“Quiconque veut changer Bertin pour essayer, mais ne l’obtiendra pas”

S’il y a un professionnel du panorama audiovisuel andalou qui peut se vanter d’avoir occupé certaines des positions les plus importantes du petit écran dans le lieu où il réside c’est Pablo Carrasco. Il a un diplôme en psychologie de l’Université de Séville (1992) qui a également un Master en économie et gestion des affaires (MBA) de l’Institut international San Telmo de Séville (1999) accumule des milliers d’heures de production télévisée derrière lui; C’est sans aucun doute l’un des visages que l’industrie audiovisuelle espagnole connaît le mieux dans notre pays..

Pablo Carrasco

Tout au long de sa carrière, il a assumé des rôles importants dans la chaîne publique andalouse Canal Sur. Il a été responsable de la recherche et du public (1995), de la recherche et de l’analyse (1998), du public et des marchés (2001), chef des programmes programmes (2003) et directeur général de RTVA (2008) tandis qu’à la télévision espagnole, il a été directeur de programmation et de contenu (2005-2007). De plus, il a travaillé dans des usines comme la ZZJ andalouse. Un cursus complet qui l’a finalement conduit à fonder sa société de production, Proamagna. Une usine de télévision qui a repris des formats importants tels que «Entre tous», «T avec T», «Voyage au cœur d’Ebola», «Dans le vôtre ou le mien» et le plus récent «Ma maison est la le vôtre.

Pablo Carrasco dans un vétéran du petit écran et c’est pourquoi il a voulu s’asseoir avec FormulaTV pour faire le point. Il a voulu analyser avec ce portail les derniers mois de «Ma maison est à toi», le travail avec Bertín Osborne et il a voulu faire face directement aux critiques que le format a pu recevoir cette fois. En outre, le producteur fait également le point sur le paysage audiovisuel actuel et donne les clés de l’avenir du producteur, qui est sans aucun doute marqué par la production de comédies musicales et de fiction. Aujourd’hui sur FormulaTV, Pablo Carrasco parle de la télévision sans aucun filtre.

Quel équilibre faites-vous de la dernière saison de «Ma maison est à vous»?

Le produit est super. J’ai une merveilleuse équipe et nous avons fait du très bon travail. Les programmes ont été très bons. À propos du résultat, dont on parle beaucoup, aujourd’hui, faire 10% en prime time n’importe quel jour de la semaine n’est pas facile, il suffit de voir le grill. Cela coûte cher, aussi bien avec le divertissement qu’avec la fiction, comme avec n’importe quoi … Le faire devant ‘Ton visage me sonne’ et ‘L’île des tentations’, qui a été le programme de révélation de la saison a été très difficile . Nous avons fait une moyenne de 10,9%.

Je fais absolument confiance à la force de «Ma maison est à toi»

Les données sont inférieures à nos objectifs, car nous sommes très exigeants avec nous-mêmes et la chaîne l’est aussi; Ce n’est donc pas un fait qui nous laisse satisfaits. Mais ce n’est pas facile à faire, il suffit de regarder la concurrence. Lors de l’évaluation du programme, nous avons il y a deux ans, un jour nous avons fait 7% par rapport à la finale de ‘OT’, et un an plus tard, nous faisions 18% et 19% au mois de mai. Je suis convaincu que nous ferons encore 18% et 19%.

Alors, y a-t-il une certaine tranquillité d’esprit avec les données?

La tranquillité d’esprit dans ce métier n’existe jamais. Avec ce programme faire 20% ou à d’autres moments de ma vie où j’ai eu d’autres responsabilités. Ce n’est pas une entreprise qui vous permet d’être calme. Mais je fais absolument confiance à la force du programme.

Cette année, toutes les chaînes ont lancé de super tricks le vendredi soir, vous êtes donc devenu très compétitif.

