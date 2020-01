‘Qui veut être millionnaire?’ renouveler pour plus de livraisons dans Antena 3

‘Qui veut être millionnaire?’ arrivé le 22 janvier à Antena 3 pour fêter les 20 ans du format, qui devient sa carrière sur les réseaux Atresmedia dans l’un des concours télévisés les plus emblématiques. Le succès de sa diffusion a été tel que le groupe audiovisuel s’appuie sur le format et parier sur l’enregistrement de nouvelles livraisons.

Juanra Bonet, animatrice de “Qui veut être millionnaire?”

Antena 3 a décidé de renouveler “Qui veut être millionnaire?” pour les nouvelles livraisons, tel que rapporté par El Televisero et a pu confirmer FormulaTV. De cette façon, les quatre spéciaux du programme, qui sont déjà enregistrés et qui comptent plusieurs des participants les plus brillants des compétitions espagnoles, s’ajouteront bientôt un autre lot. L’équipe a déjà commencé la préparation déménager en Pologne pour enregistrer sur le plateau

Les deux livraisons publiées jusqu’ici de “Qui veut être millionnaire?” Ils ont réussi à mener les deux soirs mercredi. Sa première a recueilli 17,4% et 2 404 000 spectateurs, dépassant le deuxième épisode de «Le peuple» de 1,7 points, ce qui a cédé sa baguette. La deuxième tranche a réussi à améliorer ses données sur les actions, marquant 17,8% et 2 164 000 téléspectateurs.

Grands visages des concours

Juanra Bonet est en charge de ces livraisons spéciales de “Qui veut être millionnaire?” Quoi ils rassemblent des visages largement connus des spectateurs des concours. En outre, il a également opté pour l’introduction de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité pour les participants d’effectuer une double assurance et changer le caractère générique de l’appel par le joker du familier.

