé «Décisions» – a taquiné beaucoup plus à venir et a fourni une conclusion satisfaisante à une autre collection de travaux stellaire.

Tout au long de la saison, nous avons retrouvé des personnages dont nous sommes devenus si proches tout au long de la première saison, et bien sûr, nous avons immédiatement détesté certains.

Comme prévu, la dernière récolte d’épisodes a augmenté les enjeux et nous avons constaté des pertes cette fois-ci.

Qui meurt dans All American season 2?

* AVERTISSEMENT: SPOILERS *

Dans All American season 2, Corey (joué par Chad L. Coleman) et Tyrone (Demetrius Shipp Jr) sont morts.

Le premier sera connu des fans comme le père biologique de Spencer, dont les rêves de football ont été tragiquement anéantis face à une maladie grave à l’époque.

Il meurt finalement à la suite d’une scène déchirante. Sa famille est en train de charger la voiture, plaisantant nonchalamment, mais soudain, il nous apparaît qu’il n’est pas sorti de la cabine. Il est révélé, est décédé assis sur une chaise.

C’est sans doute le moment le plus intense de la saison et les cris ne manqueront pas de rester avec nous.

De plus, le sort de Tyrone a été scellé après sa libération de prison, à la suite de la décision de Preach de ne pas témoigner contre lui. Malgré la croyance initiale qu’il s’en était sorti, il est ensuite tué par Ruth Scott dans un acte de vengeance.

Les fans réagissent aux morts de la saison 2 de All American

Bien sûr, ces deux décès importants en série ont suscité diverses réactions.

Un certain nombre de fans ne sont clairement pas contrariés par le sort de Tryone, mais Corey est une histoire complètement différente! La décision de tuer son personnage a fait pleurer un certain nombre d’audiences, et nous soupçonnons qu’il y aura beaucoup plus de larmes versées alors que les téléspectateurs continuent à affluer vers la saison 2.

Découvrez une sélection de tweets

Dans d’autres nouvelles, la date de sortie de Parasite DVD a été confirmée.