Je ne dirais pas que nous sommes dans l’une des journées les plus compétitives, mais le plus. D’ailleurs, je ne me souviens pas d’une journée aussi compliquée. Nous avons connu la tempête parfaite. Nous avions «Votre visage me semble» et «MasterChef Junior» avec la finale incluse. Il est très rare qu’il y ait de grands formats de divertissement en compétition, car il est vrai qu’il y a des nuits où vous avez une forte série de fiction devant, mais c’est un autre genre. Nous avons commencé avec cette compétition, puis est venu le récif de «L’île des tentations». Je félicite Quartz pour le produit qu’il a fabriqué et Mediaset pour la façon dont il le gère, car il a pris des performances spectaculaires. La concurrence avec ces produits est très difficile. Et que, en plus, l’un de ces produits a le même opérateur dans lequel vous êtes et que toute la journée dans votre chaîne parle de ce produit, cela le rend plus compliqué.

Pablo Carrasco

Quel message y a-t-il de Telecinco?

Le programme n’a pas encore été renouvelé. Mediaset est le premier opérateur et nous sommes dans Telecinco, qui est la chaîne leader. Ils veulent diriger toutes les franges et tous les programmes; par conséquent, le message est de respect et que nous y travaillons ravis, mais en même temps d’exigence. Ils veulent que nous fassions de meilleures données comme nous le voulons. Nous y travaillons. Il est normal qu’ils demandent plus d’informations et ils n’ont pas besoin de les demander, car nous les demandons au maximum.

Pensez-vous que cela vous fait mal que les segments d’émission soient courts? Que pensez-vous de la programmation de «Ma maison est à vous»?

La stabilité à la télévision est toujours une valeur et aide toujours. Mais la dernière chose qu’il ferait serait de critiquer la façon de programmer le grill Mediaset, qu’ils détruisent; et donc je ne vais pas le faire. De plus, j’ai dirigé des chaînes à d’autres étapes de ma vie et vous gérez le gril et le gérez comme vous le souhaitez, en toute autonomie et pour tirer le meilleur parti des produits que vous avez. Parfois, lorsque vous dirigez une chaîne, vous prenez des décisions qui profitent à certains produits et nuisent à d’autres, mais ce sont des décisions qui doivent être respectées. Et le produit dont ils ont bénéficié sera parce qu’ils l’ont gagné.

Bertín Osborne, animateur de «Ma maison est à toi», est une personne controversée. Vous sentez-vous simplement la cible facile de ceux qui veulent le critiquer?

Oui, cliquez sur les travaux de journalisme et cliquez sur les travaux de controverse. Et la controverse autour de Bertín fait encore plus de clics. Cela rend parfois vrai un non-sens insensé. Cela n’aime évidemment pas, mais comme cela fait de nombreuses années que nous sommes habitués. Ils nous ont tués tellement de fois que nous avons plus de vies qu’un chat.

Est-ce que ça fait mal de parler constamment de la chanson du format?

Oui, il n’aime pas ça, mais on ne passe pas de temps. Nous avons déjà réalisé 102 programmes dans Mediaset, ce qui est scandaleux pour un programme avec des invités; par conséquent, ceux qui nous tuent le font pour obtenir deux clics avec cette nouvelle. Il y a ce journalisme et je ne l’aime pas, mais il faut vivre avec.

Julio Iglesias continue de nous résister dans «Ma maison est à toi»

Que pense Bertín de la critique?

Parfois on en parle. On lui pose beaucoup de questions à ce sujet. Il parle plus clairement que moi, il dit “je souffle” et ça reste tellement large. Bertín est un personnage qui a une valeur incalculable pour le spectateur et qui est tel qu’il est. Quiconque veut le changer, essayez-le, mais il ne l’obtiendra pas. Il se met parfois en colère contre les choses qui sont dites, mais pour ces choses de sa carrière et de sa vie, il est plus que formé et guéri de l’horreur.

Il semble que Bertin l’aime ou le déteste.

Oui, ça arrive un peu. Disons qu’il n’est pas indifférent: il a de grands fans et aussi des gens qui ne peuvent pas le supporter. Le problème est qu’il semble que celui qui ne le supporte pas fait plus de bruit, surtout Twittter, où c’est plus normal pour celui qui veut critiquer d’écrire. Je pense que vous devez apprendre à vivre avec cela et à prêter le moins d’attention possible.

Avez-vous pensé que «Ma maison est à vous» pourrait avoir un autre présentateur, tournant avec Bertin ou faisant un spin-off?

