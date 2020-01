Qui Neil Custis soutient-il? Les fans du Sunday Supplement discutent de l’allégeance des invités – HITC

Le supplément du dimanche de Sky Sports s’est trouvé un nouvel hôte, mais ce n’était pas Jacqui Oatley au centre du débat cette semaine.

Tout a changé pour le supplément du dimanche de Sky Sports cette semaine alors que le débat sur le football a accueilli dans une nouvelle ère après le départ de l’animateur de longue date Neil Ashton.

Intervenir pour remplacer Ashton en tant que premier mouvement majeur de la fenêtre de transfert de janvier n’était autre que Jacqui Oatley qui s’est fait un nom sur la BBC et ITV ces dernières années.

Pour son premier épisode autour de la table du Sunday Supplement, elle a été rejointe par les journalistes Sam Wallace du Telegraph, Rob Harris de l’Associated Press et Neil Custis de The Sun.

Cependant, alors que tous les yeux étaient tournés vers Jacqui avant le spectacle, c’est Neil Custis qui est rapidement devenu le sujet de discussion des fans sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle ère pour le supplément du dimanche

Jacqui Oatley a été annoncé comme remplaçant de Neil Ashton sur le supplément du dimanche de Sky Sports de manière ultra-rapide, le journaliste et présentateur de la BBC et d’ITV étant révélé comme le nouvel hôte le mardi 14 janvier, quelques jours seulement après le départ de Neil Ashton. spectacle.

Sa révélation alors que la nouvelle hôte a été accueillie chaleureusement par la grande majorité de la communauté du football et si son premier épisode était un signe de choses à venir, alors l’avenir de Sunday Supplement continue de s’annoncer brillant.

Qui est Neil Custis et qui soutient-il?

Neil Custis était l’invité du premier épisode du supplément du dimanche de Jacqui Oatley le 19 janvier et est depuis devenu sans doute le principal sujet de discussion de l’épisode.

Custis est journaliste pour The Sun et il couvre presque exclusivement Manchester United et a clairement une énorme affinité pour le club.

Les fans n’aimaient pas l’apparence de Custis

C’est sa discussion passionnée de Manchester United le dimanche supplément qui a contrarié certains fans qui sont clairement en désaccord avec ses opinions sur le club, en particulier dans les heures précédant la décision de Liverpool de prendre Manchester United à Anfield.

Au cours de l’émission de 90 minutes, Custis a donné son avis sur Paul Pogba, Scott McTominay, les chances de titre de Liverpool et Mourinho chez Spurs entre autres et ses commentaires indiquant que le McTominay est une partie plus cruciale de l’équipe United que Pogba n’a été rencontré avec quelques critiques pour dire le moins avec les médias sociaux comportant de nombreux commentaires critiques.

Quoi qu’il en soit, le supplément du dimanche revient à Sky Sports le 26 janvier et il sera fascinant de voir qui figurera comme invité la prochaine fois.

