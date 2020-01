Qui seront les gagnants de l’Oscar? Ici, nous quittons notre piscine

Comme vous l’avez appris des galeries sans fin avec des robes horribles, les potins du tapis rouge et les photos très heureuses de la distribution de Parasite recevant des acclamations, les saisons des prix sont au complet. Quoi qu’il en soit, parmi tant de parures de guilde et l’ivresse généralisée des Golden Globes, tout le monde attend toujours le versement principal, la 92e livraison des légendaires Oscars.

Pour votre service et votre goût des paris, chers lecteurs de Spaghetti Code, nous vous proposons ici un pool complet de toutes les catégories. Après chaque catégorie, nous vous donnons quel film nous savons que vous gagnerez (en fonction de nos prévisions et des cotes des plus grandes maisons de paris) et quel film nous aimerions que vous gagniez. Avec cela, nous nous attendons à ce qu’ils gonflent l’argent en paris et commencent à lire avec nous les traumatismes prévisibles d’Hollywood.

Rendez-vous le 9 février!

Meilleur acteur

Antonio Banderas par DOLOR Y GLORIA

Leonardo DiCaprio pour IL ÉTAIT UNE FOIS… À HOLLYWOOD

Adam Driver par MARRIAGE STORY

Joaquin Phoenix par JOKER

Jonathan Pryce pour LES DEUX PAPES

Qui va gagner: Joaquin Phoenix par JOKER

Qui aimerions-nous gagner: Antonio Banderas par DOLOR Y GLORIA

Il est clair que Joaquin Phoenix n’a pas de compétition dans cette catégorie. Quoi qu’il en soit, nous pensons que la performance subtile et délicate d’Antonio Banderas dans le grand film intime d’Almodóvar – et qui est d’ailleurs le meilleur de sa carrière – devrait être reconnue.

Meilleur acteur dans un second rôle

Tom Hanks par UNE BELLE JOURNÉE DANS LE QUARTIER

Anthony Hopkins par les deux papes

Al Pacino par THE IRISHMAN

Joe Pesci par THE IRISHMAN

Brad Pitt pour IL ÉTAIT UNE FOIS… À HOLLYWOOD

Qui va gagner: Brad Pitt pour IL ÉTAIT UNE FOIS… À HOLLYWOOD

Qui aimerions-nous gagner: Joe Pesci par THE IRISHMAN

Il est vraiment dommage que les Oscars soient un concours de popularité. Et, dans un concours de popularité, il est difficile de battre l’un des hommes les plus sensuels du monde. Mais, si Pesci sort son deuxième Oscar dans une cassette Scorsese avec ce rôle énorme et tendre de Rus Bufalino, ce serait quelque chose de très beau. Le tout, bien sûr, sans démériter l’énorme travail de Tom Hanks comme l’empathique M. Rogers et Al Pacino comme Jimmy Hoffa: parmi les personnages réels, ici, il gagnera la fiction.

Meilleure actrice

Cynthia Erivo par HARRIET

Scarlett Johansson par MARRIAGE STORY

Saoirse Ronan par LITTLE WOMEN

Charlize Theron par BOMBSHELL

Renée Zellweger par JUDY

Qui va gagner: Renée Zellweger par JUDY

Qui aimerions-nous gagner: Saoirse Ronan par LITTLE WOMEN

Les Oscars sont totalement prévisibles: le biopic tue en agissant. Et, ici, l’imitation de Judy Garland par Renée Zellweger dans un film médiocre battra l’une des jeunes actrices les plus talentueuses de sa génération. J’espère que vous reconnaîtrez bientôt la trajectoire énorme et météorique de Ronan.

Meilleure actrice dans un second rôle

Kathy Bates dans RICHARD JEWELL

Laura Dern dans MARRIAGE STORY

Scarlett Johansson dans JOJO LAPIN

Florence Pugh dans PETITES FEMMES

Margot Robbie dans BOMBSHELL

Qui va gagner: Laura Dern dans MARRIAGE STORY

Qui aimerions-nous gagner: Florence Pugh dans PETITES FEMMES

Un autre prix qui semble déjà gagné. Avec le monologue sur Dieu en tant que père absent, la merveilleuse Laura Dern a empoché ce qui pourrait être la seule victoire de la nuit pour Marriage Story. En tout cas – et aussi mérité que cela puisse être -, nous aimerions voir Pugh sur ce podium pour la merveilleuse double performance qu’il a osée dans ce film et dans le grand Midsommar.

