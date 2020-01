Qui sont les boursiers Brandon? La star de l’Étranger impressionne comme Mike Tripp! – HITC

Cela devrait déjà être une année inoubliable pour les fans de télévision.

The Stranger regorge de belles performances et le tour des Brandon Fellows en fait certainement partie.

Netflix a marqué un autre gagnant avec celui-ci…

Avec huit épisodes appétissants, The Stranger de Danny Brocklehurst est arrivé dans son intégralité sur le service de streaming le jeudi 30 janvier 2020. Basé sur le roman du même nom de Harlan Coben, il est plein de rebondissements jusqu’à la toute fin.

Il n’est pas surprenant que le public s’en réjouisse, surtout avec un casting aussi solide!

Cette histoire d’un homme de famille découvrant des secrets de famille sombres met en vedette Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) en tant qu’inconnu titulaire, Richard Armitage (la trilogie du Hobbit) comme Adam Price, Siobhan Finneran (Happy Valley) en tant que DS Johanna Griffin, Jennifer Saunders (Absolutely Fabulous) comme Heidi et plus encore.

Cependant, nous sommes ici pour mettre en lumière les boursiers Brandon.

Brandon Fellows dans The Stranger

L’acteur britannique Brandon Fellows incarne Mike Tripp dans The Stranger.

Il est présent dans les huit épisodes de la série.

Il apparaît comme un rôle qui a peut-être suscité un certain intérêt, alors considérons l’expérience de l’acteur avant de l’accepter…

Brandon Fellows: Films et séries télé

Selon IMDb, Brandon est apparu pour la première fois sur des écrans en 2015 dans la série télévisée Raised by Wolves. Il a repris le rôle de Callum tout au long de la série comique, qui raconte l’histoire d’une famille dans un domaine de la municipalité de Wolverhampton.

Sa performance était assez superbe, et en 2017, il jouerait dans le feuilleton de longue date Doctors, jouant Tim ‘TC’ Crouch dans un épisode.

Plus tard en 2018, il a marqué le rôle de Claude dans un épisode de la série de comédie historique hilarante Upstart Crow, avec David Mitchell dans le rôle de Will Shakespeare.

En réfléchissant à son travail, il est clair de voir que le rôle de Mike Tripp dans The Stranger est son plus grand rôle à l’écran jusqu’à présent, et il en profite certainement.

(L-R) Shaun Dooley, Siobhan Finneran, Brandon Fellows, Kadiff Kirwan, Hannah John-Kamen, Anthony Head, Jennifer Saunders, Richard Armitage, Dervla Kirwan et Stephen Rea assistent à «Harlan…

Suivez Brandon Fellows sur Instagram

Si vous êtes fan de son travail, consultez son Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @brandon_fellows; il compte actuellement 474 abonnés.

Il y a un certain nombre de publications liées à The Stranger à consulter, ainsi que quelques clichés élégants. Nous espérons que vous avez apprécié son rôle dans The Stranger et nous sommes sûrs que nous le reverrons bientôt sur les écrans.

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?