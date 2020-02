Quibi Trailer apporte un tas de nouveaux spectacles à un téléphone près de chez vous – / Film

Quibi intensifie sa promotion à l’approche du lancement en avril de la plate-forme de streaming mobile. Bien qu’il ne soit pas encore certain que l’expérience derrière ce prochain service de streaming – qui propose ses titres dans des épisodes «de la taille d’une bouchée» qui durent de 8 à 100 minutes – fonctionnera, mais Quibi a certainement suffisamment de créateurs et d’étoiles de renom pour créer un remorque accrocheuse pour sa plateforme. Regardez la bande-annonce de Quibi ci-dessous.

Bande-annonce Quibi

Quibi a beaucoup d’émissions avec beaucoup de grandes stars, et plusieurs d’entre elles sont mises en lumière dans la bande-annonce ci-dessus, ce qui donne un aperçu rapide de ce qu’est exactement la plate-forme de streaming. «Bouchées rapides. De grandes histoires. Grands rires. Gros drame. Grandes étoiles », lit le texte avant de se transformer en une série clignotante d’autres descripteurs. Le service est conçu pour votre téléphone, explique la bande-annonce de manière succincte, avec de petites lignes blanches apparaissant sur les images des prochains spectacles de Quibi pour indiquer comment les regarder sur un téléphone.

La bande-annonce montre des images d’émissions comme le remake avec Kiefer Sutherland du film Harrison Ford Le fugitif, le thriller d’horreur Dane DeHaan et Maika Monroe L’étranger, le thriller de survie de Sophie Turner Survivre, le thriller chat et souris Liam Hemsworth et Christoph Waltz Jeu le plus dangereuxet la comédie Will Forte et Katilin Olsen Flipped. Des aperçus de plusieurs autres séries, qui vont des émissions de télé-réalité au drame, à l’horreur et à la comédie, sont également présentés dans la bande-annonce.

Il est encore trop tôt pour voir si Quibi peut devenir un concurrent puissant dans les guerres de streaming, mais le service est certainement bon pour vanter sa gamme de stars. Les cinéastes aiment Steven Spielberg, Paul Feig et Anthony et Joe Russo ont rejoint la plateforme pour créer des œuvres originales, tandis que les étoiles montantes affluent toutes pour être dans le prochain épisode de 8 minutes d’une série Quibi.

Quibi devrait être lancé avec un système de tarification à deux niveaux – 4,99 $ avec les publicités, 7,99 $ sans – le 6 avril 2020.