Meilleur film d’animation

COMMENT FORMER VOTRE DRAGON: LE MONDE CACHÉ

Dean DeBlois, Bradford Lewis et Bonnie Arnold

J’ai perdu mon corps

Jérémy Clapiny Marc du Pontavice

KLAUS

Sergio Pablos, Jinko Gotoh et Marisa Román

LIEN MANQUANT

Chris Butler, Arianne Sutner et Travis Knight

JOUET HISTOIRE 4

Josh Cooley, Mark Nielsen et Jonas Rivera

Qui va gagner: TOY STORY 4 (Josh Cooley, Mark Nielsen et Jonas Rivera)

Qui aimerions-nous gagner: LIEN MANQUANT (Chris Butler, Arianne Sutner et Travis Knight)

Il semble très difficile de ne pas remettre ce prix à Toy Story 4, vingt-cinq ans après qu’il lui ait été remis pour le premier épisode de la saga. Pixar gagne et c’est la loi d’Oscar. De même, le travail de Laika, toujours très peu considéré, est merveilleux. De Coraline à Kubo et aux Deux Cordes, ce studio a fait bijou après bijou. Malheureusement, Missing Link n’aura plus que le Golden Globe de consolation.

Meilleure photographie

L’IRISHMAN

Rodrigo Prieto

JOKER

Lawrence Sher

LE PHARE

Jarin Blaschke

1917

Roger Deakins

IL ÉTAIT UNE FOIS … À HOLLYWOOD

Robert Richardson

Qui va gagner: 1917 (Roger Deakins)

Qui aimerions-nous gagner: L’IRISHMAN (Rodrigo Prieto) ou LE PHARE (Jarin Blaschke)

L’Académie aime récompenser les exploits techniques. Ainsi, avec une lumière naturelle folle, un seul coup et des simulations spatiales, El Chivo a remporté trois prix suivis de la photographie. Cela ne signifie pas que Deakins ne le mérite pas (bien qu’il n’ait pas gagné par The Assassination of Jesse James par le Coward Robert Ford, tout le reste est une insulte), mais nous aimerions récompenser un travail plus subtil et vigoureux tel que de Rodrigo Prieto avec Scorsese dans The Irishman. D’un autre côté, s’ils vont récompenser l’exploit technique, le seul Oscar pour lequel The Lighthouse participe pourrait être une énorme reconnaissance du cinéma de genre méprisé. Cela vaut la peine de rêver, non?

Meilleurs costumes

L’IRISHMAN

Sandy Powell et Christopher Peterson

JOJO LAPIN

Mayes C. Rubeo

JOKER

Marquez les ponts

PETITES FEMMES

Jacqueline Durran

IL ÉTAIT UNE FOIS … À HOLLYWOOD

Arianne phillips

Qui va gagner: PETITES FEMMES (Jacqueline Durran)

Qui aimerions-nous gagner: JOKER (Mark Bridges)

Le costume des petites femmes est impressionnant et montre les fines fluctuations de caractère entre les sœurs March et les gens qui les entourent. Je veux dire, Durran a réalisé quelque chose qui semblait impossible: rendre Louis Garrel et Timothée Chalamet encore plus beaux. Cependant, la lente transformation d’Arthur Fleck en Joker grâce à la conception de la production et au travail minutieux des costumes devrait gagner en reconnaissance. Ici, sans aucun doute, le travail de Bridges est notre préféré en raison de son énorme subtilité et de son importance en tant que mécanisme filmique. Durran a dominé dans cette catégorie avec huit nominations et un Oscar, tandis que Mark Bridges, avec seulement quatre nominations, a remporté deux victoires. Avec tout cela, nous savons que le premier gagnera, mais que le second continuera de se venger.

