Qui (ou quoi) exprime Baby Yoda? Ce fut un effort de collaboration

Star Wars est très futuriste, même s’il a lieu il y a longtemps dans une galaxie très lointaine. En raison de cette nouvelle frontière avec tous ses êtres étrangers et uniques, les éditeurs d’effets sonores doivent faire preuve de créativité. Avec de nouveaux personnages bien-aimés comme Baby Yoda, qui ne parlent pas ou n’utilisent pas de mots humains, l’utilisation d’une combinaison de choses les a aidés.

Baby Yoda sirote une soupe dans «The Mandalorian» | Lucasfilm / Disney

Les animaux et les bébés sont responsables du bébé mignon et gargouillis Baby Yoda

David Acord et Matthew Wood sont les éditeurs qui ont travaillé sur les récents projets Star Wars The Mandalorian et The Rise of Skywalker. Dans une interview avec The Hollywood Reporter le 29 janvier, Acord a partagé ce qui a fait roucouler Baby Yoda. “J’enregistrais des animaux lors de ce sauvetage de la faune en dehors de San Diego”, a-t-il déclaré. «Deux des animaux que j’ai enregistrés avaient cette qualité vraiment mignonne, presque enfantine. L’un était un renard à oreilles de chauve-souris et l’autre est un kinkajou. »Le kinkajou ressemble un peu à un lémurien mais est plus étroitement lié à un raton laveur. Et le renard à oreilles de chauve-souris ressemble presque à un renard des sables.

Même si Baby Yoda ne parle pas encore de mots, Acord a déclaré que le showrunner Jon Favreau voulait quelque chose d’un peu plus “à consonance humaine”. ” ,” il a dit. “Nous avons utilisé de vraies voix de bébé pour quand [The Child] devient vraiment difficile et ce genre de chose. Ensuite, j’ai aussi ma propre voix là-bas, pour plus de vocalisations articulées, bien plus haut. C’est donc une combinaison de choses. “

Babu Frik, de «The Rise of Skywalker» a une connexion «Harry Potter»

Lorsque l’épisode IX est sorti, Babu Frik a donné à Baby Yoda une petite course pour son argent. Le petit extraterrestre adorable et excentrique pourrait recâbler et pirater C-3PO aussi bien qu’il pourrait crier son nom. L’étranger a été exprimé par Shirley Henderson, qui est surtout connue pour jouer Moaning Myrtle dans les films Harry Potter.

Henderson a également appris à être marionnettiste pour Babu Frik, ajoutant sa propre touche au personnage. “Elle pouvait improviser et bouger la bouche du personnage”, a déclaré Wood. «Elle marionnettait pendant qu’elle faisait l’improvisation du personnage. Elle a inventé cette langue et l’a interprétée de cette façon. Nous avons conservé tous ses sons de production, et cela a été entièrement tourné sur le plateau, en direct, avec son propre mouvement. »

Aucun animal n’a été blessé lors de la création de «Star Wars»

Les sons d’animaux ont une longue histoire avec Star Wars. Les ânes étaient les voix des Tusken Raiders, des cochons pour les Acklay dans Attack of the Clones et les loutres de mer asiatiques ont composé les sons pour les Tauntaun dans Empire Strikes Back. À l’époque, les éléphants étaient les voix derrière les combattants TIE, et ils le sont toujours.

“Dans Rise of Skywalker, pour le mouvement où Rey retourne sur le chasseur TIE de Kylo et toute cette approche, nous utilisons de nouveaux sons de cri d’éléphant”, a déclaré Acord. “Nous utilisons d’autres sons d’animaux hurlants – aucun animal n’a été blessé pendant les enregistrements de cela – et d’autres sons moteurs que nous avons utilisés pour lui donner plus de puissance.”

Il s’avère que les systèmes sonores à gros budget peuvent aider à produire un film, mais vous pouvez également régler automatiquement votre animal de compagnie pour une cure de jouvence extraterrestre futuriste.