Qui sont les célébrités? Où est le désert du Namib? – HITC

Sport Relief 2020 est à nos portes et, de façon typique, une foule de célébrités se mettent en enfer pour collecter des fonds.

L’une des dernières choses qui rend la Grande-Bretagne vraiment grande est la volonté de la population de faire un don à une œuvre caritative.

Des événements tels que Children in Need, Comic Relief et Sport Relief génèrent toujours d’énormes sommes d’argent qui vont à de bonnes causes.

En plus de cela, cela aide toujours lorsque des célébrités se mettent au travail pour persuader les gens de se séparer de leur argent durement gagné et dans le Sport Relief Challenge 2020, ce n’est pas différent.

Le Sport Relief Challenge 2020

Le Défi Sport Relief 2020 verra huit célébrités se lancer dans une aventure ardue à travers le colossal désert du Namib.

Les célébrités, que nous aborderons dans un instant, prendront part à un événement de triathlon de 100 miles qui verra les explorateurs en herbe affronter une chaleur de 35 ° C tout en marchant, en faisant du vélo et du ski (oui le ski) à travers le vaste désert du Namib dans le sud-ouest de l’Afrique.

L’aventure du désert du Namib a commencé le 24 février et devrait se poursuivre pendant quatre jours jusqu’au jeudi 27 février.

Quelles célébrités participent?

Participer au Sport Relief Challenge 2020 sont huit des visages les plus connus du Royaume-Uni.

Relever le Namib Desert Challenge sont:

Nick Grimshaw – DJ de la BBC Radio 1

Karim Zeroual – CBBC et Strictly Come Dancing star

Frankie Bridge – Chanteur pour groupe de filles The Saturdays

Robert Rinder – Star of ITV’s Judge Rinder

Samantha Womack – a joué le rôle de Ronnie Mitchell dans EastEnders

Dr Zoe Williams – médecin du NHS et star de la télévision

Louise Minchin – Présentatrice du petit-déjeuner de la BBC

Krishnan Guru-Murthy – Présentateur de Channel 4 News

Un changement de dernière minute

Alors que l’équipe de célébrités termine son défi dans la chaleur étouffante du désert du Namib dans le pays africain de la Namibie, ce n’était pas vraiment le plan d’origine.

Le défi était à l’origine censé suivre les célébrités à travers le désert glacial de la Mongolie, mais en raison de la récente épidémie de coronavirus, l’événement a été contraint de se déplacer vers le désert du Namib.

Vous pouvez suivre le défi Sport Relief 2020 sur les pages de médias sociaux de Sport Relief, y compris Instagram.