Meilleur réalisateur

L’IRISHMAN

Martin Scorsese

JOKER

Todd Phillips

1917

Sam Mendes

IL ÉTAIT UNE FOIS … À HOLLYWOOD

Quentin Tarantino

PARASITE

Bong Joon-Ho

Qui va gagner: 1917 (Sam Mendes)

Qui aimerions-nous gagner: L’IRISHMAN (Martin Scorsese)

Que souhaiterions-nous d’autre de remettre tous les prix à Martin Scorsese et d’éteindre les lumières pour rentrer à la maison? Cependant, ce n’est pas nous qui distribuons les prix. Si oui, sans aucun doute, Todd Phillips ne serait pas dans cette catégorie et Greta Gerwig serait une sérieuse concurrente avec Little Women (ainsi que Lulu Wang avec The Farewell). Dans tous les cas, parmi les nominés de cette année, nous voyons de nombreux réalisateurs formidables qui ont fait des emplois indescriptibles: il y a Tarantino avec un travail monumental de contrôle et de raffinement du film, il y a Bong Joon-Ho avec une bande planifiée de façon maniaque d’écriture et de réalisation . Cependant, tout semble indiquer que l’Académie ira à la sécurité avec l’énorme exploit technique de 1917. Et oui, ce n’est pas que Sam Mendes ne mérite pas de prix pour sa formidable direction … de même, cela ne devrait pas apparaître contre la compétition titanesque qui existe dans cette catégorie Une fois couronné de cet Oscar, Mendes aurait son deuxième Academy Award, avec seulement deux nominations. Et, dis-je, cela semble très impressionnant contre Scorsese qui, au mépris de l’Académie, n’a qu’un seul Oscar sur 9 nominations. Cette vie de luxe ne semble pas non plus juste.

Meilleur documentaire

USINE AMÉRICAINE

Steven Bognar, Julia Reichert et Jeff Reichert

LA GROTTE

Feras Fayyad, Kirstine Barfod et Sigrid Dyekjær

LE BORD DE LA DÉMOCRATIE

Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris et Tiago Pavan

POUR SAMA

Waad al-Kateab et Edward Watts

HONEYLAND

Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska et Atanas Georgiev

Qui va gagner: USINE AMÉRICAINE (Steven Bognar, Julia Reichert et Jeff Reichert)

Qui aimerions-nous gagner: HONEYLAND (Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska et Atanas Georgiev)

Il semble difficile pour quelqu’un de battre un documentaire si solide, si imposant, si américain et comme cité dans les listes des meilleurs de l’année comme American Factory. Je veux dire, c’était l’un des films préférés d’Obama. En tout cas, le mépris de Netflix par l’Académie peut servir à cimenter le passage à Honeyland, le bijou documentaire de la Macédoine du Nord qui, sûrement, perdra son autre nomination comme Meilleur film international avec le travail impressionnant de Bong Joon-Ho , Parasite. Quoi qu’il en soit, il semble difficile pour les deux immenses documentaires de guerre sur le Moyen-Orient de gagner quelque chose cette année (même si For Sama est la chose la plus déchirante que nous ayons vue depuis longtemps et que The Cave est un documentaire de guerre brutal sans précédents). En outre, il semble que Netflix manquera d’un autre Oscar avec le très beau film de Petra Costa, The Edge of Democracy, qui semble être pratiquement éliminé.

Meilleur court métrage documentaire

EN L’ABSENCE

Yi Seung-Jun et Gary Byung-Seok Kam

APPRENDRE LE SKATEBOARD DANS UNE ZONE DE GUERRE (SI VOUS ÊTES UNE FILLE)

Carol Dysinger et Elena Andreicheva

LA VIE ME SURPASSE

John Haptas et Kristine Samuelson

ST. LOUIS SUPERMAN

Smriti Mundhra et Sami Khan

WALK RUN CHA-CHA

Laura Nix et Colette Sandstedt

Qui va gagner: APPRENDRE LE SKATEBOARD DANS UNE ZONE DE GUERRE (SI VOUS ÊTES UNE FILLE) (Carol Dysinger et Elena Andreicheva)

