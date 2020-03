Qui sont les parents d’Adam Driver? Une star hollywoodienne de l’enfance à Star Wars – HITC

Adam Driver a pris un itinéraire alternatif pour Hollywood.

Le joueur de 36 ans a passé son jeune âge adulte dans le Corps des Marines des États-Unis et n’a fait sa percée d’acteur qu’à l’âge de 20 ans.

Driver, désormais mieux connu pour ses rôles d’Adam Sackler dans Girls et de Kylo Ren dans Star Wars, est un homme célèbre qui n’aime pas regarder ou écouter ses propres performances.

Connaître sa famille ne semble donc pas être la tâche la plus facile.

N’ayez crainte, cependant, car nous, HITC, vous couvrons ci-dessous:

Adam Driver: parents, épouse et fils

Selon The Telegraph, l’acteur est né le 19 novembre 1983 à San Diego, en Californie, de Joe Douglas Driver – de Little Rock, Arkansas – et de Nancy Wright (née Needham) – de Mishawaka, Indiana – et a des ancêtres d’Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Irlande et en Écosse.

C’est au lieu de naissance de sa mère qu’il a déménagé à l’âge de sept ans, après le divorce de ses parents, et il a chanté dans une chorale d’église, avec son beau-père pasteur baptiste – tout comme le père biologique de Driver l’avait été.

Il a épousé l’actrice Joanne Tucker en 2013, et le couple a eu plus tard un fils dont ils ont caché la naissance à la presse pendant deux ans.

La dernière fois que la famille résidait à Brooklyn Heights, à New York, avec leur chien, Moose.

Adam Driver hauteur

Un grand homme aux épaules larges et mesurant 6 pieds 3 pouces », a écrit Sheryl Garratt du Telegraph après avoir interviewé Driver en 2015.

Mais les apparences ne sont pas tout, semble-t-il. “Il a aussi une douceur surprenante à son sujet”, a ajouté Garratt. «Il est doucement parlé avec un regard légèrement anxieux dans ses yeux brun foncé. Il est inquiet, me dira-t-il plus tard, avec une tendance à trop réfléchir. “

Adam Driver: TV et films

Ce sont les performances de Driver dans Girls – une partie qu’il a atterri après avoir cliqué instantanément avec sa co-star, et la créatrice de la série, Lena Dunham – qui ont suscité l’intérêt de JJ Abrams, le cinéaste fortement impliqué dans la trilogie de la suite de Star Wars. Mais un rôle mineur dans le film Lincoln a également aidé, Driver ayant brièvement rencontré la productrice de Star Wars, Kathy Kennedy, sur le plateau.

Driver a également décroché des rôles majeurs en tant que Phillip Altman dans This Is Where I Leave You et Garupe in Silence, post-Girls.

