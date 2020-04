Quibi a atteint 1,7 million de téléchargements en une semaine, un casting TV en préparation – .

La PDG de Quibi, Meg Whitman, a déclaré que l’application avait été téléchargée 1,7 million de fois au cours de sa première semaine.

Quibi ne peut être consulté que sur les appareils mobiles, mais la société diffuse rapidement des émissions de télévision.

Lundi, sept nouveaux spectacles ont fait leur apparition sur Quibi, dont The Stranger et 50 States of Fright.

Bien qu’une pandémie mondiale qui force tout le monde à rester à l’intérieur pendant des semaines puisse sembler être le moment idéal pour lancer un nouveau service de streaming, cela n’a pas été le cas pour Quibi. Une semaine seulement après son lancement, Quibi est sortie du top 50 des applications gratuites sur l’App Store, mais l’équipe derrière le service semble être satisfaite des premiers retours, alors que la PDG Meg Whitman a déclaré à CNBC lundi que Quibi avait dépassé 1,7 million téléchargements.

Quibi a été conçu comme un service que les téléspectateurs utiliseraient dans les «moments intermédiaires»: diffusez un épisode sur votre trajet, pendant votre pause déjeuner ou en attendant en ligne. Les épisodes des émissions originales de Quibi ne durent pas plus de dix minutes, et même les longs métrages «phares», ce que Quibi appelle ses films originaux, seraient divisés en courts segments qui pourraient être digérés en quelques minutes seulement.

Bien sûr, ces «moments intermédiaires», comme les appelle Whitman, ne sont pas aussi abondants lorsque vous êtes coincé à la maison, mais elle dit qu’ils existent toujours et qu’elle ne pense pas que la pandémie nuit au service. . Les téléchargements de la première semaine étaient apparemment plus élevés que ce que la société attendait, et 80% des personnes qui se sont inscrites à l’essai gratuit de 90 jours ont commencé une émission et terminé au moins le premier épisode.

Néanmoins, les premiers chiffres pâlissent par rapport à ceux de Disney +, qui comptait plus de 10 millions d’abonnés juste un jour après son lancement l’automne dernier. Quibi n’allait évidemment jamais concurrencer directement Disney +, et les cas d’utilisation sont intentionnellement très différents, mais jusqu’à ce que nous puissions quitter nos maisons, nous devons choisir entre s’asseoir et regarder la bibliothèque massive de Disney ou s’asseoir et vérifier les nouveaux spectacles de Quibi .

Un autre obstacle majeur pour Quibi est qu’en tant qu’application mobile, il n’y a aucun moyen de regarder sur votre téléviseur. En fait, vous ne pouvez pas diffuser d’émissions Quibi sur votre téléviseur. Même l’application iPad n’est qu’une application iPhone mise à l’échelle pour s’adapter à un écran plus grand. Il s’agissait d’un service spécialement conçu pour les appareils mobiles qui sont arrivés alors que des millions de personnes dans le monde sont coincées dans la maison avec des téléviseurs, des écrans d’ordinateur et des tablettes. Cela dit, il n’est pas surprenant que Whitman et l’équipe de Quibi accélèrent le processus d’intégration de la diffusion télévisée à l’application.

Meg Whitman a déclaré à CNBC ce qui suit lorsqu’on lui a posé des questions sur Quibi à la télévision: «Nous avions toujours prévu de pouvoir diffuser du contenu sur votre téléviseur, nous allons donc voir si nous pouvons accélérer cela dans la feuille de route d’ingénierie. Nous y arriverons finalement, mais cela n’a jamais fait partie du lancement. Si nous avions connu COVID, cela aurait peut-être été le cas. »

Malgré tous ses problèmes et sa malchance, Quibi ne manque certainement pas de contenu. En plus des 50 émissions et films disponibles le premier jour, les sept émissions suivantes ont été ajoutées à Quibi lundi:

L’étranger

#FreeRayshawn

50 états de peur

Agua Donkeys

Elba vs. Block

Roulons avec Tony Greenhand

Se battre comme une fille

De nouveaux spectacles et films sortent le lundi, tandis que de nouveaux épisodes de ces spectacles débutent du lundi au vendredi.