Qui aimerions-nous gagner: LA VIE ME SURPASSE (John Haptas et Kristine Samuelson)

Il semble que Netflix ne remportera pas l’Oscar du meilleur court métrage documentaire cette année. Life Overtakes Me est un film qui parle des énormes traumatismes subis par les enfants après avoir traversé un exil de migrants quittant les zones de guerre. Le film suédo-américain montre des cas d’enfants qui expirent et entrent dans un état de catatonie après avoir souffert du stress énorme de migrer vers d’autres pays dans des conditions inhumaines. Une cassette déchirante qui, dans le contexte des enfants migrants emprisonnés aux États-Unis ces dernières années et de la réélection imminente de Trump, semblait devenir le vainqueur évident. Mais il y a une autre bande qui prend les devants. Il s’agit de Apprendre à faire du skateboard dans une zone de guerre (si vous êtes une fille) une cassette dans une catégorie dans laquelle l’Académie a récemment récompensé des histoires qui se rapprochent d’actions concrètes féministes. Comme son titre l’indique, il s’agit d’un film sur les leçons de skateboard très importantes qui ont lieu dans la ville dévastée de Kaboul, après le passage tragique des Américains. Au-delà du court métrage très patriotique, ambitieux et larmoyant des Op-Docs du New York Times, Walk Run Cha-Cha, il semble que rien ne peut battre ce portrait critique de la vie après la guerre.

Meilleure édition

FORD V FERRARI

Michael McCusker et Andrew Buckland

L’IRISHMAN

Thelma Schoonmaker

JOJO LAPIN

Tom Eagles

JOKER

Jeff Groth

PARASITE

Yang Jinmo

Qui va gagner: PARASITE (Yang Jinmo)

Qui aimerions-nous gagner: L’IRISHMAN (Thelma Schoonmaker)

L’Académie ne résiste pas à une bonne pièce technique. C’est pourquoi l’année dernière, malgré un bijou de montage avec BlackKklansman, ils ont donné l’Oscar à la stupidité de Bohemian Rhapsody. Cette année, tout semblait indiquer que quelque chose de similaire se produirait avec Ford contre Ferrari. Pourtant, l’académie peut refuser son quatrième Oscar à la mémorable monteuse de tous les films de Scorsese, Thelma Schoonmaker. Évidemment, ce serait une honte absolue contre la légende de la monteuse avec le plus de nominations dans l’histoire (à un moment où, en plus, la carrière créative de Scorsese semble toucher à sa fin). Mais le travail exceptionnellement soigné de Yan Jinmo dans Parasite semble se préparer pour la cloche de la nuit. En tout cas, ces deux films méritent infiniment plus d’Oscar que la bande de Mangold ou le terriblement banal Jojo Rabbit. Et il semble que, dans une édition sans précédent, un éditeur coréen puisse gagner l’appartement au plus grand éditeur américain.

Meilleur film international

CORPUS CHRISTI

Pologne

Jan Komasa

HONEYLAND

Macédoine du Nord

Ljubo Stefanov et Tamara Kotevksa

MISÉRABLES

La France

Ladj Ly

DOULEUR ET GLOIRE

Espagne

Pedro Almodóvar

PARASITE

Corée du sud

Bong Joon Ho

Qui va gagner: PARASITE (Bong Joon Ho)

Qui aimerions-nous gagner: DOULEUR ET GLOIRE (Pedro Almodóvar)

Il n’y a pas grand-chose à dire ici, il est clair que Bong Joon-Ho va remporter son premier Oscar pour la réalisation de Parasite, un film avec lequel il a déjà conquis le top à Cannes et dans tant d’autres récompenses. Bien que Parasite nous semble phénoménal, il ne cesse de nous rendre triste qu’Almodóvar soit resté à la frontière de la victoire à Cannes et qu’il puisse manquer de son deuxième Oscar pour un film immensément méritant et vraiment beau. Dans cette catégorie, de toute façon, gagnez Joon-Ho ou gagnez Almodóvar, tout semble merveilleux.

