Qui tue Beta dans les bandes dessinées de The Walking Dead? Le sort du méchant Whisperers exploré – HITC

Le personnage fait des vagues à l’écran, mais qui tue Beta dans les bandes dessinées de The Walking Dead?

Le sous-genre zombie n’aurait pas pu anticiper un tel renouveau lorsque The Walking Dead a fait son apparition sur les écrans en 2010.

Les fans de zombies ont regardé les classiques de George A. Romero et Sam Raimi avec une joie nostalgique, mais ils ne savaient pas que le cycle remonterait triomphalement avec quelque chose de très nouveau à offrir.

The Walking Dead se démarque immédiatement de la foule dans son ambition inégalée, développée par Frank Darabont, qui a précédemment dirigé The Shawshank Redemption et The Mist. Il est devenu si rapidement l’un des plus grands salons de l’époque, avec de nouvelles marchandises montant régulièrement sur les étagères.

Bien sûr, cela a également encouragé de nombreux publics à lire la série de bandes dessinées du même nom sur laquelle elle est basée, créée par l’écrivain Robert Kirkman et l’artiste Tony Moore.

Maintenant, il y a certainement des similitudes entre les deux efforts, mais avec la Bêta qui fait une énorme impression sur le public en ce moment, prenons un moment pour réfléchir à son sort dans les bandes dessinées.

Qui tue Beta dans les bandes dessinées de The Walking Dead?

* AVERTISSEMENT: SPOILERS *

Dans les bandes dessinées de The Walking Dead, Beta est tuée par Aaron, comme l’a souligné ComicBook.

Réfléchissant sur l’arc du personnage, il devient le commandant des Whisperers avec une rancune contre Negan pour le meurtre du précédent chef, Alpha.

Après avoir rallié des hordes de marcheurs, il tue Gabriel et le laisse ravagé par les morts-vivants, puis il poursuit son attaque contre Dwight mais est arrêté sur ses traces par Negan dans un violent affrontement qui brise Lucille, sa batte de baseball prisée et emblématique.

Après avoir été éliminé, Beta se lève dans l’espoir de terminer l’orchestration du plan d’Alpha, mais le peuple d’Alexandrie réussit à éviter la disparition et à repousser l’ennemi. C’est plus tard que Beta rencontre Aaron et Jésus, mais son plan de tuer Aaron pendant qu’il dort est déjoué par un Jésus alerte qui s’enferme au combat avec Beta tandis qu’Aaron gère les marcheurs.

À la suite des événements, Aaron tire sur Beta et le démasque en tant qu’ancien basketteur, reconnaissable à une série de publicités. Bien qu’il ait été identifié, il déteste qu’il n’a pas de nom avant de reprendre son dernier souffle, mettant ainsi un terme aux Murmures qui disparaissent dans l’obscurité sans leadership.

Mettre en évidence l’acteur bêta Ryan Hurst

Dans la série, le personnage de Beta est joué par Ryan Hurst.

Selon IMDb, l’acteur américain de 43 ans est apparu pour la première fois sur les écrans dans quelques épisodes de Saved by the Bell: The New Class (il a joué Crunch Grabowski) en 1993.

Tout au long de sa carrière, il a décroché une gamme de rôles télévisés dans des groupes comme Bosch (Hector Bonner), Outsiders (Li’l Foster Farrell), Bates Motel (Chick Hogan), King & Maxwell (Edgar Roy) et Medium (Michael Benoit ).

Les fans de Sons of Anarchy le connaîtront également sous le nom de Harry ‘Opie’ Winston, tandis que son travail cinématographique inclut Steven Spielberg’s Saving Private Ryan (Paratrooper Michaelson), Rules of Engagement (Corporal Hustings), Remember the Titans (Gerry Bertier), We Were Soldiers ( Sgt Ernie Savage) et The Ladykillers (Lump Hudson).

L’acteur américain Ryan Hurst assiste à la première de la saison 10 de «The Walking Dead» au Chinese Theatre à Hollywood, Californie, le 23 septembre 2019. (Photo de LISA O’CONNOR

Ryan Hurst sur le casting de The Walking Dead

En conversation avec Insider, Ryan a parlé d’une envie soudaine et écrasante d’être à bord du bijou AMC: “J’ai eu cette prémonition que j’allais être dans la série … C’était si fort que j’ai appelé mon agent et mon manager, et j’ai dit: «Hé, pouvez-vous appeler The Walking Dead et leur dire que j’aimerais être dans la série»… appelez simplement les producteurs à froid et dites: «Hé, Ryan Hurst aimerait être dans la série “et ils l’ont fait”.

Cependant, ce n’était pas une bonne nouvelle au début: «… les producteurs sont revenus vers eux et ils ont dit:« Non, il ne peut pas être présent pour le moment. Nous vous ferons savoir’.” Étant donné qu’il n’avait pas de caractère particulier à l’esprit, cependant, ce n’était peut-être pas trop un problème.

Bien sûr, en fin de compte, il a décroché un rôle phénoménal: «quelques mois passent et mon agent me rappelle et me dit: ‘Tu ne vas jamais y croire mais ils veulent t’offrir un rôle sur The Walking Dead. «Et j’ai dit:« Vous voyez? »»

Eh bien, nous sommes certainement heureux qu’il ait décidé de ne pas respecter les règles de celui-ci.

