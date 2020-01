Qui sort avec Dua Lipa et depuis combien de temps sont-ils ensemble?

La talentueuse chanteuse pop Dua Lipa sort actuellement avec Anwar Hadid. Tous deux ont commencé l’année en mettant fin aux relations précédentes. Hadid est une grande fan de sa musique. De leur apparence à Hyde Park aux vacances ensemble, le plus jeune Hadid et le music-topper ont certainement l’air d’un couple heureux.

Le chanteur de succès tels que «New Rules» et «IDGAF» et le mannequin américain et la personnalité de la télévision pourraient-ils être le prochain couple de célébrités à surveiller?

Dua Lipa et Anwar Hadid ont commencé à sortir ensemble cet été

Selon Cosmopolitan, les rumeurs selon lesquelles les deux hommes sortaient ensemble ont commencé au cours de l’été. Ils ont été aperçus ensemble au British Summer Time Festival à Hyde Park, s’embrassant et étant très affectueux les uns avec les autres. Quelques semaines plus tard, la nouvelle a éclaté que le couple avait emménagé ensemble.

En juin, Lipa a rompu avec son petit ami de longue date et mannequin Isaac Carew. Ils étaient datés depuis 2013 et se sont séparés pour la première fois début 2017. En janvier 2018, la paire s’est réunie.

Hadid était sortie avec l’actrice Nicola Peltz. La paire s’est séparée au moment où Hadid et Kendall Jenner ont été photographiés en train de s’embrasser.

TMZ a rapporté que Hadid, le plus jeune frère de Bella et Gigi Hadid, a tendu la main à Lipa quand il a appris qu’elle avait rompu les choses avec Isaac. Lipa est ami avec sa sœur Gigi. Hadid est un grand fan de la musique de Lipa et a pensé qu’il allait tenter sa chance et lui demander de sortir une fois qu’il aurait découvert qu’elle était célibataire.

La plus belle romance de Dua Lipa

La photo d’eux ensemble au festival BST à Hyde Park était leur première. Le couple se blottit joyeusement et s’embrassa, assistant à des performances au festival ici et là. Ils ont été repérés ensemble en août à Malibu. D’abord lors de la célébration de son 24e anniversaire, puis lors d’une date de surf qui comprenait des combinaisons humides.

Fin septembre, The Sun a rapporté que le couple avait obtenu un appartement à New York où ils vivraient ensemble. Une source a déclaré au Sun que les deux passaient tout leur temps ensemble, donc le déménagement était parfaitement logique. Lipa est toujours resté avec lui à Los Angeles et il est toujours resté avec elle à Londres. Le déménagement semblait une bonne idée.

Octobre les a trouvés tous deux mourant leurs cheveux blonds et obtenant des manucures assorties.

Lipa a ouvert le spectacle aux MTV EMA Awards à Séville en novembre avec «Don’t Stop Now» et Hadid était là avec elle. Il est également apparu avec elle sur le tapis rouge des American Music Awards plus tard en novembre avec beaucoup de PDA pour la presse et les fans. L’apparition est considérée par beaucoup comme la première apparition officielle du couple.

Collage sur la musique

Comme TMZ l’a rapporté en juillet, Hadid était déjà un fan de la musique de Lipa avant de sortir avec elle.

Une source pour TMZ a déclaré que, de même, Lipa “a jeté un œil à son nouvel album” Bleach “” et elle lui a fait savoir qu’elle l’aimait. Peu de temps après son 20e anniversaire, Lipa est venu passer du temps avec lui pendant plusieurs jours à Los Angeles. Hadid a assisté au défilé de mode Maison Valentino en France après cela et a fait un voyage en Angleterre immédiatement après pour voir Lipa.

Le couple a été extrêmement privé de leur relation jusqu’à présent. Les fans se sont appuyés sur leurs apparitions en public pour obtenir de petits aperçus dans leur vie ensemble.

Ils semblent prêts à amener la nouvelle année ensemble, après avoir été repérés sous le soleil de Miami le 30 décembre selon Page Six. Repérés au bord d’une piscine, ils ont toujours l’air heureux. Lipa portait un bikini foncé à pois tandis que Hadid portait un jean et une chemise boutonnée noire à manches courtes.

Le couple est apparu à plusieurs reprises au bord de la piscine et avec des amis dans un bain à remous. Une photo montrait le couple sur un quai avec Hadid attrapant le butin de son amour.

Il semble que la relation puisse avoir une certaine résistance, mais seul le temps nous le dira. Hadid et Lipa, selon des sources de TMZ, se sont engagés à faire fonctionner la relation.