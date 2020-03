Qui serait un siège! Dua Lipa nous apprend un peu à tourner dans ce corps rare

La chanteuse britannique Dua Lipa nous apprend sur cette photo comment faire un peu de spinning … Qui est le siège!

14 mars 2020

Chanteur britannique Dua Lipa nous apprend sur cette photo comment faire un peu de spinning … Qui est le siège!

L’interprète de “Nouvelles règles” apparaît assis sur un vélo d’appartement dans une pose ça!

Ses cheveux sont attachés en queue de cheval et elle porte un body serré et maigre qui révèle ses jambes longues et bien formées.

Avec une silhouette spectaculaire, Dua Lipa Elle a montré qu’elle n’était plus la petite fille innocente de papa il y a quelques années et est devenue un grand homme …

Il y a quelques mois, elle a teint ses cheveux en jaune et publie chaque jour des images de plus en plus risquées.

Mais dans celui-ci, il a fait l’imagination de plus d’une mouche, qu’ils aimeraient transformer en ce siège …! Dua Lipa!

.