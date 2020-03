Quiz pilote “Hawaii Five-0”: Comment vous souvenez-vous du premier épisode?

HISTOIRES CONNEXES

Alors que vous vous préparez à dire aloha à Hawaii Five-0 de CBS le 3 avril, comment vous souvenez-vous avoir d’abord dit aloha au redémarrage à indice d’octane élevé? Répondez à notre quiz et découvrez.

Il y a un peu plus de neuf ans et demi, la deuxième itération de Five-0 de la télévision a fait ses débuts, puis a été diffusée les lundis à 10 / 9c (où elle sortait d’un bloc de sitcom qui comprenait How I Met Your Mother, Rules of Engagement, Two and a Half Men and Mike & Molly). Sa compétition de créneaux horaires à l’époque était la saison 3 de Castle d’ABC et le lancement de Chase de courte durée de NBC (qui mettait en vedette All My Children alum / future co-star de SVU Kelli Giddish).

Le casting original de Five-0 comprenait Alex O’Loughlin (anciennement de Moonlight de CBS, et fraîchement sorti de Three Rivers de CBS), Scott Caan (qui venait de sortir d’une course Entourage), le naufragé naufragé Daniel Dae Kim et Battlestar Galactica alum Grace Park.

Le pilote a tourné autour de l’exécution de sang-froid du père de l’ancien Navy SEAL Steve McGarrett, John, et de la chasse à l’homme pour le terroriste Victor Hesse (joué par James Marsters) qui a suivi. En cours de route, McGarrett – à l’invitation du gouverneur d’Hawaï – a constitué un groupe de travail spécial qui bénéficierait de «l’immunité totale et de tous les moyens» pour enquêter et capturer les criminels.

Que retenez-vous d’autre de ce premier épisode? Crayons, ohana!

