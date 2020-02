Qui remplacera Thomas Chamberlain dans Silent Witness? Cinq acteurs qui pourraient remplir les chaussures de Richard Lintern – HITC

Silent Witness est prêt pour de grands changements quand il reviendra sur nos écrans.

Si vous avez déjà pensé que Silent Witness de BBC One se serait jamais reposé sur ses lauriers, la finale de la saison de la série 23 aura certainement annulé l’une de ces pensées.

Alors que la 23e série dans son ensemble a été passionnante du début à la fin, les épisodes 9 et 10 ont été de véritables moments forts avec des niveaux dramatiques montés à 11.

Après que l’épisode 9 ait taquiné la mort de Jack Hodgson (David Caves), l’épisode 10 a révélé que ce serait Thomas Chamberlain de Richard Lintern qui mordrait la poussière après avoir été contaminé par une dose mortelle d’agent nerveux mortel.

En plus de cela, Clarissa Mullery de Liz Carr a également annoncé sa décision de partir. En conséquence, la série 24 de Silent Witness sera très différente à son arrivée, presque certainement avec de nouveaux visages indispensables.

Richard Lintern est un acteur qui devra être remplacé après la mort héroïque de son personnage et nous venons d’avoir des suggestions sur qui pourrait se mettre à sa place.

Le critère

Pour nos remplaçants potentiels, nous avons élaboré des lignes directrices lorsque nous recherchons des acteurs potentiels pour remplacer directement Richard Lintern.

Étant donné que Richard Lintern était l’aîné du casting permanent de Silent Witness à 57 ans, il serait logique de le remplacer par un acteur expérimenté qui peut apporter une certaine ancienneté à l’équipe.

Alternativement, Silent Witness pourrait faire venir un acteur plus jeune qui pourrait presque agir comme un rival de Jack Hodgson dans le groupe, surtout si une histoire d’amour s’embrase entre lui et Nikki alors que les fans semblent avoir envie.

En conséquence, nos suggestions vont dans ce sens, mais qui avons-nous choisi?

Andrew Scott

Le brillant Andrew Scott est facilement l’une des propriétés les plus chaudes du moment, alors le faire venir pour Silent Witness est presque une impossibilité, mais si vous vouliez un acteur avec du charme, du charisme et une intelligence tranchante, c’est votre homme.

Anthony Daniels

Anthony Daniels est un autre candidat peu probable car il est si étroitement lié à la franchise Star Wars. Cependant, plus tôt dans sa carrière, l’acteur était apparu sur des scènes comme Holby City et The Bill, il n’est donc pas impossible d’imaginer que C-3PO jouerait un rôle au Lyell maintenant que son rôle dans la saga Star Wars a pris fin.

Daniel Mays

Daniel Mays est un acteur qui est apparu dans presque tous les films ou émissions de télévision à paraître au cours des 15 dernières années. L’acteur polyvalent pourrait faire un excellent rival à Jack, mais Mays a toujours oscillé entre les rôles télévisés et cinématographiques plutôt que de rester dans le même rôle pendant trop longtemps.

Ian McElhinney

Bien qu’il soit surtout connu pour son rôle dans Game of Thrones de HBO, Ian McElhinney est certainement un acteur polyvalent qui pourrait exceller en tant que figure senior de l’équipe Lyell. Le seul problème est que Ian est apparu dans la 22e série de Silent Witness en 2019, il est donc peu probable qu’il revienne si tôt dans un rôle permanent.

Jonathan Aris

Jonathan Aris, que vous reconnaîtrez probablement de Sherlock ou plus récemment du deuxième épisode de Dracula de BBC One, est sans doute notre choix le plus réaliste pour remplacer Richard Lintern. Il est sur le point de faire la distinction entre être un jeune pistolet et une tête sage et a également une expérience en médecine légale, comme le montre son apparition comme Anderson dans Sherlock.

Il est également l’un des rares acteurs qui n’est pas encore apparu dans Silent Witness dans un rôle d’invité, il serait donc presque parfait.

Quoi qu’il en soit, nous en apprendrons probablement plus sur les plans de casting de la BBC pour la série 24 de Silent Witness au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Jusque-là cependant, la série 6-23 de Silent Witness est disponible en streaming maintenant sur BBC iPlayer.

