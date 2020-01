Quis Chiquis Rivera révèle que sa famille a “un pacte” pour éviter la controverse

Chiquis Rivera

La fille de Jenni Rivera dit “qu’elle est fatiguée des poursuites et des drames familiaux”.

Chiquis Rivera a révélé que dans le but de cette 2020, il avait conclu un pacte avec sa famille pour éviter les controverses, car il était fatigué des poursuites et des drames familiaux.

“C’est une décision et l’univers m’écoute, parce que je veux me concentrer sur mon entreprise, ma musique, mon mariage, ma famille, je ne veux pas de drames, j’espère que toute l’année continue comme ça, et si quelque chose sort, Je pense que c’est en nous comment nous allons y répondre, comment nous allons le prendre. J’ai donc déjà pris la décision », a déclaré le premier-né de Jenni Rivera.

«Nous sommes une famille très transparente, nous sommes très honnêtes et nous sommes nombreux, je crois que tout cela se passe dans toutes les familles. C’est une décision de ma part, mais j’ai également parlé avec ma tante Rosie, avec mon oncle Juan, avec mon oncle Lupe, avec Gustavo, avec tout le monde, Dieu merci, je vais très bien, nous sommes très proches. Il faut parler, être plus uni, non seulement derrière les caméras, mais aussi devant les caméras », a déclaré Chiquis.

La chanteuse prépare sa prochaine tournée qui débutera en mars.

