Qui prête un rasoir à Jennifer Lopez? Il a presque eu des moustaches! Regarde les photos

Jennifer López est l’une des actrices les plus prestigieuses qui s’occupent de chaque détail de son image, quand elles ont un certain engagement en public.

21 janvier 2020

Cependant, il semble que cette fois les célébrités de Jennifer aient oublié de prendre quelques outils de beauté et numériques pour être parfaits.

Jennifer Lopez révolutionne les réseaux

Dans les images que la diva Bronk elle-même a daigné publier sur son compte Instagram, la chanteuse est vue portant un pull noir, les cheveux ramassés et sous un angle où elle a montré qu’elle avait «beaucoup d’épingle» sur les côtés de son visage.

Cette photographie a généré de nombreux commentaires négatifs contre la grande actrice et chanteuse. Alors la belle Jennifer, il a prêté attention aux critiques de ses partisans et de ses adversaires et a amélioré son apparence physique au fil du temps.

Jusqu’à présent, l’artiste n’a échappé à aucun autre cheveu.

Comment toute une diva, Jlo!

