Quoi de neuf à Disney + cette semaine (Australie / Nouvelle-Zélande) | Onward et X-Men: Dark Phoenix

Il est lundi et il est temps de jeter un œil à ce qui va arriver à Disney + dans la semaine à venir et il y a d’énormes titres à venir en Australie et en Nouvelle-Zélande, comme Pixar’s Onward et X-Men: Dark Phoenix.

Voici le récapitulatif complet:

Mercredi 22 avril

Fichiers Fury

Obtenez un accès top secret à S.H.I.E.L.D. dossiers vidéo sur les principaux héros et méchants de Marvel – racontés avec un mélange d’animation et de bande dessinée animée

Vendredi 24 avril

Pixar’s Onward

Dans un monde fantastique de banlieue, deux frères elfes adolescents se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie.

X-Men: Dark Phoenix

Les X-Men affrontent leur ennemi le plus redoutable et le plus puissant lorsque l’un des leurs, Jean Gray, commence à échapper à tout contrôle. Lors d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean est presque tuée lorsqu’elle est touchée par une mystérieuse force cosmique. Une fois de retour chez elle, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais beaucoup plus instable. Les X-Men doivent maintenant se regrouper pour sauver son âme et combattre les extraterrestres qui souhaitent utiliser les nouvelles capacités de Grey pour gouverner la galaxie.

Jane Goodall: L’espoir

JANE GOODALL – L’ESPOIR commence là où JANE (2017) s’est arrêté. Le Dr Jane Goodall est arrivée à une conférence en 1986 en tant que scientifique et, après avoir appris l’étendue de la menace pesant sur les chimpanzés, elle est partie en tant que militante. Le film commence par cette transformation critique et suit Jane à travers trois décennies de travail de plaidoyer. Jane savait qu’elle devait prendre des mesures pour protéger les chimpanzés et autres animaux vivant dans la nature, améliorer le bien-être des chimpanzés en captivité et inspirer une jeune génération de faiseurs de changement pour que ce travail vital se poursuive. À un moment où la crise environnementale peut sembler écrasante, Jane s’est donné pour mission de nous encourager tous à trouver des solutions. Nos caméras capturent Jane alors qu’elle voyage plus de 300 jours par an, rencontrant tout le monde, des écoliers de Zanzibar aux géants de la technologie de la Silicon Valley en passant par le prince Harry, utilisant la sagesse, le cœur et l’humour pour diffuser un message d’espoir et montrer que chaque individu a le potentiel d’être un catalyseur et créer un changement durable. À l’approche du 60e anniversaire de son arrivée dans le royaume des chimpanzés à Gombe, elle passe du temps avec sa famille en Tanzanie et retourne dans son Éden sauvage, réfléchissant à tous les efforts déployés pour sauvegarder son avenir et créer un avenir durable pour la Terre.

Homme dans l’espace

Les scientifiques de l’espace Willy Ley, Heinz Haber et Wernher von Braun aident à expliquer certains des défis de l’exploration spatiale, y compris une discussion de certains des problèmes perçus de l’apesanteur. L’histoire des fusées est présentée en animation, à commencer par des expériences chinoises du XIIIe siècle. Von Braun dévoile une fusée à quatre étages transportant des passagers qui pourrait se libérer de l’attraction gravitationnelle de la Terre, conduisant à une représentation animée du premier voyage de l’homme dans l’espace. Ce fut le premier de plusieurs spectacles Disney sur l’exploration spatiale. Le président Eisenhower a demandé une copie de ce film pour montrer les cuivres au Pentagone, et cela a évidemment contribué à les pousser dans le programme spatial. Le modèle de station spatiale en forme de beignet a été prêté à long terme au National Air and Space Museum de Washington, D.C.Nommé pour un Academy Award du meilleur court métrage (documentaire).

Mars et au-delà

Avec l’aide de conseillers techniques, le Dr Wernher von Braun, le Dr Ernst Stuhlinger et le Dr E. C. Slipher. Walt présente un regard humoristique sur ce que l’homme pourrait trouver sur Mars, couplé à des prédictions pour l’exploration de la planète avec un vaisseau spatial à propulsion atomique. La place de l’humanité dans l’univers est explorée, depuis la connaissance précoce des hommes des cavernes par les écrivains et les scientifiques du XXe siècle qui voient Mars comme une nouvelle frontière pour les plans futurs visant à résoudre la surpopulation et l’épuisement des ressources de la Terre.

Le wapiti olympique

Featurette True-Life Adventure; sorti le 13 février 1952. Réalisé par James Algar. Représente la vie des wapitis vivant sur la péninsule Olympie à Washington, y compris leurs habitudes alimentaires, leur reproduction et leurs combats pour la suprématie du troupeau.

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 710 – «L’apprenti fantôme»

Ahsoka et les forces de la République affrontent Maul sur Mandalore.

Dimanches en famille Disney

Épisode 125 – «MUR • E: Conteneur de recyclage»

En l’honneur du Jour de la Terre, la famille Mai construit un métier éco-conscient inspiré du «Wall • E» de Pixar.

Un jour à Disney

Épisode 121 – «Tia Kratter: Pixar University»

Tia Kratter, Manager of Art and Film Education at Pixar University, aide les artistes Pixar à perfectionner leur art. Kratter met en lumière les détails artistiques incommensurables qui se retrouvent dans chaque film et diffuse sa richesse de connaissances aux employés de Pixar ainsi qu’à d’autres qui souhaitent poursuivre leur éducation créative.

Soyez notre chef

Épisode 105 – «Au-delà du récif»

La famille Merrill et la famille Wells cherchent à repartir avec une victoire dans le défi «Moana». Tout comme Moana a su allier sa vie insulaire à ses aventures en mer, nos familles doivent désormais créer un plat qui rapproche harmonieusement terre et mer. Les familles se rendent au Land Pavilion à Epcot et rencontrent Moana elle-même au Magic Kingdom Park pour un peu d’inspiration terrestre et maritime.

