Quitter Jane Foster aurait fait un meilleur film, disent les fans

En juillet dernier, les fans de Marvel ont applaudi sauvagement lorsque Natalie Portman a tenu Mjolnir en altitude au San Diego Comic-Con quand il a été annoncé que son personnage? Jane Foster reviendrait dans Thor: Love and Thunder. Maintenant, dans certains coins d’Internet, les fans disent également que Thor aurait pu être mieux sans elle.

Pourquoi cet écart? Il n’y a rien de personnel à propos de Portman, mais il y a toujours un sentiment général que Thor: The Dark World est l’un des films les plus faibles de Marvel, et certains soutiennent que cela ne pourrait pas être le cas si le film avait moins Jane Foster.

Natalie Portman | Frazer Harrison / .

Choisir «Thor: The Dark World»

Lorsque les fans ou les critiques classent les films MCU, le deuxième film de Thor se classe presque toujours au bas ou près du bas de la liste, généralement à proximité du beau-fils oublié du MCU, The Incredible Hulk. Lorsque le film est sorti fin 2013, il a rapporté 206 millions de dollars au box-office.

Seuls le premier Thor, le premier Ant-Man, Captain America: The First Avenger et The Incredible Hulk se classent plus bas, étant les quatre films MCU à faire moins de 200 millions de dollars au box-office national.

Contrairement à la croyance populaire, les critiques ne détestaient pas le film, qui a obtenu un score de 66% sur Rotten Tomatoes, ce qui est juste assez bon pour une note Fresh. Le consensus sur le site se lit comme suit: “Ce n’est peut-être pas le meilleur film à venir de l’univers Marvel, mais Thor: The Dark World offre toujours beaucoup d’humour et d’action de haut niveau que les fans sont en droit d’attendre.”

Pourtant, il y avait un sentiment général que Marvel pouvait faire beaucoup mieux, et quand il s’agissait de Thor: Ragnarok, ils l’ont fait. Ce film a rapporté 315 millions de dollars au box-office américain et a obtenu un score nettement amélioré de 93% sur Rotten Tomatoes. Portman a sorti ce film. C’était donc aussi simple que moins de Portman, mieux Thor?

Pourquoi les fans pensent-ils que Jane Foster devrait être hors de “The Dark World?”

Un fil sur Reddit commence avec l’opinion que «Si Thor The Dark World s’est complètement débarrassé de Jane Foster, Selvig et Darcy (toutes leurs scènes supprimées) et se sont concentrés uniquement sur Thor et Loki, cela aurait été l’un des meilleurs MCU films Les scènes de la Terre sont ce qui a vraiment ralenti le film. »

Bien qu’il y ait eu un accord général sur le fait que The Dark World aurait pu être beaucoup mieux, presque personne n’a blâmé Portman elle-même. D’autres fans ont jeté le blâme aux pieds du méchant Malekith. Marvel a été critiqué pour avoir des méchants faibles, et les fans pensent que c’est l’un des plus faibles, avec un fan qui le qualifie de “méchant le moins charismatique”.

Un autre fan a déclaré que moins de scènes Foster / Earth “auraient aidé, bien sûr, mais cela n’aurait été loin d’être le meilleur du MCU à moins de se débarrasser de Malekith aussi. Je ne sais pas ce qu’ils pensaient en choisissant un méchant oublié de la liste D sur (les méchants) Amora et Skurge. “

Que s’est-il vraiment passé avec «The Dark World» dans les coulisses?

Avant même sa sortie, The Dark World a fait l’objet d’une publicité négative. La réalisatrice acclamée Patty Jenkins avait été choisie pour diriger le film, ce qui aurait fait d’elle la première femme à réaliser un grand film de super-héros. Cependant, Jenkins a laissé le projet sur les «différences créatives» et elle a été remplacée par Alan Taylor.

Cela ne serait pas bien avec Portman, et c’est pourquoi elle aurait disparu du MCU après cela. Jenkins a fini par avoir le dernier rire, allant du côté de DC pour faire de Wonder Woman un grand succès, ce film étant largement considéré comme l’une des meilleures entrées de DCEU. Portman riait plus tard lorsqu’elle a levé le marteau au Comic-Con.

Portman, qui était apparu à la première de Avengers: Fin de partie, avait apparemment été ramené au MCU à la demande du réalisateur de Ragnarok, Taika Waititi. Que vous l’appeliez Thor ou Lady Thor ou tout simplement Thor, les fans ont hâte de la voir lorsque le film sortira en février 2022.