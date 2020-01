La tension entre Belén Esteban et Sofía Suescun a explosé sur le tournage de ‘Saturday deluxe’ après les accusations continues que les deux ont été lancées à partir des programmes dans lesquels ils travaillent depuis des semaines. Le vainqueur de ‘Survivors 2018’ a visité l’espace organisé par Jorge Javier Vázquez pour discuter, entre autres, du concours de sa partenaire, Kiko Jiménez, dans ‘The time of discount’, mais son interview a été éclipsée par la confrontation avec laquelle il a joué. connue comme «princesse du peuple».

Belén Esteban et Sofía Suescun, face à face dans ‘Saturday Deluxe’

Avant que Suescun n’entre dans le set principal, le vainqueur de ‘GH 16’ a avoué à Jorge Javier que Belén Esteban n’aime “rien de bien” et qu’il ne voudrait jamais être son ami car elle ne pense pas qu’elle est une personne loyale pour avoir critiqué à sa partenaire Mila Ximénez pendant son séjour à la maison de Guadalix dans «GH VIP 7». La fille de Maite Galdeano est allée plus loin et a déclaré que le collaborateur de «Save me» devrait prendre sa retraite: “Belén Esteban est plus vu que la bande dessinée, il doit quitter la télévision maintenant”.

Il semblait que Belén Esteban ne voulait pas jouer dans une careta avec l’invité et a évité d’entrer dans un carrefour d’accusations, mais finalement il a décidé de confronter les paroles de Suescun, convaincu que la collaboratrice avait “quelque chose de personnel” contre elle. Très direct, le vainqueur de «GH VIP 3» a voulu nier une telle affirmation, a nié avoir interdit à Sofia de parler de Rocío Flores et a ajouté: “La seule chose est que je t’ai envoyé en enfer”.

“Qui pensez-vous que vous êtes?”

“Vous dans ma vie ne voulez rien dire, je m’en fous”, étaient les mots que Belén Esteban a utilisé pour essayer de mettre fin aux soins entre eux. Alors que Suescun continuait d’insister sur l’animosité qu’elle considère comme la collaboratrice, la «princesse de la ville» a explosé: «Qui pensez-vous que vous êtes? vous en avez perdu un. ” Esteban a mis fin à la confrontation très bouleversée et admet qu’il est conscient que Suescun peut continuer la guerre ouverte qui a déjà été déclenchée entre eux: “Vous avez déjà un thème pour ‘Femmes et hommes et vice versa’ pendant un mois en parlant de moi”.

.