Quibi se remet à nager selon le sexe avec un remake des requins – / Film

En 1994, le scénariste / réalisateur George Huang a fait sensation Nager avec les requins, sa satire acérée de Hollywood sur un jeune assistant naïf (Frank Whaley) qui obtient un emploi pour le producteur le plus puissant de l’industrie. Ce producteur est une poubelle abusive jouée par Kevin Spacey, ce qui rend le film original difficile à regarder en 2020, mais maintenant un streamer cherche à le refaire avec des femmes dans les rôles principaux.

Quibi, Jeffrey Katzenberg et la nouvelle plate-forme de streaming uniquement mobile de Meg Whitman, seront la nouvelle maison du remake Swimming with Sharks, qui a Kiernan Shipka (Mad Men, The Chilling Adventures of Sabrina) et Diane Kruger (Inglourious Basterds, National Treasure) à bord pour jouer.

Selon Deadline, Lionsgate va de l’avant avec un remake de Swimming with Sharks for Quibi, échangé entre les sexes, écrit par Kathleen Robertson (Murder in the First), et réalisé par Tucker Gates (Patrie). Voici comment la sortie décrit la nouvelle version:

Dans l’adaptation de la série, Lou (Shipka), une jeune assistante, travaille pour Joyce (Kruger), seule femme chef de studio, dans une entreprise remplie de manipulateurs, de complices et d’intrigues, mais ils ne savent pas que Lou est sur le point de les déjouer. tout.

Imaginez que le diable porte Prada, mais avec un peu plus de morsure. On dirait qu’il y a une opportunité ici de commenter à quel point l’industrie a changé (ou non) au cours des vingt-cinq dernières années, tout en pouvant également rendre hommage à des choses comme #PayUpHollywood (un mouvement pour s’assurer que les assistants hollywoodiens actuels sont payés un salaire décent). Je ne sais pas s’ils voudront aborder le mouvement #MeToo de la même manière qu’un film comme The Assistant, car cela conserve ostensiblement son approche satirique, mais ce sujet n’est pas interdit, donc ça va être intéressant de voir jusqu’où ils sont prêts à embrocher l’industrie. Voici une bande annonce certes ringarde et très années 90 pour le film 94:

Quibi coûterait 4,99 $ par mois avec la publicité et 7,99 $ sans elle. Le service comprendra trois sections distinctes de programmation:

Quick Bites – Histoires non sérialisées, comme Elba vs Block.

Daily Essentials – Une émission de nouvelles de six minutes et demie «organisée pour vos goûts personnels» qui comportera de nouveaux épisodes trois fois par jour.

Phares – Le nom de la plate-forme pour les émissions sérialisées de grande envergure de cinéastes comme Steven Spielberg, Paul Feig, Catherine Hardwicke, Guillermo del Toro, et plus. Ces projets seront accessibles en épisodes de 7 à 10 minutes, et dureront finalement entre deux et quatre heures.

Il se lance sur 6 avril 2020.