Meilleur maquillage et coiffures

BOMBSHELL

Kazu Hiro, Anne Morgan et Vivian Baker

JOKER

Nicki Ledermann et Kay Georgiou

JUDY

Jeremy Woodhead

MALEFICENT: MAITRESSE DU MAL

Paul Gooch, Arjen Tuiten et David White

1917

Naomi Donne, Tristan Versluis et Rebecca Cole

Qui va gagner: BOMBSHELL (Kazu Hiro, Anne Morgan et Vivian Baker)

Qui aimerions-nous gagner: JOKER (Nicki Ledermann et Kay Georgiou)

On ne se lasse pas de dire que les Oscars sont prévisibles. Comme nous savons qu’ils aiment les drames d’époque, nous savons qu’ils aiment récompenser les recréations sérieuses, dans le maquillage, de vrais personnages. Ici, c’est l’incarnation de John Lithgow comme Roger Ailes, Charlize Theron comme Megan Kelly et Nicole Kidman comme Gretchen Carlson qui semble se diriger sans trop d’opposition à remporter ce prix. De même, nous aimerions que l’énorme travail de caractérisation dans Joker soit reconnu (bien qu’il soit impossible de peindre ses cheveux comme ça). Mais nous n’avons pas beaucoup d’espoir.

Meilleure musique originale

JOKER

Hildur Guðnadóttir

PETITES FEMMES

Alexandre Desplat

HISTOIRE DE MARIAGE

Randy Newman

1917

Thomas Newman

STAR WARS: LA MONTÉE DE SKYWALKER

John Williams

Qui va gagner: JOKER (Hildur Guðnadóttir)

Qui aimerions-nous gagner: STAR WARS: LA MONTÉE DE SKYWALKER (John Williams)

L’une des meilleures partitions de l’année, à l’intérieur et à l’extérieur d’Hollywood, est sans aucun doute le joyau d’Hildur Guðnadóttir pour Joker. Guðnadóttir a également réalisé cette année la magnifique partition de la série Chernobyl (l’une de nos préférées de l’année et de la décennie). Cependant, même si nous savons que cette catégorie est chantée, nous aimerions voir qu’avant la retraite, le mythique John Williams a de nouveau relevé la statuette d’or. Parce que, bien sûr, la partition était de loin la meilleure de la très médiocre The Rise of Skywalker. Enfin, nous ne pouvons manquer de souligner le travail toujours sentimental d’Alexandre Desplat (qui a récemment remporté un Oscar pour La forme de l’eau) et la très terrible partition de Randy Newman dans Marriage Story (qui était la moins intéressante de ce film intéressant). Ici au moins, il semble qu’il y aura une justice complète.

Meilleure chanson

“Je ne peux pas te laisser te jeter” par TOY STORY 4

Randy Newman musique et paroles

“(Je vais) Aime-moi à nouveau” par ROCKETMAN

Paroles de chanson Elton John Music / Bernie Taupin

«Je suis avec toi» par BREAKTHROUGH

Diane Warren musique et paroles

«Dans l’inconnu» de FROZEN II

Musique et paroles de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez

HARRIET Debout

Musique et paroles de Joshuah Brian Campbell et Cynthia Erivo

Qui va gagner: “(I Gonna) Love Me Again” de ROCKETMAN (Musique d’Elton John / Paroles de Bernie Taupin)

Qui aimerions-nous gagner: “Je ne peux pas te laisser te jeter” de TOY STORY 4 (Musique et paroles de Randy Newman)

C’est l’une des catégories qui nous donne définitivement plus de paresse. Et il semble assez improbable qu’ils ne remettent pas l’Oscar au vainqueur du Golden Globe, Elton John. Hollywood aime les biopics et aime récompenser les vieilles stars consolidées (tout le monde veut voir une légende d’un autre monde pleurer sur leur scène). Cependant, si cela ne tenait qu’à nous, nous donnerions ici l’Oscar au travail de Randy Newman pour Toy Story 4. Encore une fois, comme il l’avait déjà fait pendant 25 ans, Newman réalise une chanson superbement expressive qui capture toute l’importance d’une énorme saga animée en lettres directes, ludiques et expressives. Un pari perdu, mais qui nous réchauffe la nostalgie.

