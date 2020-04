Qui raconte Coronavirus Explained sur Netflix? J.K. Simmons n’est pas étranger à la voix hors champ – HITC

Explained est de retour sur Netflix pour une mini-série spéciale sur la pandémie de coronavirus actuelle, mais qui raconte la série?

La série Explained de Netflix et Vox a été un énorme succès depuis son arrivée en 2018.

Le lot initial d’épisodes a été suivi non seulement d’une deuxième saison, mais de plusieurs épisodes spéciaux et de séries autonomes.

L’idée derrière Explained est que dans de courts épisodes de 25 minutes, on nous donne un morceau fascinant de connaissances sur un certain sujet.

Dans la saison 2 d’Explained, qui est arrivée à l’automne 2019, l’un des 10 épisodes était basé sur The Next Pandemic et maintenant, en avril 2020, un épisode a été développé dans sa propre mini-série pour le mettre à jour pour la pandémie de coronavirus que nous vivons actuellement.

La nouvelle mini-série de trois épisodes intitulée Coronavirus, Explained plonge plus loin dans la pandémie actuelle, offrant des informations et des conseils aux téléspectateurs sur ce qui est susceptible de se produire ensuite.

Guider les téléspectateurs à travers l’épisode est un narrateur qui semblera familier à de nombreux téléspectateurs, mais qui est le narrateur du Coronavirus, expliqué?

Coronavirus, expliqué sur Netflix

Le premier des trois épisodes de Coronavirus, Explained, est arrivé sur Netflix le 26 avril.

La mini-série se développe sur l’épisode The Next Pandemic original et met à jour les informations pour les rendre plus pertinentes à la pandémie de coronavirus actuelle que nous subissons actuellement.

Les deuxième et troisième épisodes de Coronavirus, Explained, devraient arriver au cours de l’été, bien qu’une date de sortie n’ait pas encore été confirmée.

Qui raconte Coronavirus, expliqué sur Netflix?

L’acteur américain de 65 ans a également fourni la voix off pour l’épisode de la prochaine pandémie expliquée et n’est qu’une des nombreuses personnalités reconnaissables pour prêter leurs talents à la série.

Le Simmons oscarisé nous guide sans effort à travers un sujet délicat dans Coronavirus, Explained et laisse sans aucun doute les téléspectateurs plus informés qu’avant.

J.K. Simmons: Films et TV

Mis à part son travail de voix off sur The Next Pandemic, J.K. Simmons est surtout connu pour une multitude de rôles d’acteur et a 200 crédits d’acteur à son nom selon IMDb.

Simmons est sans doute le plus reconnu pour son travail de J.Jonah Jameson dans la trilogie Spider-Man de Sam Rami tandis que l’acteur de 65 ans a remporté le plus de succès lorsqu’il a joué le rôle de professeur de musique trop agressif dans Whiplash.

L’épisode 1 de Coronavirus, Explained est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 26 avril tandis que les épisodes 2 et 3 devraient suivre cet été.

