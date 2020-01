Quin Joaquin Phoenix est allé protester en faveur des porcs après les prix SAG

Joaquin Phoenix

L’acteur a fait une veillée pour réconforter les porcs à l’abattoir de Los Angeles Farmer John Cloughtery Packing Co.

Joaquin Phoenix a lancé une manifestation pour les droits des animaux quelques minutes après avoir remporté un prix Screen Actors Guild dimanche soir.

L’acteur a interrompu ses célébrations pour assister à une veillée pour les porcs à l’abattoir de Los Angeles Farmer John Cloughtery Packing Co., toujours vêtu de son smoking.

Selon un autre militant de «Los Angeles Animal Save», la star du Joker a réconforté les porcs à leur arrivée à l’abattoir de Los Angeles.

Il a déclaré au vlogger Jane Velez-Mitchell: «La plupart des gens ne connaissent pas vraiment la torture et le meurtre dans l’industrie de la viande et des produits laitiers. Je l’ai vu tel qu’il est, donc je dois être ici. »

«Nous avons l’obligation morale d’en parler et de l’exposer tel qu’il est réellement. Nous sommes tellement endoctrinés avec ces images joyeuses d’animaux dans les fermes, dans les couvercles des conteneurs de viande, dans les restaurants et c’est un mensonge. Je pense que les gens doivent connaître la vérité et nous avons l’obligation de le faire. Ceux d’entre nous qui l’ont vu tel qu’il est réellement ont l’obligation de le révéler. »

L’activisme de l’acteur a inspiré les organisateurs des Golden Globes à servir de la nourriture végétalienne lors de la cérémonie de remise des prix plus tôt ce mois-ci.

Pal et son partenaire végétalien Moby ont révélé que Joaquin et sa femme actrice, Rooney Mara, étaient largement derrière la décision du menu végétalien.

“Joaquin et Rooney Mara ont organisé cela”, a déclaré Moby à Page Six. «Dans la mafia végétalienne, Joaquin et moi nous connaissons depuis des décennies, et je ne sais même pas si j’ai le droit de le dire, mais je sais qu’il était l’une des personnes qui a aidé à organiser cela. Je ne sais pas si c’était principalement lui ou d’autres personnes, mais il m’a mentionné il y a quelque temps qu’il y travaillait. »

chargement …

Lien source