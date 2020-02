Qui sont les parents de Julia Butters? Rencontrez la «fille aux Oscars sandwich à la dinde» de l’âge aux rôles précédents – HITC

Jeff Kravitz / FilmMagic

L’actrice de dix ans Julia Butters a réussi à se faufiler dans un sandwich à la dinde aux Oscars 2020, mais que savons-nous de l’actrice en devenir?

La cérémonie de remise des Oscars est la plus grande soirée du calendrier cinéma.

C’est un événement plein de paillettes et de glamour alors que toute l’industrie hollywoodienne converge à Los Angeles pour une nuit de fête.

Cependant, bien que les Oscars soient un énorme moment fort pour beaucoup, la réussite de la cérémonie de quatre heures peut être une épreuve difficile.

Même les acteurs ne sont pas à l’abri de la durée de la cérémonie des Oscars comme l’actrice Julia Il était une fois à Hollywood a montré lors des récompenses d’hier soir (9 février) en faisant un effort supplémentaire pour préparer la cérémonie.

Julia Butters engloutit sa nuit aux Oscars

La cérémonie des Oscars a la réputation d’être un processus long et long et qui n’est certainement pas aidé par une quantité infinie de publicités qui ralentit encore plus le processus.

En conséquence, passer à travers la cérémonie peut être difficile, mais l’actrice de Once Upon a Time in Hollywood, Julia Butters, avait une solution astucieuse pour la longue cérémonie alors qu’elle réussissait à introduire un sandwich à la dinde dans la cérémonie dans son sac Marzook à 2495 $.

Julia a révélé qu’elle avait apporté le sandwich parce qu’elle n’a souvent pas aimé la nourriture offerte lors des cérémonies de remise des prix auxquelles elle a assisté, ainsi que les Oscars étant notoirement longs.

Apprenez à connaître Julia Butters et sa famille

Julia Butters est une actrice de 10 ans qui, malgré son jeune âge, a déjà 11 crédits d’acteur à son nom, dont le plus important est venu dans Once Upon a Time à Hollywood, nominé aux Oscars par Quentin Tarantino.

Née en avril 2009, Julia a grandi à Los Angeles avec ses parents Darrin Butters et Lorelei Butters, tous deux originaires de Kearney, Nebraska.

Alors que la mère Lorelei est une femme au foyer, le père de Julia, Darrin, a été fortement impliqué dans l’industrie cinématographique au cours des 20 dernières années et travaille comme animateur pour Disney, travaillant sur des sujets tels que Tangled, Frozen, Zootopia (Zootropolis) et Moana au cours de la dernière décennie. .

Julia possède également des comptes de médias sociaux actifs sur Twitter et Instagram, qui sont tous deux gérés par ses parents, chacun comptant respectivement 8 000 et 67 000 abonnés.

Dans quoi Julia Butters était-elle?

Les débuts d’actrice de Julia Butters sont arrivés en 2014, à l’âge de cinq ans, lorsqu’elle est apparue dans un épisode de la série télévisée Criminal Minds.

Suite à cela, Julia est apparue dans une multitude de rôles au cinéma et à la télévision avec des moments forts tels que Best Friends Whenever, Transparent et American Housewife où elle est apparue dans plus de 80 épisodes depuis sa première apparition en 2016.

De toute évidence, son plus grand rôle à ce jour est venu aux côtés de Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et nous sommes sûrs que Julia Butters sera un nom qui restera à Hollywood pour les années à venir.

