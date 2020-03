Qui sont Vince Johnson et Danny Clinton?

Les docuseries Netflix Tiger King: Murder, Mayhem et Madness ont pris d’assaut un monde d’individus socialement éloignés. La série en sept parties raconte l’histoire de Joe Schreibvogel – mieux connu sous le nom de Joe Exotic, le «Tiger King».

Au milieu de l’exécution du G.W. Zoo d’Oklahoma, Exotic a également entrepris plusieurs autres projets, dont une carrière dans la musique country. Les amateurs de “Tiger King” ne seront pas choqués d’apprendre qu’Exotic n’était pas responsable de la voix de ses chansons. Vince Johnson et Danny Clinton du Clinton Johnson Band sont à l’origine de la carrière d’Exotic en tant que musicien country.

Joe Exotic – Tiger King | Netflix

Artistes de musique country Vince Johnson et Danny Clinton

Johnson a été l’auteur-compositeur du Clinton Johnson Band, et Clinton était le chanteur. Avant de travailler avec Exotic, le groupe a connu du succès en travaillant sur la musique de petits films comme Nude Nuns with Big Guns et de séries télévisées comme Justified.

Johnson a déclaré à TMZ que le duo avait répondu à une annonce qu’Exotic avait publiée pour demander de l’aide pour créer une chanson thème pour son émission de téléréalité. Pensant qu’ils pourraient gagner en visibilité, le duo a accepté de travailler avec Exotic pro bono sur un certain nombre de chansons sur le thème des chats. Johnson et Clinton sont tous les deux crédités pour “Archival Footage” dans les docuseries.

Joe Exotic TV

Le duo a enregistré trois albums de chansons pour le «Tiger King» avant que Clinton ne meure d’un problème cardiaque.

Le Clinton Johnson Band a écrit les chansons de «Tiger King»

Après avoir découvert la capacité du duo country à créer des paroles personnalisées pour les clients ayant une variété de besoins, Exotic savait qu’il pouvait aider à la création de ses chansons de chat personnalisées.

Johnson a expliqué leur processus d’écriture à TMZ: Exotic lui donnerait un thème et quelques détails; ensuite, Johnson écrivait une chanson et Clinton la chantait. La version complète a ensuite été envoyée par courrier électronique à Joe, qui la doublerait sur des images de lui se promenant dans son zoo privé.

Joe Exotic fait semblant de chanter

Amoureux des gros chats, Exotic a fait étalage de son zoo dans plusieurs de ses clips. Alors que le contenu des chansons était l’idée d’Exotic, le chant et la musique sont entièrement produits par le Clinton Johnson Band. Johnson a été surpris d’apprendre qu’Exotic utilisait ses talents dans des clips où il est représenté en train de se synchroniser les lèvres et de faire semblant de jouer de la guitare.

Le groupe a rapidement réalisé que sa musique ne serait jamais utilisée en dehors des vidéos YouTube à petit budget d’Exotic. S’adressant à Vanity Fair des années après leur collaboration, Johnson a déclaré: «Nous obtenons tous ce qui nous arrive au final, que ce soit bon ou mauvais. Joe, dans l’ensemble, était sympathique. La plupart des gens m’ont simplement fait chier. Ils ont la personnalité d’un homard. C’est un shyster miteux, mais il a de la personnalité. ”

Avec le succès du documentaire Netflix, Johnson espère que le Clinton Johnson Band pourra obtenir la reconnaissance qu’il mérite. Johnson a déclaré à TMZ que bien qu’il ait reçu de nombreux appels de journalistes et de médias, il «préférerait recevoir des appels de labels de musique».

Jusqu’à présent, il n’a pas eu de chance.