«Ma maison est à toi» a été vendue à l’Italie, à la RAI, où Raffaela Carrà la présente. Nous avons des négociations très avancées avec deux autres pays. Mais dans cette question, il semble que vous demandez à quelqu’un qui a un partenaire s’il pourrait tomber amoureux d’un autre couple. Tout est possible dans la vie, mais en ce moment ça ne touche pas. Nous avons conçu ce format sur mesure pour Bertin et je pense que c’est un gant à la main. Il serait sûrement possible pour quelqu’un d’autre de le faire, mais nous n’y pensons pas maintenant.

Pablo Carrasco

Nous avons vu des produits similaires dans d’autres chaînes. En tant que créateur du format, êtes-vous en colère de voir comment ces programmes semblent si similaires à celui que vous avez conçu?

Nous avons vu des programmes qui avaient des similitudes avec les nôtres, mais la télévision est comme ça. Je comprends que si, tout à coup, un programme sort avec un succès important, comme celui que nous avons, d’autres s’en inspirent. Cela est supposé dans le cadre de cette entreprise. Une fois, j’étais énervé et c’était à cause d’un programme qu’ils avaient fait en France, parce qu’ils copiaient clairement les éléments de formatage. Je ne peux pas indiquer que j’ai le droit d’avoir quelqu’un pour faire une interview dans une maison, mais pour que quelqu’un le fasse exactement comme nous, en utilisant la musique, la photo, en mettant les cadres comme nous, il semble déjà irrespectueux . Mais en Espagne, par exemple, ce que Lolita n’a pas fait ne semblait pas mal, bien que beaucoup de gens voulaient que nous nous fâchions, nous ne l’avons pas fait.

Après plus de 100 programmes, est-il difficile de trouver des invités qui souhaitent s’ouvrir autant?

Si nous avons réalisé 102 programmes, cela ne coûtera pas autant. Je comprends qu’il est plus facile pour un invité d’aller à «Pasapalabra», car nous sommes un programme exigeant avec l’invité. Bien que je pense que nous lui donnons aussi beaucoup et que la plupart des invités possibles l’apprécient et c’est pourquoi nous avons fait 102 personnes. Mais il y a des invités qui nous résistent.

Par exemple?

Julio Iglesias nous résiste beaucoup. Il était l’un de nos invités rêvé dès la première minute et, en fait, dans le teaser que nous avons fait pour vendre le format, nous l’avons mentionné. Nous aimerions bien, mais nous résistons. C’est très compliqué. Rafa Nadal nous résiste aussi, que dans un instant, nous étions sur le point de l’obtenir. Il y a des moments où cela coûte parce que nous sommes très exigeants avec le client: il doit s’ouvrir et nous en dire beaucoup. Mais nous les traitons également très bien, car l’image de chacun est renforcée.

Isabel Pantoja serait une invitée rêvée par le programme, non?

C’est vrai, c’est une invitée rêvée par tout le monde. J’espère que nous l’obtiendrons.

Je ne comprends pas que les présentateurs sont analysés en fonction de ce qui dérange leur invité

Plusieurs fois, l’absence de questions incisives dans le format est critiquée

Ce n’est clairement pas dans l’essence du format. De plus, je ne comprends pas que vous devez analyser les pilotes des programmes en fonction de ce qui dérange votre invité. Je ne le comprends pas ici ou dans le journalisme politique. Il ne s’agit pas de cela, il n’est pas nécessaire de le déranger, même si cela peut être posé et questionné. Triomphe ne trouve pas de contradiction. Nous ne recherchons pas de controverse. Parfois, des problèmes complexes ont été abordés dans le programme et nous avons fait les gros titres, mais nous ne cherchons pas cela. Au stade TVE, nous interviewons Rajoy et Pedro Sánchez. Rajoy a été publié pour la première fois et certains journalistes ont critiqué le fait que nous ne lui ayons pas posé de gros problèmes, ce qui est vrai. Mais nous n’avons pas non plus embarrassé Pedro Sánchez, car ce n’est pas une question idéologique. Je le dis sans aucune hésitation: si un invité me dit qu’il y a un sujet dont il ne veut pas discuter, on en parlera et si ça le dérange beaucoup, on ne le traite pas, car je ne le vois pas nécessaire.