Meilleur film

FORD V FERRARI

Peter Chernin, Jenno Topping et James Mangold

L’IRISHMAN

Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal et Emma Tillinger Koskoff

JOJO LAPIN

Noix de cajou Taika Waititi

JOKER

Todd Phillips, Bradley Cooper et Emma Tillinger Koskoff

PETITES FEMMES

Amy Pascal

HISTOIRE DE MARIAGE

Noah Baumbach et David Heyman

1917

Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne-Ann Tenggren et Callum McDougall

IL ÉTAIT UNE FOIS … À HOLLYWOOD

David Heyman, Shannon McIntosh et Quentin Tarantino

PARASITE

Kwak Sin Ae et Bong Joon Ho

Qui va gagner: 1917 (Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne-Ann Tenggren et Callum McDougall)

Qui aimerions-nous gagner: L’IRISHMAN (Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal et Emma Tillinger Koskoff)

Il semble que 1917 soit en train de devenir le grand favori de la nuit. De même, dans cette catégorie très controversée, nous aimerions que, finalement, ils décernent le grand prix de la nuit à un film qui le mérite vraiment. Plus de choses stupides comme Livre vert ou Shakespeare amoureux: ici, l’Académie a la possibilité de récompenser une vraie rédemption. Ils pourraient donner un Oscar bien mérité au meilleur film nominé, The Irishman, mais il semble que les membres de l’élite hollywoodienne seront en sécurité avec un drame de guerre adouci d’une énorme compétence technique. J’espère qu’ils nous surprendront dans l’une des catégories où certains as ont toujours tendance à garder leurs manches.

Meilleur design de production

L’IRISHMAN

Conception de la production: Bob Shaw

Décors: Regina Graves

JOJO LAPIN

Conception de la production: Ra Vincent

Décors: Nora Sopková

1917

Conception de la production: Dennis Gassner

Décors: Lee Sandales

IL ÉTAIT UNE FOIS … À HOLLYWOOD

Conception de la production: Barbara Ling

Décors: Nancy Haigh

PARASITE

Conception de la production: Lee Ha Jun

Décors: Cho Won Woo

Qui va gagner: IL ÉTAIT UNE FOIS… À HOLLYWOOD (Scénographie: Barbara Ling / Décors: Nancy Haigh)

Qui aimerions-nous gagner: PARASITE (Conception de la production: Lee Ha Jun / Décors: Cho Won Woo)

Cet Oscar semble également chanté pour le film Quentin Tarantino. Bien que cette bande soit négligée dans de nombreuses autres catégories, certaines nominations techniques la rachèteront par rapport à de fortes nominations perdues. Et, autant que nous aimons ce qui a été fait pour raviver une nostalgie unique d’Hollywood (dans les décors et les maisons, dans la carrosserie et les terrains abandonnés), nous aimerions voir l’énorme travail de Parasite dans la conception de la production reconnu. Tout dans ce film parle des différences géographiques, d’en haut et d’en bas, des déchets humains et de ceux qui se donnent le luxe des déchets humains. Ces merveilleux environnements sont recréés dans la conception et les décors de production; et il ne semble pas y avoir de meilleur exemple que l’immense maison familiale Park. Comme pour les autres catégories, cependant, si vous gagnez l’une de ces deux bandes, nous serons très satisfaits.

