Quibi’s Survive Trailer avec Sophie Turner & Corey Hawkins

Quibi a libéré le fonctionnaire Survivre bande-annonce de la prochaine série de thrillers du réalisateur Mark Pellington avec Sophie Turner et Corey Hawkins comme les deux seuls survivants d’un terrible accident d’avion. Cela marque le premier rôle majeur de Turner à la télévision après avoir fait sa dernière apparition en tant que Sansa Stark lors de la dernière saison de la série primée de HBO Jeu des trônes. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous et assister à la première de la série le 6 avril!

D’après le roman de l’auteur Richard Abate, Survivre suivra l’histoire de Jane dont l’avion s’écrase sur une montagne recouverte de neige et elle, avec Paul, le seul survivant restant doit se retirer de l’épave et se battre pour leur vie. Ensemble, ils entreprennent un voyage pénible hors de la nature, luttant contre des conditions brutales et des traumatismes personnels.

Avec Sophie Turner (Jeu des trônes) et Tony nominé Corey Hawkins (Straight Outta Compton, six degrés de séparation), la série sera réalisée par Mark Pellington à partir d’un scénario adapté par Abate et Jeremy Ungar. Il sera produit par Abate, Cary Granat et Ed Jones avec Barry Barclay de Gunpowder & Sky, Van Toffler et Floris Bauer en tant que producteurs exécutifs.

Quibi, qui est l’abréviation de «Quick Bites», devrait être lancé le 6 avril 2020, avec déjà plus d’un milliard de dollars levés auprès de ses investisseurs. Il a un certain nombre de projets en cours de développement. Guillermo del Toro, Sam Raimi, Catherine Hardwick, Steven Spielberg, Paul Feig, Anna Kendrick, Laurence Fishburne et Don Cheadle sont huit des nombreux producteurs et talents qui travaillent dur sur la production desdits projets.

Le service de streaming, fondé par Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, devrait présenter des séries qui durent de deux à quatre heures et sont divisées en parties qui ne durent pas plus de 10 minutes.