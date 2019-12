Qui reçoit et qui donne? Le cadeau de Noël d'Hailey à Justin Bieber ou vice versa?

Justin Bieber Il a posté une photo assez suggestive du cadeau de sa femme Hailey pour Noël. Aller! Aller!

20 décembre 2019

Justin Bieber Il reçoit des cadeaux à Noël comme tout le monde, et il les donne aussi, du moins semble-t-il sur cette photo suggestive, dans laquelle on ne sait pas très bien qui reçoit et qui donne …

"Mon cadeau cette année @haileybieber #mycalvins" était le commentaire de Justin pour cette photo en noir et blanc, dans laquelle il est vu sur son dos et sa femme le reçoit avec joie dans ses bras.

Ce que nous ne savons pas très bien, c'est si le cadeau est elle, ou si elle lui a donné ces calvins, ou si le cadeau est le sien pour tous ses fans.

Soit dit en passant, en plus d'un arrière-garde presque parfait, pour Justin vous pouvez voir un dos parfaitement tourné, avec des muscles qui vous plaisent!

Ce n'est pas la première fois que Justin nous montre son arrière-garde parfait, dans lequel vous pouvez voir qu'au moins il fait un peu d'exercice.