Dans les spéciaux qui ont été faits lors des dernières élections, l’un des invités était Abascal et il a été vivement critiqué qu’une personne d’extrême droite ait participé au programme. Comment avez-vous effectué les évaluations? Avez-vous déjà pensé qu’Abascal n’était pas dans le programme?

Ce programme est né avec l’intention d’avoir les cinq candidats à la présidence du gouvernement des cinq partis les plus importants. C’était notre objectif et notre défi. Nous avons invité les cinq, mais seuls Abascal, Casado et Rivera sont venus. Notre dégoût était que Pablo Iglesias et Pedro Sánchez ne soient pas venus. Notre dégoût n’était pas la critique, même s’il est vrai que nous avons essayé d’empêcher la critique d’être parce que nous n’avions que les trois partis de droite, parce que nous avons fait tout ce qui était possible et impossible parce que Pablo Iglesias et Pedro Sánchez étaient là, mais nous n’avons pas réussi. La critique parce que Santiago Abascal était là n’allait pas changer d’avis. Notre objectif était d’avoir les cinq candidats, sans réparer un instant dans l’idéologie de chacun.

Pensez-vous avoir été victime d’une stratégie politique de la gauche?

Il y a beaucoup de gens qui pensent cela. J’essaie de ne pas émettre d’hypothèse pourquoi cela se produit, car je ne le saurai jamais. Je sais seulement que cela nous a beaucoup apporté que Pablo Iglesias et Pedro Sánchez ne sont pas venus. Mais nous pensions aussi qu’ils nous donneraient partout sur les réseaux et il y avait des critiques, mais pas autant. Il y en avait moins que je ne pensais en avoir. De plus, je pense que nous avons fait une très bonne promo pour essayer de contrer cela: Bertin est sorti dans un gros plan très sérieux en disant qu’il avait invité les cinq candidats et que seulement trois avaient accepté l’invitation. Puis il a dit très clairement que nous avions invité tout le monde. De plus, il ne me semblait pas juste de ne pas faire le programme simplement parce que les deux candidats de gauche ne voulaient pas venir.

Bertín Osborne et Malú dans «Ma maison est à toi»

Concernant la question politique, y a-t-il eu des contacts avec Nicolás Maduro pour réaliser un programme?

Non, je n’ai fait aucune gestion à cet égard. C’est vrai que quelqu’un a posté à ce sujet, mais à ce sujet je n’ai pas participé. C’est faux.

Quel pouvoir de choix Bertin a-t-il sur les invités?

Évidemment, nous sommes une équipe à laquelle nous, la chaîne et Bertín participons. Je n’ai jamais rencontré de refus de Bertín de dire “je ne me sens pas avec cette personne”. Oui, c’est vrai que dans le débat professionnel, il me parle d’un invité et je lui dis que je ne le vois pas clairement. Et vice versa. Entre la chaîne, lui et moi sommes parvenus à un consensus. Si quelqu’un ne souhaite en aucun cas avoir un invité spécifique, nous ne le ferons pas.

Je comprends que «Ma maison est à toi», pour tout ce que cela implique, c’est un programme compliqué à produire.

La télévision est plus compliquée qu’il n’y paraît. Ce programme semble particulièrement simple et cela le surprend un peu plus que la normale. Quand 25 personnes arrivent chez un invité pour rouler et que nous prenons des pots pour rouler “Titanic”, les gens sont très surpris. Souvent, faire des choses simples demande plus de travail que faire des choses compliquées. C’est un programme qui demande beaucoup de travail en enregistrement et après. Nous consacrons un mois à l’assemblage et à la postproduction du programme. Il est vrai que nous l’avons parfois fait en sept jours en trois quarts de 24 heures, afin que le programme puisse être mis à jour et diffusé rapidement.

Je comprends qu’en raison de ces complications de production, il n’y a pas de saison avec des invités d’actualité, non?

Nous y travaillons. Nous pensons que nous devons y travailler. Nous pensons que, dans certains cas, nous devons rapprocher les programmes du présent; bien que le résultat final ne soit pas aussi précieux qu’il l’est habituellement. Nous l’avons fait avec Pedro Sánchez, Mariano Rajoy et Federico Jiménez Losantos.

