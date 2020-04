Qui reste avec les enfants?

Bien que la pratique consistant à laisser des enfants chez la mère soit très courante dans le monde, en Amérique latine, elle l’est beaucoup plus que dans d’autres pays et cela est dû au fait qu’avant, il était beaucoup plus courant pour les femmes de se consacrer à la maison et aux hommes pour générer des revenus pour la famille. Bien sûr, il y aura des exceptions, mais jusqu’à il y a environ 40 ans, c’était le dénominateur commun.

Les relations mère-enfant étant plus étroites que les relations père-enfant, il était donc naturel pour les enfants de rester avec leur mère et de voir occasionnellement leur père.

Cependant, à l’heure actuelle, il est courant que les deux parents travaillent, mais même dans les situations où la mère ne travaille pas, la relation père-enfant est également étroite et les parents, même avec leurs engagements professionnels, se donnent la possibilité de vivez avec vos enfants et suivez-les dans les activités scolaires.

Pour cette raison, après une séparation, nous pouvons voir de nombreux parents déprimés en étant séparés de la vie de leurs enfants. Parfois par culpabilité, d’autres pour ne plus se battre, mais toujours, sacrifiant leur temps avec les enfants auxquels la mère est d’accord.

Et cela pose un autre problème, la mère, devant être responsable de ses enfants, doit limiter le temps de “refaire sa vie” à ce que les activités des enfants permettent.

Bref, ni le père, ni la mère, ni les enfants ne sont heureux à cause de ces «accords» de temps avec les enfants, alors je me demande: pourquoi sont-ils si communs?

La seule réponse à laquelle je peux penser est pour cette raison même, nous sommes d’accord sur ce qui est le plus courant, sans être convaincu que c’est le meilleur pour tout le monde.

Je veux vous parler de mon expérience personnelle. Lorsque nous nous sommes quittés, nous avons eu une conversation entre moi et ma femme à l’époque et nous avons convenu que les enfants resteraient avec moi (père) et qu’elle les verrait quand elle le voudrait, pas seulement un week-end toutes les deux semaines. Nous avons également convenu qu’elle mangeait avec eux le samedi et que je mangeais le dimanche et que pendant la semaine, alors qu’elle pouvait leur rendre visite à la maison ou les emmener où elle voulait, juste en me prévenant.

Je dois préciser que nous nous sommes séparés d’un commun accord, ce qui n’est pas très courant, mais que nous avions tous les deux des raisons de vouloir nous séparer et nous avons réussi à faire passer les intérêts de nos enfants avant nos propres intérêts, c’est pourquoi l’accord était si amical. Mais comme je l’ai dit, nous avions tous les deux des raisons de nous séparer, donc sûrement nous avons tous les deux été blessés et même ainsi, nous sommes parvenus à un accord.

Cependant, comme ce n’est pas la situation «normale», nous avons tous (père, mère, enfants) à répondre à la question des parents et amis proches de Pourquoi avons-nous décidé cela? Et la réponse que, sans répéter, nous avons tous donnée, car nous pensions que c’était la meilleure option.

Aujourd’hui après 10 ans de séparation et que mes enfants (la femme la plus âgée et le plus jeune homme) sont tous les deux adultes, avec le recul, on voit que sortir du moule n’est pas forcément mauvais, parfois c’est encore mieux .

Mes deux enfants ont une excellente relation avec moi et avec leur mère, de leur point de vue et du nôtre. Aujourd’hui, ils comprennent clairement le rôle que jouent leurs parents dans leur éducation et leur formation et ce que chacun de nous a contribué à leur croissance.

Je suis sûr que la mère a reçu plus de pression que moi lors de cette prise de décision, mais je suis également convaincue que non seulement cela ne l’a pas affectée, mais que je l’aide à grandir en tant que personne et qu’elle et moi sommes très fiers de nos enfants.

En conclusion, avec qui devriez-vous rester avec les enfants? Avec le parent qui a un lien étroit avec eux et qui est capable de ne pas interférer avec le lien de l’autre. Il peut s’agir du père ou de la mère, mais l’important serait que les deux établissent un lien individuel avec les enfants, en plus du lien familial afin qu’après la séparation, ils maintiennent ces liens individuels, même lorsque le lien familial n’existe plus.

