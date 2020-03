Qui porte le nom de l’USS Ibn Majid? Le croiseur classé Picard suscite le débat des fans – HITC

Picard a ramené Star Trek à ses racines et séduit les fans, notamment grâce à la taquinerie d’un nouveau navire, l’USS Ibn Majid.

Les fans de Star Trek ont ​​toujours été extrêmement passionnés par la franchise.

Qu’il s’agisse d’une nouvelle série télévisée, d’un film ou même de la classe d’un nouveau navire, le débat est toujours en cours parmi la base de fans de Star Trek.

C’est quelque chose qui ne fait que s’intensifier depuis le retour de Jean-Luc Picard de Patrick Stewart dans la série télévisée Picard.

Non seulement les fans ont été confrontés à des dilemmes plus moraux, mais la taquinerie d’un nouveau navire dans l’épisode 8 a également déclenché une énorme intrigue.

Ce navire est l’USS Ibn Majid, mais que savons-nous de ce croiseur classé?

L’USS Ibn Majid en Picard

L’USS Ibn Majid est référencé, ou taquiné si vous le souhaitez, dans l’épisode 8 de la première saison de Picard, Broken Pieces.

Nous n’avons pas un aperçu correct du navire lui-même, seulement un diagramme descendant, son nom et son numéro d’enregistrement, mais c’est tout ce dont les fans avaient besoin pour lancer un débat sur le navire et sa classe.

Très peu de détails ont été révélés sur l’Ibn Majid car le navire et les événements qui l’entouraient avaient été classés par Starfleet mais grâce à Cris Rios, nous apprenons que le navire et son équipage partagent un sombre passé.

Qui porte le nom de l’USS Ibn Majid?

L’USS Ibn Majid doit son nom à l’explorateur du XVe siècle Ahmad ibn Mājid.

Ahmad est né dans une famille célèbre pour la navigation maritime dans les années 1430 dans la région que nous connaissons aujourd’hui sous le nom des Émirats arabes unis.

Il est devenu célèbre au cours de sa vie en tant qu’explorateur et cartographe de renom et a écrit plusieurs livres qui ont aidé d’autres marins à trouver leur chemin à travers les mers.

La notoriété d’Ahmad ibn Mājid lui a même valu les surnoms «Le Lion de la mer» et «L’étoile filante», ce dernier étant plutôt approprié pour Star Trek.

Les fans discutent des détails techniques du navire

Même si tout ce que nous voyons de l’Ibn Majid en Picard est un diagramme descendant, les fans ont débattu avec ardeur de quel type de navire il s’agit.

Beaucoup ont spéculé que l’Ibn Majid est un navire de type Emmet Till, similaire à celui que nous voyons dans le documentaire Deep Space Nine What We Left Behind.

Cependant, le scénariste de Star Trek Michael Chabon a révélé sur son compte Instagram après l’épisode que le navire est en fait un croiseur de classe Curiosity.

Les fans espèrent sans aucun doute que nous en apprendrons davantage sur l’USS Ibn Majid dans les deux derniers épisodes de la première saison de Picard qui seront diffusés sur Amazon Prime Video ici au Royaume-Uni les 19 et 26 mars respectivement.