C’était un dégoût que Pedro Sánchez et Pablo Iglesias ne soient pas venus dans «Ma maison est à toi»

Avez-vous envisagé de miser davantage sur les visages de l’univers Telecinco?

Il y a de nombreuses fois que les gens nous ont critiqués en disant que nous avions pris plusieurs visages de l’univers Telecinco: María Teresa Campos, Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla, Kiko Rivera … Moi, quand je lis ces critiques, je ris, car à chaque fois que nous avons eu un présentateur de la chaîne que nous avons dévastée et nous sommes ravis de les avoir parce que nous faisons partie de cet univers.

Parfois, dans les réseaux précédents, des croquis ont également été critiqués lorsqu’ils se déplacent en voiture ou que des moments sont générés à l’intérieur de la maison, car il y a beaucoup de fiction. Qu’en pensez-vous?

Voir un oncle dans une voiture parler seul est encore un peu bizarre [risas]. C’est vrai que Bertin le défend bien, ça le rend spectaculaire, je ne peux pas imaginer le faire car le ridicule serait effrayant. Nous planifions chaque programme d’une manière différente en pensant à l’invité. Dans certains programmes, nous pensons que nous utilisons la voiture plus que le compte et nous pensons à d’autres ressources. Mais il est vrai que la voiture fonctionne très bien comme une ressource pour déplacer les choses des invités et créer des attentes. Mais je comprends qu’il y a des spectateurs qui en parlent.

Plusieurs fois, nous voyons les maisons des invités, est-il difficile de les convaincre de montrer l’intérieur de leurs maisons?

Nous essayons toujours d’être à la maison d’hôtes. Il y a des invités qui n’ont pas de difficulté, comme Antonio Banderas, qui était chez lui à Londres et a tout montré sans aucun problème. Il y en a d’autres qui disent que nous ne pouvons en aucun cas enregistrer à la maison, c’est impossible. Et il y en a d’autres qui le laissent à la maison, mais les chambres ne leur enseignent pas. Chacun est un monde. Il est curieux qu’à plusieurs reprises il nous soit arrivé de nous dire: “C’est que ma maison n’est pas comme celles que vous montrez habituellement dans le programme”. Ensuite, bien sûr, je dis: “Mais qu’est-ce qui ne va pas? Nous avons aussi été dans de petits appartements, rien ne se passe.” Tout le monde n’a pas de casoplon.

Bertín Osborne, hôte de «Ma maison est à toi»

Au-delà de «Ma maison est à vous», vous êtes également en charge du spectacle de théâtre Rocío Jurado. Quel bilan faites-vous de ces premiers jours? Le démarrage de ce projet a-t-il coûté?

C’est une nouvelle aventure pour nous et, comme toujours lorsque vous commencez quelque chose de nouveau, vous êtes agité. Nous ne savions pas comment procéder. En revanche, travailler avec Rocío et Fidel est merveilleux. Elle l’a dit une fois et je le dis maintenant: c’est vrai que nous sommes comme une famille et travaillons comme des amis. C’est un plaisir de travailler avec eux et nous l’apprécions beaucoup. Nous avons fait une première à Huelva et ce fut un coup brutal. Nous avons une visite de 30 sites fermés devant nous et nous y faisons face avec une grande joie et enthousiasme. Une belle histoire que je n’aurais jamais pensé faire et qui est très satisfaisante pour entrer dans ce monde et travailler avec eux.

Que cette émission fonctionne si bien, cela vous fait-il envisager de suivre cette ligne, loin de la télévision?

Nous le considérons, évidemment. L’idée était d’apprendre de ce modèle économique et nous ne l’avons pas abandonné.

Comment était votre société de production, Proamagna?

J’étais PDG de Canal Sur. Quand j’avais quatre ans, j’ai réalisé que je n’étais pas heureuse. Je voulais faire un saut, mais ce n’était pas facile de prendre la décision. J’ai toujours voulu avoir ma société de production et je l’ai fait: j’ai recherché deux partenaires qui mettaient du capital, pour avoir le temps et développer le projet. C’est ainsi que nous avons commencé en 2013.

