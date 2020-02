Qui seront les nouveaux héros de Marvel dans Avengers 5? Voici la nouvelle gamme potentielle des Avengers – .

La quatrième phase de films et de séries télévisées de Marvel est sur le point de démarrer, Black Widow étant le premier film de super-héros de MCU Phase 4 à sortir en salles. Malheureusement pour les fans des Avengers, la phase 4 n’inclut certainement pas de suite Avengers, ce qui aurait pu sembler surprenant de la part de Marvel en juillet dernier lorsqu’elle a dévoilé la nouvelle liste de films et d’émissions de télévision MCU. Il n’y a pas de place pour Avengers 5 dans la phase 4, car l’ensemble du MCU a besoin d’une réinitialisation logicielle. Certains de nos héros préférés sont morts ou à la retraite, et Thanos est parti. Sans oublier que Marvel vient de mettre la main sur une multitude de nouveaux personnages passionnants grâce à l’acquisition de Fox par Disney, des personnages qui n’auraient pas été utilisés dans le MCU autrement.

L’équipe Avengers doit être reconstruite, et nous devons développer des liens avec ces nouveaux héros autant que nous l’avons fait avec Iron Man, Cap et Natasha avant de sauter dans de nouveaux films Avengers. Marvel doit également introduire de nouveaux méchants et préparer le terrain pour la prochaine menace énorme qui convaincra tous ces êtres surpuissants d’unir leurs forces pour le plus grand bien. Donc, au moment où les Avengers se réuniront à nouveau, nous allons assister à quelques changements profonds que nous n’avons pas nécessairement vu venir il y a seulement quelques années.

L’un des principaux problèmes rencontrés jusqu’ici avec le MCU a été le manque de diversité en ce qui concerne les pistes. Black Panther n’est arrivé qu’en 2018, près d’une décennie après l’éclatement du MCU. Et le premier film à interpréter une super-héros féminine n’est même pas arrivé avant un an plus tard – c’est Captain Marvel bien sûr, bien que la guêpe ait obtenu un placement de choix quelques mois auparavant dans Ant-Man et la guêpe.

Jusqu’à présent, nous avons vu une série de rumeurs suggérant que Marvel envisage de plus amples changements dans l’équipe Avengers, et il faudra quelques années pour que ces changements se concrétisent. Comme je l’ai déjà dit, Iron Man, Cap et Nat ont tous besoin de remplacements. En plus de cela, Thor devrait également prendre sa retraite bientôt, et il en va de même pour Hawkeye.

Les futures équipes d’Avengers – ou d’autres futures équipes – pourraient inclure beaucoup plus de variété, non seulement en ce qui concerne le sexe, mais aussi la couleur de la peau, l’orientation sexuelle et la religion.

J’adore où le MCU se dirige vers la diversité. Nous avions un 6 Avengers tout blanc au début, mais en fin de compte, nous aurons un Captain America noir (Sam), Spider-Man (Miles) et Captain Marvel (Monica). Asiatique avec Shang-Chi et Sersi et musulmane avec Mme Marvel et Blade.

L’initié chevronné de Marvel, Daniel Richtman, a publié une mise à jour sur Twitter plus tôt ce mois-ci, faisant allusion aux changements à venir dans la gamme Avengers:

J’adore où le MCU se dirige vers la diversité. Nous avions un 6 Avengers tout blanc au début, mais en fin de compte, nous aurons un Captain America noir (Sam), Spider-Man (Miles) et Captain Marvel (Monica). Asiatique avec Shang-Chi et Sersi et musulmane avec Mme Marvel et Blade.

La remarque de Richtman n’était pas une fuite, mais plutôt une spéculation qui est probablement basée sur ce qu’il sait des plans de Marvel pour l’avenir. Il connaît bien ses trucs, donc nous pouvons probablement considérer cela comme assez précis. Cela dit, vous ne devriez pas vous attendre à un changement instantané pour l’équipe Avengers, car nous assisterons probablement à différentes combinaisons de héros avant qu’ils n’unissent tous leurs forces.

Il est également intéressant de noter que seuls Sam et Shang-Chi étaient des prospects confirmés pour l’avenir des Avengers lorsque ce tweet a été publié. Sam sera le nouveau Captain America, et Shang-Chi apparaîtra dans une histoire d’origine qui sera connectée à d’autres films MCU. Depuis que Richtman a publié cette mise à jour sur Twitter, nous avons également appris que Sersi sera l’un des leaders de The Eternals, et donc un candidat pour un futur film croisé Avengers.

En ce qui concerne les autres personnages rumeurs, il faudra un certain temps avant que Miles ne remplace Peter Parker en tant que Spider-Man dans le MCU, et cela suppose que Disney et Sony concluent une nouvelle entente. De même, nous nous attendons à ce que Brie Larson joue Captain Marvel dans quelques films avant de passer le relais à Monica Rambeau, qui apparaîtra bientôt dans la série télévisée WandaVision sur Disney +. Quant à Mme Marvel et Blade, elles devraient toutes deux apparaître dans le MCU en aval. Nous verrons d’abord Mme Marvel frapper Disney + l’année prochaine, tandis que Blade sera lancé en phase 5 ou ultérieure.

Cela dit, on ne sait toujours pas si nous aurons un Avengers 5 dans la phase 5, ou si nous devrons attendre encore plus longtemps. Certains rapports disent que la rumeur selon laquelle le redémarrage de Fantastic Four est une raison pour laquelle Marvel retarde la prochaine suite des Avengers. D’autres s’attendent à la formation de nouvelles équipes Avengers distinctes à l’avenir, les Young Avengers étant une possibilité. Quoi qu’il en soit, la franchise Avengers est la création la plus grande et la plus populaire de Marvel, et le studio voudra probablement sortir plus d’aventures Avengers sur la route, menant à une finale épique tout comme Endgame. Mais une fois que cela se produira, la nouvelle équipe ne ressemblera en rien aux Avengers qui ont combattu Thanos et sauvé la moitié de toute la vie connue dans l’univers.

