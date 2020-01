‘Qui veut être millionnaire?’ il a enregistré en Pologne ses spéciaux pour le 20e anniversaire du format

Depuis “Qui veut être millionnaire?” Sorti en 1999 par Telecinco, le format est devenu un véritable succès en Espagne. Un succès déjà précédé par le phénomène généré dans d’autres pays avec les adaptations du britannique «Who Wants to Be a Millionaire?». Coïncidant avec le 20e anniversaire du format, Antena 3 le célèbre avec une série de spéciaux, avec Juanra Bonet comme présentatrice, qui n’ont pas été enregistrés en Espagne.

Juanra Bonet sur le tournage de ‘Qui veut être millionnaire?’

Pour ressusciter ce format, Antena 3 a choisi d’optimiser les ressources en déplaçant la production en Pologne pour profiter de ses sets. L’équipe du programme, produite par Atresmedia TV et Warner Bros. ITVP Espagne, a profité de l’ensemble déjà existant sur TVN Studio Sekocin pour enregistrer la version espagnole. Et ils ne sont pas les seuls, car d’autres pays ont également recouru à cet ensemble pour enregistrer leurs livraisons commémoratives pour l’anniversaire.

Bien qu’il aurait été curieux et surréaliste d’avoir un public polonais lors des enregistrements de l’adaptation espagnole, ce n’était pas une option viable. Le format exige que les participants comprennent parfaitement la langue et aient une connaissance de la culture espagnole générale afin d’aider le candidat s’il demande le joker du public. Pour cette raison, Ils ont cherché des Espagnols qui vivaient en Pologne, en particulier des étudiants qui y résidaient.

Autres cas

Ce n’est pas la première fois qu’un programme espagnol profite d’un ensemble international pour optimiser les coûts, c’est une stratégie habituelle. Par exemple, “The Wall: Change your life” a été enregistré en France et “Slips me” a déménagé au Portugal. Mais cela se produit également à l’inverse avec des productions d’autres pays qui utilisent des décors espagnols, comme ce fut le cas avec certaines adaptations locales du programme MTV «Vergüenza ajena» qui ont été enregistrées à Madrid.