Nous travaillons sur des livraisons plus proches d’aujourd’hui

Le producteur est basé à Séville, avez-vous déjà pensé à vous étendre à Madrid?

Nous avons le bureau de Séville et nous y éditons les programmes. Mais lorsque nous avons produit un magazine quotidien sur TVE, nous sommes tous à Madrid, du lundi au vendredi. Je passe au moins deux jours de la semaine à Madrid et l’équipe voyage toujours. J’ai jamais envisagé de déplacer le bureau à Madrid et heureusement, cela a été de courte durée. Nous sommes presque tous de Séville et avec les communications, à la fois physiques et virtuelles, il y en a, je ne le vois pas nécessaire. Si je le voyais nécessaire, nous le ferions sans problème.

Sur TVE, l’un de vos programmes était «Parmi tous». Il a reçu de nombreuses critiques lors de sa dernière étape. Comment avez-vous pris le fait qu’un programme de solidarité ait été si critiqué?

Surtout avec perplexité et chagrin à certains moments aussi parce que je ne le comprenais pas bien. En fin de compte, la politique gâche souvent des choses qu’elle ne devrait pas.

Si la possibilité était évoquée maintenant, le referiez-vous?

J’essaie de ne pas travailler sur des hypothèses, ce qui est assez difficile à prendre en réalité. Il faudrait voir dans quelle situation cela arrive, à quel moment, dans quelles conditions … Je ne me défends de rien, mais je ne pourrais pas vous donner de réponse concrète maintenant.

Vous dites que vous aimez analyser le comportement du spectateur. D’après votre expérience, le comportement du spectateur a-t-il beaucoup changé ces dernières années?

J’entends parler de la fin de la télévision générale en plein air depuis près de 30 ans. A la naissance de Canal Satélite Digital et Vía Digital, on parlait déjà de la fin de la télévision générale en plein air comme on l’appelait. La façon de consommer la télévision est évidemment en train de changer et ces dernières années, il y a eu un changement fondamental qui a été les plateformes de streaming, qui obligent le spectateur à s’habituer à une autre façon de regarder la télévision et, surtout, de regarder la fiction.

Rocío Jurado et Rocío Carrasco

Le domaine du divertissement n’est pas arrivé de la même manière. Lorsque vous vous habituez à regarder une fiction en streaming, vous avez du mal à y renoncer. Mais le public, et surtout les moins jeunes et traditionnels, continue de consommer la télévision de la même manière; il suffit de voir les données d’audience, qui varient très peu et la variation provient principalement des jeunes. Le modèle de télévision Telecinco, qui est un modèle de télévision en direct en continu, est plus en vigueur que jamais et il suffit de regarder ses résultats. Dans cette façon de consommer la télévision, je pense qu’un programme comme l’émission a tout son sens: un programme traditionnel pour un public traditionnel.

N’osez-vous pas de la société de production vous lancer dans la fiction?

Oui, en fait, nous travaillons sur plusieurs choses. Dans la fiction, nous travaillons sur une série sur Rocío Jurado. Avec Rocío Carrasco, outre le théâtre, nous travaillons sur des projets pour la télévision. Elle serait la chef d’orchestre dans un format super cool que nous avons conçu. Il y aurait aussi un autre format où elle n’est pas chef d’orchestre, mais protagoniste. De plus, nous travaillons sur un documentaire sur sa mère, en dehors de la série de fiction. D’un autre côté, nous sommes en phase de pré-production avec un programme de divertissement avec l’un des personnages les plus divertissants de la scène nationale, que je ne peux pas vous dire de qui il s’agit, mais qui n’est pas très difficile à deviner.

Le programme de divertissement a-t-il déjà une chaîne attribuée?

Il n’a pas. Mais nous croyons profondément que vous devez travailler et produire lorsque vous croyez en un produit qui a une valeur brutale pour n’importe quelle chaîne. Je suis convaincu que dès que je le mettrai sur le marché, ils l’achèteront pour moi.

Pensez-vous que la controverse entourant la vie personnelle de Rocío Carrasco pourrait affecter la série?

Je n’y pense pas. Je travaille avec elle sur de nombreux projets depuis longtemps et cela ne doit pas avoir d’effets négatifs.

