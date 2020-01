‘Qui veut être millionnaire?’ présente les nouveautés de sa mécanique et de ses concurrents

À l’occasion de son 30e anniversaire, Antena 3 prévoit de sauver l’un des programmes qui ont le plus marqué ces dernières décennies: «Qui veut être millionnaire?», Qui fête ses 20 ans. La date de sortie est fixée au mercredi 22 janvierJuanra Bonet se met à la tête du concours, rejoignant d’autres personnalités telles que Carlos Sobera, Antonio Garrido et Nuria Roca, qui l’ont déjà fait.

Juanra Bonet, animatrice de “Qui veut être millionnaire?”

Cependant, cette nouvelle version apporte deux développements très importants. Le premier est un nouveau joker. Au joker déjà connu à 50% et au joker public le joker du familier. Le joker de l’appel a disparu, laissant la place à un très similaire qui ne fait que sauver la technologie. Dans ce cas, un parent du concurrent sera toujours parmi le public, donc, si le participant le demande, Cela peut descendre au centre de l’ensemble et essayer de vous aider à trouver la bonne réponse.

La deuxième nouveauté une nouvelle seconde sûre. Dans les éditions précédentes du programme, à la question 5, il y avait une assurance qui garantissait que si le candidat échouait, il prendrait 1500 euros. A cela s’ajoute une deuxième assurance que le participant peut décider où placer, qui montrera le côté stratège et jusqu’où ils sont prêts à aller chercher le million d’euros.

La liste des candidats

Antena 3 a utilisé plusieurs concurrents emblématiques «Boom!» pour former “Qui veut être millionnaire?” Ceux-ci sont Erundino Alonso, de l’équipe Los Lobos; Javier Miralles, du mythique The RockCampers; Montse Canod’Extremis et Laura Zulueta, qui a participé avec les Beatlelillas, mais faisait également partie de «Pasapalabra», «The Euromillion game» et «Know and win».

De «Pasapalabra», un concours qui dispose désormais des droits Antena 3, il y a d’autres participants, tels que Marta Sierra, Eduardo Benito et Juan Pedro Gómez, qui a remporté le Rosco. Andres Ruth Il a également participé, mais son principal acte est d’être devenu l’un des 12 Magnificent of ‘Know and Win’, un programme dans lequel ils ont également eu leur place Alberto Gálvez et Héctor Puertas. Fermer la liste des candidats Enrique Chicote, qui est devenu célèbre pour avoir utilisé le joker de l’appel pour dire à sa femme qu’il allait gagner 50 millions de pesetas pour la première fois dans l’histoire de “Qui veut devenir millionnaire?”.

