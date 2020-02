Qui sont les 7 enfants de Sonny Corinthos dans l’émission?

Il y a très peu de personnages à la télévision de jour qui ont plus d’enfants que le gangster résident de l’Hôpital général, Sonny Corinthos. Au fil des ans, le personnage a eu sept enfants, dont beaucoup sont encore sur la toile aujourd’hui.

(L-R) Maurice Benard dans le rôle de Sonny et Lexi Ainsworth dans le rôle de Kristina dans une scène de «General Hospital» de 2010 | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Michael Corinthos

Michael n’est pas l’enfant biologique de Sonny, mais il est à peu près le père qu’il a connu toute sa vie. Michael est le fils de Carly Benson Corinthos et A.J. Quartermaine. Le personnage est né à l’écran en 1997. Dylan Cash a notamment dépeint le personnage pendant plusieurs années lorsqu’il était enfant. Chad Duell est plus identifiable comme la version adulte du personnage.

Kristina Corinthos-Davis

Kristina est le seul enfant de Sonny et de l’avocat Alexis Davis, alias Natasha Cassadine. Elle est née à l’écran en 2002. Lexi Ainsworth est la plus identifiable dans le rôle, dépeignant le personnage quand elle était jeune lorsqu’elle était adolescente jusqu’à l’âge adulte.

Morgan Corinthos

Morgan a été le premier enfant biologique de Sonny et Carly. Il est né à l’écran en 2003. Lorsque le personnage a rapidement vieilli, Bryan Craig a joué le personnage et est le plus identifiable dans le rôle. Craig a joué Morgan de 2013 jusqu’à la mort du personnage en 2018.

Lila McCall

Lila était le seul enfant de Sonny Corinthos et Sam McCall, qui est la fille aînée d’Alexis et la sœur aînée de Kristina. Lila est née mort-née. Quand elle est tombée enceinte, Sam ne savait pas si Sonny ou son bras droit, Jason Morgan, serait le père.

Dante Falconeri

Dante est le fils unique de Sonny et Olivia Falconeri. Il est le seul des enfants de Sonny à ne pas savoir qu’il était leur père avant l’âge adulte. Dominic Zamprogna a incarné le personnage depuis son introduction dans la série en 2009. Il a incarné Dante pendant près de dix ans.

Avery Jerome Corinthos

Avery est le seul enfant de Sonny et de son ennemi unique, Ava Jerome, qui est aussi un gangster. Avant sa conception, Ava ne savait pas si Sonny ou Morgan serait le père d’Avery. Le personnage est né à l’écran en 2014.

Donna Corinthos

Donna est le deuxième enfant de Sonny et Carly. Elle est la plus jeune des enfants de Sonny, car elle est née à l’écran en septembre 2019.