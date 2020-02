Quique Peinado (‘Zapeando’) explose contre la nouvelle loi sur la publicité pour les jeux en ligne: “Roza la scam”

Ce vendredi 21 février, Alberto Garzón, ministre de la Consommation, a présenté lors d’une conférence de presse le projet d’arrêté royal des communications commerciales des activités de jeux. Là, il a défendu la interdiction absolue de la publicité des jeux de hasard et des jeux d’argent en ligne Dans tout l’État. Il a soutenu que “non seulement c’est inapproprié, mais c’est même imprudent” et il était attaché à un “paradigme réglementaire strict”. Cependant, Quique Peinado a critiqué sur les réseaux sociaux la chaleur du ministre avec les bookmakers.

Le collaborateur de «Zapeando» pensait qu’avec l’arrivée du nouveau gouvernement, le problème posé par les jeux de hasard serait coupé de la racine, mais toutes ces illusions semblent être tombées dans un sac cassé. “Confirmé. Les entreprises dont l’activité consiste à ruiner leur vie pour mes enfants sont autorisées à faire de la publicité dans un Madrid-Barça. Gardez à l’esprit que si ce gouvernement dit que quelque chose est un problème de santé publique ou que” oui, cela peut être fait “, est susceptible de mentir“, a-t-il averti via son compte Twitter.

Quique Peinado et Alberto Garzón

La nouvelle loi interdit l’utilisation de célébrités dans l’industrie des jeux et des jeux en ligne et établit des heures limitées à l’aube, avec protection spéciale dans les espaces émis pendant les heures des enfants, selon RTVE. Par conséquent, la publicité est légale dans les événements qui sont diffusés après 20h00, ce qui comprend généralement les matchs les plus importants de la journée de la Ligue et ceux de la Ligue des Champions. “Trois mots qui jettent un paquet de réformes, et qui sont ainsi présentés dans une tentative claire de cacher la bombe:” aux heures des enfants “. Autrement dit, l’audience maximale est exclue. La restriction est cosmétique dans le domaine des émissions sportives. De plus (…), comme si les mineurs ne voyaient pas Madrid-Barça “, a critiqué le journaliste.

Quique Peinado: “C’est une erreur absolue”

Alberto Garzón s’est justifié via son compte Twitter: “L’interdiction totale de la publicité inciterait le jeu illégal à se développer et pour que la publicité soit dirigée vers d’autres médias difficiles à régler, plus accessibles aux groupes vulnérables. A quoi Quique Peinado a répondu: “Interdire la publicité dans le parti du public maximum n’est pas une interdiction totale. C’est une erreur absolue. C’est une mission politique qui favorise ceux qui favorisent, et non ceux qui disent vouloir protéger. C’est directement mentir.

“Nous protégeons les utilisateurs qui souhaitent jouer en ligne pour leurs loisirs ou par nécessité, et il semble inapproprié et imprudent de les pousser dans un système de jeu illégal et non réglementé où ils ne sont pas protégés contre les pratiques des sociétés de jeux“, a poursuivi le ministre, des déclarations qui ont également reçu la réponse du collaborateur de laSexta:” Ici, il est ajouté, par conséquent, que si la publicité est interdite dans les partis d’audience maximale (les meilleurs de la Ligue, toute la Ligue des champions, par exemple) , le jeu devient illégal. C’est un argument qui touche l’arnaque. “

.