Meilleur court métrage d’animation

DCERA (FILLE)

Daria Kashcheeva

AMOUR CHEVEUX

Matthew A. Cherry et Karen Rupert Toliver

KITBULL

Rosana Sullivan et Kathryn Hendrickson

MÉMORABLE

Bruno Collet et Jean-François Le Corre

SOEUR

Siqi Song

Qui va gagner: AMOUR DES CHEVEUX (Matthew A. Cherry et Karen Rupert Toliver)

Qui aimerions-nous gagner: KITBULL (Rosana Sullivan et Kathryn Hendrickson)

Ici, le vieux précepte qui dit que Pixar gagne toujours peut être brisé. Autant que notre court métrage préféré cette année est le bijou expérimental de Pixar, Kitbull, personne ne peut gagner l’Oscar de Hair Love. Parce que, bien sûr, l’histoire tendre et déchirante d’un chiot Pit Bull avec un chaton de la rue ne semble pas être une compétition, parmi les bonnes consciences d’Hollywood, pour une histoire sur les racines culturelles afro-américaines dans les coiffures. Hair Love raconte également la très triste histoire d’une fille qui perd sa mère et doit rééduquer, en matière de soins personnels féminins, son père désemparé. Encore une fois, quiconque remportera ces deux merveilleux courts métrages, nous serons très satisfaits, mais la catégorie semble chantée et Sony Pictures Animation battra l’invincible.

Meilleur court métrage de fiction

FRATERNITÉ

Meryam Joobeur et Maria Gracia Turgeon

CLUB DE FOOTBALL DE NEFTA

Yves Piat et Damien Megherbi

LA FENÊTRE DES VOISINS

Marshall Curry

SARIA

Bryan Buckley et Matt Lefebvre

À SŒUR

Delphine Girard

Qui va gagner: FRATERNITÉ (Meryam Joobeur et Maria Gracia Turgeon)

Qui aimerions-nous gagner: FRATERNITÉ (Meryam Joobeur et Maria Gracia Turgeon)

Il n’y a pas beaucoup de controverse ici, Brotherhood semble voler pour remporter l’Oscar dans cette catégorie. Un court métrage incroyablement réalisé qui traite également d’une question très intéressante pour les membres de l’Académie: la manière dont l’adhésion à des groupes islamiques radicaux peut détruire des familles et des confréries séparées. Un film sur la façon dont les soupçons de travailler pour l’Etat islamique déchirent les relations entre une famille tunisienne et l’un de ses membres revenant de Syrie. Magnifique ruban réfléchissant déchirant qui, du TIFF, a gagné presque tout ce qui est placé devant. Nous doutons qu’ils ne la récompenseront pas.

Meilleur montage sonore

FORD V FERRARI

Donald Sylvester

JOKER

Alan Robert Murray

1917

Oliver Tarney et Rachael Tate

IL ÉTAIT UNE FOIS … À HOLLYWOOD

Wylie stateman

STAR WARS: LA MONTÉE DE SKYWALKER

Matthew Wood et David Acord

Qui va gagner: 1917 (Oliver Tarney et Rachael Tate)

Qui aimerions-nous gagner: 1917 (Oliver Tarney et Rachael Tate)

La seule compétition que 1917 peut avoir dans cette catégorie est Ford contre Ferrari pour ses énormes séquences de course. Cependant, comme l’un des grands favoris de la nuit et comme il y a aussi une histoire de victoires dans les catégories sonores des films de guerre (vous souvenez-vous de la folie sonore qui a sauvé le soldat Ryan?). En tout cas, notre coup de coeur est certainement 1917, un film qui, dans toutes ses nominations techniques, est un adversaire très fort.

Meilleur mixage sonore

AD ASTRA

Gary Rydstrom, Tom Johnson et Mark Ulano

FORD V FERRARI

Paul Massey, David Giammarco et Steven A. Morrow

JOKER

Tom Ozanich, Dean Zupancic et Tod Maitland

1917

Mark Taylor et Stuart Wilson

IL ÉTAIT UNE FOIS … À HOLLYWOOD

Michael Minkler, Christian P. Minkler et Mark Ulano

Qui va gagner: 1917 (Mark Taylor et Stuart Wilson)

Qui aimerions-nous gagner: AD ASTRA (Gary Rydstrom, Tom Johnson et Mark Ulano)

Il est pratiquement impossible de séparer ces deux catégories: le film qui prend la première prend toujours la seconde. Et pourtant, pour l’énorme travail de Gary Rydstrom, Tom Johnson et Mark Ulano, nous aimerions avoir au moins ce prix technique du merveilleux film de James Gray, Ad Astra.

