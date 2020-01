Qui sera Kumail Nanjiani dans le nouveau film de Marvel?

Quand les gens pensent aux mots «couper», «déchiré» et «musclé», le nom de Kumail Nanjiani ne me vient pas à l’esprit. Bien sûr, c’est un gars drôle, mais on ne le verrait jamais ressembler à un haltérophile olympique. C’est jusqu’à ce que Marvel lui demande de le faire.

Nanjiani, principalement connu pour son travail comique sur la Silicon Valley de HBO et dans des films comme The Big Sick, a semblé se surprendre même lorsqu’il a posté des photos où il semblait pouvoir affronter David Bautista de manière crédible dans un combat. Apparemment, tout peut arriver lorsque vous êtes dans The Eternals.

Pourquoi Kumail Nanjiani est-il célèbre?

Nanjiani est originaire du Pakistan et s’est d’abord fait connaître pour un podcast de jeu vidéo intitulé The Indoor Kids. Il a perfectionné ses talents de comédien et a commencé à décrocher des rôles dans des émissions comme Veep. Sa percée est venue via la Silicon Valley, où il joue Dinesh, un programmeur qui aide à bâtir une start-up.

La carrière cinématographique de Nanjiani a décollé quand il a co-écrit et joué dans The Big Sick, un film très personnel sur la façon dont il a rencontré sa femme, Emily Gordon – appelé Emily Gardner dans le film et joué par Zoe Kazan. Le couple forme une attraction après qu’elle le chahute à l’un de ses spectacles de comédie.

Après un début prometteur, le couple se sépare, mais Emily est ensuite hospitalisée pour une maladie grave et il incombe à Nanjiani de s’occuper d’elle. The Big Sick a été un succès commercial et critique, devenant l’un des 10 meilleurs films de cette année choisi par l’American Film Institute.

Depuis lors, Nanjiani a joué dans des films comme Stuber et Men in Black: International.

Qui joue Kumail Nanjiani dans ‘The Eternals?’

Nanjiani joue Kingo, qui est l’un des personnages-titres. Il est un maître épéiste et, curieusement et à juste titre, une star de cinéma et producteur. Il est originaire d’une colonie japonaise du XVIe siècle et gagne maintenant sa vie dans le monde du cinéma.

Si cela semble bizarre, c’est parce que, comme il sied à leur nom, les Éternels sont une race de super-êtres immortels. Après Captain Marvel, le MCU devient de plus en plus interstellaire avec des héros cosmiques qui possèdent des pouvoirs inhabituels. Le film met également en vedette Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden et Kit Harington.

Lorsque Nanjiani a posté une photo de son nouveau look sur Instagram, même il ne croyait pas tout à fait ce qu’il voyait, et il a plus ou moins dit que cela n’était possible que si Marvel vous entraînait. Sa légende se lit en partie: «J’ai découvert il y a un an que j’allais être dans Marvel’s Eternals et j’ai décidé que je voulais transformer mon apparence. Je n’aurais pas pu le faire si je n’avais pas eu une année complète avec les meilleurs entraîneurs et nutritionnistes payés par le plus grand studio du monde. Je suis content de ressembler à ça, mais je comprends aussi pourquoi je ne l’ai jamais fait auparavant. Cela aurait été impossible sans ces ressources et ce temps. »

Que pensent les fans de son nouveau physique?

Je n’ai jamais pensé que je ferais partie de ces gens qui publieraient un torse nu assoiffé, mais j’ai travaillé trop dur pendant trop longtemps, alors nous y sommes. Soit vous mourez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir le méchant. J’ai découvert il y a un an que j’allais faire partie de Marvel’s Eternals et j’ai décidé que je voulais transformer mon apparence. Je n’aurais pas pu le faire si je n’avais pas eu une année complète avec les meilleurs entraîneurs et nutritionnistes payés par le plus grand studio du monde. Je suis content de ressembler à ça, mais je comprends aussi pourquoi je ne l’ai jamais fait auparavant. Cela aurait été impossible sans ces ressources et ce temps. Un grand merci à @grantrobertsfit qui a commencé à travailler avec moi au début de l’année et m’a fait comprendre la vraie douleur physique pendant des mois et des mois. Puis, une fois que nous avons commencé à tirer, un grand merci à @davidhigginslondon et à son équipe (@ellispartridge, @thebeardypt, @tomcheesemanfitness) pour m’avoir entraîné presque tous les jours et m’avoir rendu fort, souple et sans blessure. Je peux presque toucher mes orteils maintenant. (Et merci de m’avoir forcé à tricher David.) Matthews Street Catering pour ses plats délicieux et sains. Et enfin, les plus grands remerciements vont à @emilyvgordon pour m’avoir supporté de me plaindre et de ne parler que de m’entraîner et de suivre un régime pour l’année dernière. Je promets que je serai de nouveau intéressant un jour. #thirstyshirtless (Photo de @markupson.) (modifier: J’ai laissé une personne très importante: @lancecallahan qui m’a formé pendant 6 ans et m’a aidé à construire les fondations que je pouvais utiliser pour cela. Merci!)

Sur Reddit, vous pouvez presque entendre le bruit des mâchoires des gens tomber au sol dans ce fil sur les images, avec de nombreux commentaires étant des variations de “Damn. J’aurais aimé être payé pour avoir des entraîneurs et des chefs pour me faire déchirer. Jésus. “Un autre a dit:” Le grand épais. Pour de vrai cependant; on dirait que sa tête a été photographiée sur le corps de quelqu’un d’autre. “

En effet, les gens étaient tellement incrédules, ils étaient sûrs que des quantités saines de testostérone et de stéroïdes devaient être impliquées. Pour d’autres, c’est possible, cela prend très peu de temps

Buzzfeed a rapporté que le double cascadeur de Chris Hemsworth devait manger 35 fois par jour pour atteindre le même volume que Hemsworth. La perte de poids et le gain musculaire sont des objectifs louables, en particulier autour du Nouvel An, mais comme le disent les petits caractères de beaucoup de ces produits de perte de poids: “Résultats pas typiques.”