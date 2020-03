‘Qui veut être millionnaire?’ marque un grand 16,2% en moyenne avec ses spéciaux pour le 20e anniversaire

Pour célébrer le 20e anniversaire de “Qui veut être millionnaire?” Antena 3 a sauvé ce concours mythique pour offrir 8 livraisons spéciales en prime time qui sont devenus assez réussis. Avec Juanra Bonet en charge et avec quelques changements dans la mécanique comme le remplacement du caractère générique de l’appel par le caractère générique du familier, la chaîne principale d’Atresmedia a présenté cette nouvelle étape le mercredi 22 janvier.

Juanra Bonet présente “Qui veut être millionnaire?”

Avec de légères baisses et une augmentation de l’audience, «qui veut être millionnaire? il est entretenu très régulièrement tout au long de ses huit tranches. De sa première à la fin de ses émissions le mercredi 11 mars, le concours il a récolté en moyenne un grand 16,2% en moyenne et a dépassé 2 millions de spectateurs (2 005 000).



Très bonnes données sans hauts ni bas

Sa première le 22 janvier a réussi à rassembler 2 404 000 téléspectateurs, faisant de cette émission le plus regardé des 8 épisodes. Cependant, c’était la semaine suivante, dans sa deuxième tranche, quand il a atteint sa part de saison maximale avec 17,8%, un chiffre qui n’est pas loin des émissions des autres semaines qui dépassent également 17%.

Cependant, et en supposant une baisse considérable par rapport au reste des livraisons, son dernier numéro, le 11 mars, il a récolté sa saison basse. Cet épisode a réuni 1 566 000 téléspectateurs et a marqué 12,7% partage d’écran, étant à noter qu’à cette date, la programmation du concours a changé dans La 1 et Telecinco.

Qui veut être un public millionnaire? dans l’antenne 3

Numéro de programme

Date

Spectateurs

Partagez

1

22/01/2020

2 404 000

17,4%

2

29/01/2020

2.164.000

17,8%

3

02/05/2020

2 059 000

17%

4

02/12/2020

1 987 000

16,4%

5

19/02/2020

1 864 000

15,4%

6

26/02/2020

1 858 000

15,3%

7

03/04/2020

2.134.000

17,2%

8

03/11/2020

1 566 000

12,7%

Demi

Janvier mars

2 005 000

16,2%

Duels en désaccord avec «The People»

Les retransmissions du concours ont commencé en tête devant ‘El pueblo’ dans Telecinco, le match Unionistas Salamanca – R. Madrid de la Copa del Rey à Cuatro, ‘Néboa’ dans La 1 et ‘Auténticos’ dans laSexta. Dans toutes ses émissions, à l’exception du 26 février, “Qui veut être millionnaire?” serait le leader du public dans le partage d’écran. Cependant, la série Telecinco gagnerait six fois le nombre de téléspectateurs.

Jusqu’à trois fois, il a dû affronter le football à Cuatro, tandis que les autres jours, il a affronté «Planeta Calleja» sur le deuxième réseau Mediaset. Le jour de la septième émission de «Qui veut être millionnaire?», a concouru contre deux résultats fictifs: «El pueblo» et Néboa »; alors que lors de sa dernière diffusion la semaine suivante, il a fait face à deux premières: “Killing Eve” dans La 1 et une nouvelle édition de “Venez dîner avec moi: Gourmet Edition”, laissant le concours Antena 3, malgré sa baisse, leader de la nuit.

.