De meilleurs effets spéciaux

AVENGERS: ENDGAME

Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken et Dan Sudick

L’IRISHMAN

Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser et Stephane Grabli

LE ROI LION

Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones et Elliot Newman

1917

Guillaume Rocheron, Greg Butler et Dominic Tuohy

STAR WARS: LA MONTÉE DE SKYWALKER

Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach et Dominic Tuohy

Qui va gagner: AVENGERS: ENDGAME

(Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken et Dan Sudick)

Qui aimerions-nous gagner: L’IRISHMAN

(Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser et Stephane Grabli)

Le grand favori pour remporter l’un des prix techniques les plus inégaux est Avengers: Fin de partie, un film qui a absolument changé l’échelle des superproductions budgétaires énormes. Quoi qu’il en soit, même si c’était dans la catégorie la moins importante de leurs nominations, nous aimerions voir l’énorme travail d’ILM pour permettre les performances impressionnantes de trois vétérans tels que Robert de Niro, Joe Pesci et Al Pacino. Nous continuons à croiser les doigts à travers l’Irlandais.

Meilleur scénario adapté

L’IRISHMAN

Steven Zaillian

JOJO LAPIN

Taika Waititi

JOKER

Todd Phillips et Scott Silver

PETITES FEMMES

Greta Gerwig

LES DEUX PAPES

Anthony McCarten

Qui va gagner: PETITES FEMMES (Greta Gerwig)

Qui aimerions-nous gagner: L’IRISHMAN (Steven Zaillian)

L’adaptation intime, sentimentale, féministe et merveilleusement tordue de Greta Gerwig dans Little Women est la plus impressionnante que nous ayons vue depuis des années. Gerwig a fait ici un travail vraiment impressionnant qui rompt la linéarité narrative du roman pour nous faire ressentir la vie de Jo March comme un ensemble de destin littéraires et de décisions intrigantes. Un bijou qui, pour une justice insolite, pourrait être récompensé. Ainsi, l’Académie pourrait s’excuser de ne pas avoir nommé Greta Gerwig meilleure actrice dans un panel où ils ont placé Todd Phillips, Sam Mendes et James Mangold … Aussi, un Oscar pourrait être décerné à l’un des chefs-d’œuvre de Scorsese. Au moins, nous pouvons dire que l’adaptation du livre douteux de Charles Brandt a de nombreux mérites. Il s’agit d’un scénario fait avec beaucoup d’affection et de parcimonie qui ne correspond pas nécessairement à toutes les folies que Brandt, en tant que journaliste particulièrement contraire à l’éthique, voulait parcourir à travers les vérités. Quoi qu’il en soit, les deux prix seraient grandement mérités.

Meilleur scénario original

COUTEAUX

Rian johnson

HISTOIRE DE MARIAGE

Noah Baumbach

1917

Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns

IL ÉTAIT UNE FOIS … À HOLLYWOOD

Quentin Tarantino

PARASITE

Scénario de Bong Joon Ho et Han Jin Won

L’histoire de Bong Joon Ho

Qui va gagner: IL ÉTAIT UNE FOIS… À HOLLYWOOD (Quentin Tarantino)

Qui aimerions-nous gagner: IL ÉTAIT UNE FOIS… À HOLLYWOOD (Quentin Tarantino)

Une catégorie dans laquelle Tarantino est le grand favori et qui, sans aucun doute, va prendre. Il était une fois … À Hollywood, il y a un énorme script original – comme tous les scripts Tarantino – et, en plus, c’est dans une catégorie où il n’y a pas beaucoup de concurrence réelle sans le joyau inattendu de Ryan Johnson, Knives Out, et la merveille inépuisable de Bong Joon-Ho, Parasite. Cet Oscar, comme le Golden Globe qu’il a reçu pour la même catégorie, est en quelque sorte un prix de consolation: l’Académie a presque systématiquement ignoré les prix importants pour Tarantino au cours des trente dernières années. Maintenant, sans aucun doute, l’un des réalisateurs les plus controversés et les plus intéressants d’une génération, prendra une statuette méritée.

