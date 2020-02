Qui raconte Appelez la sage-femme? La voix derrière le spectacle est une actrice très célèbre! – HITC

Call the Midwife a été nominé pour “Meilleur drame” aux National Television Awards 2020 – alors qui est la voix derrière l’émission?

Basé sur les mémoires de Jennifer Worth, Call the Midwife raconte les histoires d’un groupe d’infirmières sages-femmes vivant dans l’East End de Londres à la fin des années 50 et au début des années 60.

Le scénariste et dramaturge anglais Heidi Thomas a créé la série qui est en cours depuis janvier 2012. Huit ans et neuf séries plus tard et l’émission de la BBC est toujours très appréciée des téléspectateurs.

Le casting de la série 9 est composé de Helen George, Jennifer Kirby, Linda Bassett, Judy Parfitt, Annabelle Apsion, Cliff Parisi, Miriam Margolyes et plus encore.

La voix off de la série est certainement reconnaissable, alors regardons qui raconte Call the Midwife.

Vanessa Redgrave assiste à la première de gala «Mme Lowry and Son» au Lowry le 27 août 2019 à Manchester, en Angleterre.

Qui raconte Appelez la sage-femme?

Call the Midwife a été racontée par Vanessa Redgrave CBE depuis le début du spectacle en 2012.

Vanessa raconte l’émission de la BBC comme «Jenny plus âgée» – une ancienne version de l’un des personnages principaux de la série Jennifer «Jenny» Worth.

Jenny Worth a été jouée par l’actrice Jessica Raine de la série 1 à 3 de Call the Midwife. La raison derrière la sortie du personnage de la série était qu’elle a changé de travail en tant qu’infirmière dans un hospice pour le cancer Marie Curie, elle est également partie pour commencer une nouvelle vie avec son mari, Phillip Worth.

Les autres œuvres de Vanessa

En plus de fournir la voix off reconnaissable pour Call the Midwife, Vanessa a eu une longue carrière d’actrice sur scène et à l’écran.

Elle est née à Blackheath, Londres en 1937, ce qui en fait 83 en 2020. L’un des premiers pas de Vanessa dans la scène d’acteur l’a amenée à jouer Rosalind en 1961 dans la comédie de Shakespeare As You Like It.

Expiation (2007), The Butler (2013), Murder on the Orient Express (1974), Mary, Queen of Scots (1971) ne sont que quelques-uns des films dans lesquels Vanessa est apparue.

Elle a remporté de nombreux prix au cours de sa carrière, notamment un Academy Award, un BAFTA, deux Emmy Awards et bien plus.

En plus d’être reconnue comme l’une des meilleures actrices en cours, Vanessa est très active dans le militantisme politique.

Vanessa Redgrave est-elle mariée?

Oui. Vanessa est mariée. Elle a épousé le cinéaste anglais Tony Richardson pour la première fois en 1962, mais le couple a divorcé cinq ans plus tard en 1967.

Aujourd’hui, elle est mariée à l’acteur italien Franco Nero. La paire a fait le nœud en 2006 et est toujours ensemble aujourd’hui.

Vanessa a eu trois enfants, deux filles Natasha et Joely Richardson et un fils, Carlo Gabriel Nero.

Tragiquement, en 2009, la fille de Vanessa, Natasha, est décédée à l’âge de 45 ans après avoir été gravement blessée à la tête lors d’un accident de ski au Canada.

REGARDEZ APPELEZ LA SAGE-FEMME SÉRIE 9 LE DIMANCHE À 20H SUR BBC ONE.

Dans d’autres nouvelles, y aura-t-il une saison 8 de Ray Donovan? Liev Schreiber a de bonnes nouvelles!