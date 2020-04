Qui remplace Michelle Keegan dans Our Girl? La star d’EastEnders aurait été préférée pour le rôle! – HITC

Notre série Girl 4 est presque terminée et les fans sont de plus en plus curieux de savoir qui remplace Michelle Keegan dans le drame de la BBC.

Our Girl a été l’un des plus grands succès de la télévision britannique ces dernières années.

Non seulement la série attire des millions de téléspectateurs, mais elle le fait, tandis que la distribution de la série a changé avec chaque nouvelle série.

Après la fin de la série 3 en deux parties en 2018, les fans se sont retrouvés avec une longue attente pour la série 4 de 2020, mais nous sommes maintenant plongés dans le dernier lot d’épisodes.

Avant la nouvelle série, la star de Our Girl, Michelle Keegan, a révélé qu’elle quitterait le programme à la fin de la série 4.

En conséquence, les spéculations ont été nombreuses parmi les fans et les médias quant à savoir qui pourrait remplacer la principale dame d’Our Girl.

Our Girl series 4 sur BBC One

La quatrième série de Our Girl est arrivée sur BBC One le 24 mars, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine le mardi.

Après une série tumultueuse de tournées au Nigeria, au Népal et au Belize, Georgie rejoint la 2 Section en Afghanistan et l’équipe est chargée de vaincre un chef de guerre insurgé, Aatan Omar.

Cependant, les événements de la série précédente hantent toujours Georgie et lorsque son ami et collègue de longue date, Fingers, décède dans l’épisode 4, elle commence à remettre en question sa place dans l’armée.

Qui remplace Michelle Keegan dans Our Girl?

Cependant, un rapport de The Sun affirme que la star d’EastEnders et Reine de la jungle de 2019, Jacqueline Jossa, est actuellement la première à remplacer Michelle Keegan dans le drame de la BBC et aurait été encouragée à assumer le rôle de Our Girl série 1 star Lacey Turner.

Michelle Keegan est restée discrète sur la question et est citée dans l’Express disant: “vous ne pouvez pas en dire trop, n’est-ce pas?”

Keegan a gardé toutes les options ouvertes lorsqu’elle a poursuivi: «Mais, je pense juste qu’il y a tellement de grandes actrices là-bas. Et c’est aussi un super spectacle sur lequel travailler, quiconque obtient le rôle, je suis sûr que je serai très heureux. “

Jacqueline Jossa: Films et TV

Si Jacqueline Jossa est en effet la première à prendre les rênes de Our Girl, les fans seront sans aucun doute curieux de savoir dans quoi elle est apparue.

Comme mentionné, Jacqueline Jossa est une vétéran du feuilleton de la BBC EastEnders et est apparue dans près de 700 épisodes en tant que personnage de Lauren Branning entre 2010 et 2018.

Jacqueline est apparue dans 11 rôles d’acteur au total selon IMDb, mais à part EastEnders, son travail d’acteur est venu dans des courts métrages tels que Mixology, Sister Circus et Boux Avenue’s Queen.

Il sera fascinant de voir qui sera finalement sélectionné pour jouer le rôle principal dans Our Girl série 5, si et quand il arrivera finalement.

En attendant, la série 4 de Our Girl continue sur BBC One le mardi soir à 21h jusqu’à ce que la série de six épisodes se termine le 28 avril.

